"Es hipócrita que no queramos que nuestros hijos lean novela negra"

Escritores de primera línea, jueces, periodistas de investigación y todo lo relacionado con asesinos en serie, criminales, mafias y crimen organizado pero desde el punto de vista literario. Es lo que ofrece el Encuentro de Novela Criminal que regresa a Cuenca del 19 al 21 de abril en la que ya es su sexta edición.

Su impulsor es Sergio Vera, presidente del club de lectura ‘Las Casas Ahorcadas’, que ha conseguido situar este interesante festival entre los mejores del país sin apenas recursos. Cuando tenía 14 años se inició en la novela negra de la mano de Lorenzo Silva al que en esta edición se rendirá homenaje. Apasionado de la lectura quiere, sobre todo, que los más jóvenes se enganchen a ella y qué mejor manera que hacerlo a través de un género lleno de intriga y crítica social.

El Encuentro de Novela Criminal alcanza ya su sexta edición con grandes nombres en el programa. ¿Qué nos tiene preparado?

Los dos objetivos que nos fijamos para este año era dar el salto internacional y traer a un autor internacional, y hemos conseguido traer al escritor francés Pascal Dessaint. Por otra parte, queremos hacer más hincapié en el público adolescente, de ahí que hayamos preparado una jornada específica de animación a la lectura y orientación académico-profesional que hemos titulado ‘Universidad del crimen literario y multimedia’ con el que pretendemos fomentar la lectura, pero también dar a conocer las salidas profesionales de las titulaciones que se ofertan en Cuenca para intentar que los chicos se queden estudiando aquí.

¿Por qué son necesarios proyectos de este tipo?

Yo siempre empiezo diciendo que esto no es solo un festival de lectura sino que es un proyecto socio-educativo y este año queremos mejorar la situación tanto laboral como educativa y cultural. Según datos de la UNESCO, el principal motivo por el que nuestro país es el que mayor tasa de desempleo juvenil tiene es porque también es el que mayor tasa de abandono escolar tiene. En Cuenca tenemos un 18 por ciento de personas sin graduado escolar.

Por otra parte, los resultados de la última encuesta de hábitos y compra de libros de la Federación del Gremio de Editores de España, que se publicó a principios de este año, puso de manifiesto que si bien Castilla-La Mancha era la que más había mejorado desde 2011, seguíamos siendo la cuarta Comunidad que menor porcentaje de lectores tenía, con un 57 por ciento. La realidad es que la lectura no está entre las preferencias de nuestros alumnos, de hecho 3 de cada 4 reconocen leer menos de cinco libros al año por placer, a lo que se suma la falta de este hábito en el entorno familiar, por lo que todos somos un poco culpables. Por eso mismo, con este Encuentro queremos cambiar esa imagen social de la lectura, que no se vea como algo aburrido. Optamos por fomentar la literatura popular de forma popular. ¿Por qué la novela negra es popular? Porque 6 de los 10 libros más leídos por los españoles el año pasado eran de novela negra. Por tanto, es un buen punto de partida para animar a la lectura.

Desde ‘Las Casas ahorcadas’ intentan siempre romper con actos aburridos más asociados a los tradicionales festivales de lectura

Sí. Es una iniciativa organizada por lectores y para formar lectores. De ahí que diferenciemos diferentes perfiles de público, desde gente más lectora a gente que lo es menos. Entre los menos lectores, yo he acuñado el término de “telectores” que es gente que consume este tipo de ficción criminal en formato audiovisual, ya sea a través de series o películas pero no tanto en libros. Para ellos, hemos preparado una charla sobre perfilación criminal y asesinos en serie a cargo de escritores que en la vida real han tenido un contacto directo con criminales, como Vicente Garrido o Rafa Melero. También habrá una charla sobre bandas sonoras en el cine negro y una mesa de autores que han triunfado en Amazon, para dar ese salto de lo audiovisual a lo literario, en la que destaca la presencia de Mikel Santiago, por el marcado carácter cinematográfico de sus libros.

Un punto clave es la colaboración con los centros educativos. Habrá cuentacuentos de misterio para Primaria y la jornada a la que antes hacía referencia para Secundaria. En este marco, usted presentará el ambicioso proyecto ‘Con sangre entra’. ¿En qué consiste?

Se trata de una propuesta que intentaré llevar a cabo el curso que viene, si contamos con el apoyo de la Junta y el Ayuntamiento, para convertir todos los IES de Cuenca en una comunidad de lectores y escritores de género negro.

El año pasado ya hice algunos talleres en institutos conquenses basándome en el llamado Método VERA, del criminólogo Juan Enrique Soto. Se llama así porque analiza la Víctima, el Escenario, la Reconstrucción de los hechos y el Autor. Yo lo he adaptado al análisis literario. En lugar de víctimas son personajes, el escenario es la ambientación, la reconstrucción de los hechos la trama y el autor es el estilo. Todo ello, a su vez, lo acoplo con los distintos niveles de comprensión lectora de PISA. La idea es que los alumnos lean pequeños fragmentos de los distintos autores que han venido este año aplicando este método en el primer trimestre y que después puedan mantener un encuentro con ellos. De forma paralela, se montarían clubes de lectura en las AMPAS.

