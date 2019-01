La "hipocresía" de García-Page en el mensaje de Año Nuevo, según el PP

La secretaria general del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha denunciado lo que califica de "hipocresía" del presidente regional, Emiliano García-Page, en su mensaje de Año Nuevo, al dedicarse a hablar de España y la Constitución cuando lo cierto, sostiene, "es que calla ante la deriva de Sánchez gobernando con los que quieren romper España y él mismo gobierna en nuestra tierra con aquellos que no creen en la unidad de nuestro país".



Agudo cree que “será el último mensaje de Page como presidente de Castilla-La Mancha” y que en su discurso "se ha dedicado a decir que defiende lo contrario de lo que está haciendo en Castilla-La Mancha".



Carolina Agudo asegura que el presidente castellano-manchego "no ha apoyado" iniciativas que el PP ha presentado en las Cortes regionales como la de apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y le afea que votase en contra de la iniciativa que llevaron los populares al Parlamento autonómico "para prohibir los indultos a separatistas y para defender el español en Cataluña".



"Es más, Page permitió que su vicepresidente de Podemos se sentara junto al golpista Junqueras para darle su apoyo, ha manifestado la secretaria general del PP de Castilla-La Mancha".



La número dos del PP regional ha aprovechado para hacer balance de la legislatura que ha calificado como la de los "retrocesos". En su opinión, " Page no ha querido hacer balance, porque sabe que su gestión al frente de nuestra comunidad ha sido desastrosa, tal y como se refleja en su gestión de la Sanidad, con unas listas de espera que no paran de incrementarse".



"Ha protagonizado la legislatura de los retrocesos en Sanidad, en Educación y en Bienestar Social, porque su única prioridad ha sido aferrarse al sillón a cualquier precio". También ha comentado que " si quiere hablar de discapacidad, podría haber aprovechado la ocasión para explicar por qué no ha querido solucionar la inquietud del movimiento asociativo de la discapacidad de Castilla-La Mancha de cara al próximo año, por la delicada situación que están viviendo al no llegarles el dinero que les ha prometido", lo que, en su opinión, "supone poner en riesgo los servicios sociales, el día a día y el futuro de los más vulnerables".