Fernando es toledano y lleva más de 20 años dedicándose profesionalmente a la cooperación. Se pasa, junto a su pareja Mar, gran parte del año sobre el terreno. Son como el mismo se denomina “cooperantes a tiempo completo”. Su primer viaje fue a Senegal (África) aunque desde entonces también ha centrado su labor como cooperante en El Salvador y en Nicaragua. Actualmente son miembros de la Fundación Escuelas para el Mundo, una Organización No Gubernamental de Desarrollo (ONGD), independiente y sin ánimo de lucro que promueve desde 1992 el derecho a la educación.

“Siempre he creído que el mundo era muy global y que había una mala distribución de la riqueza por lo que nos tocaba hacer algo trabajando aquí y fuera de aquí. La razón por la que me hice cooperante fue porque empecé a trabajar con temas de inmigrantes y a raíz de ello conocí más la realidad de los países del sur”, explica Fernando Gutiérrez. “Hay muchas cosas que hacer y no se puede perder la esperanza por cambiarlas y a pesar de las dificultades merece la pena para que la gente viva mejor y tenga mejores condiciones de vida”.

Su día a día como cooperante es muy variado, “no es como un trabajo de oficina”, ya que algunos días su labor se centra en el área administrativa aunque la gran parte del trabajo se hace sobre el terreno. “Casi nunca estas en el mismo sitio donde se desarrolla el proyecto, pero además tienes que hacer el seguimiento, participar en capacitaciones, o hacer formaciones con la gente”. Eso sí, Fernando asegura que igual de importante es el trabajo desde España como el que realizan los cooperantes en los países en los que se están desarrollando los proyectos.

“Lo más gratificante, es ver la esperanza con la que viven las personas a pesar de su situación y cómo se esfuerzan por mejorar su vida y la de sus comunidades. No ves que la gente tire la toalla, ves que tiene ilusión en mejorar y en vivir mejor”, explica Fernando. Sin embargo, considera que lo más duro es la injusticia y la violencia. “A pesar de la pobreza, hay una situación en muchos países de violencia, que hace que muchas personas no se puedan desarrollar y se vean limitadas en su vida”.

Para Fernando, hace falta más cooperación, y que se siga invirtiendo más en esta materia, “sobretodo en España que no estamos ni a la sombra de lo que fuimos hace unos años”. “La cooperación no solo es donar dinero sino que es un intercambio entre los países y las personas y animo a los jóvenes a que se impliquen en cooperación porque es una experiencia motivadora y que da sentido a una vida”, concluye.

"Es un día de reconocimiento a muchas personas que llevan la solidaridad de Castilla-La Mancha por el mundo"

Casi 80 entidades de Castilla-La Mancha han trabajado a lo largo de esta legislatura en proyectos de cooperación, de ayuda humanitaria o de educación para el desarrollo financiados por el Gobierno regional. “Hemos recuperado de una manera humilde, de momento, una política de cooperación internacional, primero recuperando tres convocatorias: la de ayuda humanitaria, que nunca desapareció, pero sí la de cooperación y también la de educación para el desarrollo”, ha explicado Ramón Lara Sánchez, director general de Acción Social y Cooperación.

Europa Press

Según los datos de la Agencia Española de Cooperación de 2017, hay en torno a 80 o 90 castellano-manchegos trabajando como cooperantes, aunque eso no significa que estén todos en proyectos financiados por parte del Gobierno regional o entidades de Castilla-La Mancha. “Nos encontramos en un año, 2018, donde estas tres convocatorias están en funcionamiento, pero además desde el minuto uno de esta legislatura recuperamos el diálogo con las entidades de cooperación internacional”, explica Ramón Lara.

“Castilla-La Mancha ha sido una comunidad autónoma que ha exportado mucho personal, que ha dedicado muchos fondos de la sociedad castellano-manchega a la cooperación internacional. Fuimos referentes durante muchos años a nivel nacional de lo que es la cooperación descentralizada y después de cuatro años negros en los que no se destinó a cooperación internacional ni un céntimo de euro, para no mentir 126.000 euros que se destinaron a ayuda humanitaria, hemos recuperado las ayudas”.

Recuperación de las ayudas en materia de Cooperación al Desarrollo

Por su parte, el portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando, ha recordado que frente a la legislatura del PP, en la que estas políticas fueron “totalmente marginales”, el Gobierno del presidente García-Page está trabajando en la recuperación y armonización de las acciones realizadas por todas aquellas instituciones, entidades y organismos que trabajan en el ámbito de la cooperación al desarrollo y que “son embajadores de la cara más solidaria de Castilla-La Mancha”.

El portavoz ha subrayado que “hoy estas organizaciones vuelven a contar con el apoyo de un Gobierno que, entre 2015 y 2018, ha destinado ya 9,2 millones de euros a cooperación al desarrollo”, cantidad que, a finales de 2018, una vez resueltas todas las convocatorias de ayudas de este año, habrá permitido financiar un total de 140 proyectos en el exterior.

Hernando ha reseñado además el restablecimiento del diálogo y la interlocución con estas entidades y ha puesto en valor otras iniciativas, como el aumento de los integrantes del Consejo Regional de Cooperación de 9 a 20, la aprobación de un nuevo decreto regulador de las acciones humanitarias y de emergencia, en vigor desde julio de 2017, y el impulso el pasado mes de junio a la elaboración de una Estrategia Regional de Cooperación Internacional para el Desarrollo con el objetivo de establecer las líneas estratégicas en esta materia.