"Empezar por autores como Dan Brown es un paso necesario para fidelizar lectores"

¿Cómo se consigue mantener año tras año el Festival con pocos recursos y además hacerse un nombre en el panorama nacional?

A base de lástima (risas) y abusando un poco de la amistad de los autores. Pero si todo esto es posible es gracias a mis padres y en especial mi madre que es la que se ocupa de toda la logística. Ni los autores cobran por venir ni nosotros por organizarlo. Y los contactos a base de gastarse dinero, de ir a un festival aquí y allá.

¿Por qué la novela criminal puede ser un gancho importante para los jóvenes?

Por dos motivos. Por una parte por la intriga, que hace que sea fácil de leer, y un elemento importante es la crítica social, ya que se caracteriza por denunciar las injusticias de nuestra sociedad y estamos hablando de la edad rebelde por excelencia, si los adolescentes no tienen ganas de cambiar el mundo, apaga y vámonos.

Sin embargo, se habrá encontrado con padres que consideren que no es una literatura muy apropiada por la temática que trata…

Es hipócrita e ingenuo que no queramos que nuestros hijos lean novela negra.

Si les dejan matar todo lo matable en la consola, ¿por qué no pueden leer libros donde hay crímenes reales como los que ven todos los días en la tele?. Es un tema que me toca mucho las narices porque hay esa doble moral de que los chavales desde los 8 años pueden ver cualquier cosa en la tele pero en los libros es tabú. No puede haber tacos, ni sexo, ni violencia cuando en la vida real existe todo eso y porque miremos hacia otro lado no va a dejar de ocurrir. Tratarlo desde la ficción puede ayudar a la reflexión y concienciar a los chavales.

¿Qué autor recomendaría a los jóvenes que quieran iniciarse en este género?

Yo me inicié en el género con 14 años leyendo a Lorenzo Silva. Pero para la gente que no lee es mejor el perfil de los “telectores” porque es como ver una serie en la cabeza, la escritura es muy audiovisual y con mucha acción. Los autores de la mesa de Amazon son particularmente interesantes en este sentido. Pero Lorenzo Silva también es muy recomendable, especialmente el último libro ‘Tantos lobos’ que narra historias de crímenes vinculadas a jóvenes, muy actuales, de hecho una de ellas es especialmente escalofriante porque es muy parecida al caso de Gabriel en Almería que ha ocurrido después.

¿Y te atreverías a dar el nombre de uno de los mejores libros?

Eso es muy complicado. Paso palabra (Risas). Bueno, no. Me viene uno muy a cuento, el de Paco Camarasa, el librero recientemente fallecido, uno de los grandes impulsores de la novela negra en España. El año pasado publicó ‘Sangre en los estantes’ que se ha convertido a la postre en una especie de testamento, donde recomienda a sus autores favoritos. Ese libro es ideal para gente que le guste la novela negra porque es un libro de libros.

Usted dijo en una entrevista que reniega, palabras textuales, de los thrillers trepidantes y de los clones de los bestsellers de turno. En base a esto, ¿qué momento atraviesa el género?

Los que en mi opinión son mejores libros o autores son los que menos venden y no son tan conocidos por el gran público. Este año está causando furor un autor que traemos en esta edición, Carlos Augusto Casas, con una novela que se llama ‘Ya no quedan junglas adonde regresar’, que se está llevando muchos premios en el circuito, pero que no es conocida. Para gente que se esté iniciando en la lectura también está el perfil de thriller. A mí me gustaba Dan Brown cuando tenía 15 o 16 años y empezar por estos autores me parece un paso muy necesario que hay que dar si queremos fidelizar a los lectores.

¿Va por delante la novela negra o la realidad?

Ambas se funden. Es lo que te comentaba antes de la historia tan parecida al caso de Almería que se escribió con anterioridad. Unas veces las novelas se inspiran en la realidad, pero otras parece que son los criminales los que se han inspirado en novelas, lo que resulta más escalofriante.

No ha comenzado este VI Encuentro y ya trabaja en el próximo. ¿Quién le gustaría que viniera?

Contacté hace dos meses con Massimo Carlotto, uno de mis autores favoritos, todo un referente en Italia, no solo por ser uno de los mejores sino porque pasó varios años en la cárcel por un crimen que no cometió. Pertenecía a las Brigadas Rojas y lo acusaron de matar a una chica y tuvo que ser el propio presidente de la República el que medió para sacarlo. Es un caso muy conocido allí. Aunque las cosas dan tantas vueltas que no me atrevo a adelantar nada.