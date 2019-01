Los informáticos del SESCAM apuestan por una ley que les haga fijos sin oposición

Plantear una Ley sanitaria que incluya un concurso de méritos para los trabajadores temporales del SESCAM que permita consolidar el puesto de trabajo para interinos longevos sin pasar por oposiciones. Ese es el objetivo de la nueva sección sindical del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) denominada 'Solidaridad Obrera'.

Quedó constituida la pasada semana después de que hace un año se crease la Asociación de Profesionales de Informática Sanitaria (APRISCAM) para aglutinar a los profesionales que actualmente desempeñan su labor en las gerencias de las áreas sanitarias de la región.

Una asociación que, sin embargo, no fue suficiente para dar cobertura a las reivindicaciones de un colectivo formado por unas 180 profesionales informáticos sanitarios, todos interinos, sin excepción. A finales del pasado año emprendieron acciones judiciales contra el SESCAM por la Oferta de Empleo Público (OPE) convocada y en la que por primera vez se incluyeron plazas para este colectivo de informáticos.

“Tenemos congelada la OPE, la impugnamos porque no se estaba dando cumplimiento a la legislación, respecto a los interinos longevos”, explica Lorenzo Flores Sánchez, informático en Ciudad Real y portavoz de la nueva sección sindical.

Se refiere a aquellas personas que llevan más de tres años trabajando en la Administración pública con carácter de interinidad “incumpliendo así la norma europea” porque, denuncia, que están “abusados temporalmente”.

Flores explica que “la legislación española tiene un problema y es que no permite permanecer más de tres años como interino pero no establece ninguna forma de resolverlo. Hay un vacío legal”. Los años de la crisis provocaron que la interinidad en el ámbito del SESCAM llegase al 35% del total de su personal. “Muchos están en fraude de ley, en una situación irregular porque por ley no pueden permanecer así más de tres años y, la mayoría de nosotros lleva más de 12 años como interinos”.

Se trata de gente que lleva toda la vida laboral en la Administración pública y que en el caso de los informáticos no ha tenido acceso a una oposición porque nunca se ha convocado. “Nunca ha habido un proceso selectivo y, ahora, debido al acuerdazo que se firma entre Montoro, CCOO, UGT Y CSIF en 2017, se sacan un montón de plazas cuando muchos de nuestros casos están en los tribunales”. Eso, sostiene, “es algo que también le pasa al 30% de la plantilla del SESCAM”.

“Hemos intentado negociar con la Administración pero no ha habido ningún tipo de acercamiento, ni con nuestros superiores informáticos, porque en el fondo estamos abocados a un ERE”. Asegura que buena parte del colectivo “está en edad avanzada, algunos con 60 años, y les complican concurrir a un proceso selectivo cuando encima han estado abusando temporalmente de ellos”.

En su opinión, “se crea un gran agravio comparativo porque compites con gente con edades inferiores, sin cargas familiares y recién llegados de la universidad”.

"No son sentimos representados" por CCOO, UGT y CSIF

“Muchas veces nos dijeron que solo se sentarían con los representantes sindicales, así que hemos creado una sección sindical. No nos sentimos representados” y tratarán de buscar “una solución mediada”, por otra vía porque, apuntan en el caso de los informáticos sospechan que la intención “es amortizar plazas porque se están sacando muchas cosas a empresas externas. Es un proceso de privatización encubierto”. De hecho, asegura que ya hay tanto informáticos externos como en el seno de la Administración contratados por el SESCAM.

Apuntan a la alternativa de la vecina Comunidad de Madrid que plantea Podemos, con una Proposición de Ley que incluye un concurso de méritos para trabajadores temporales sanitarios del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS). “La idea es que puedan presentarse a un proceso selectivo y que los méritos de su expediente sean la única prueba a superar”.

En este sentido, desvela que hay conversaciones con Podemos en la región (la formación morada forma parte del Gobierno castellano-manchego). “Es posible que haya una propuesta de ley similar a la madrileña”, explica, para recordar que “la vía legislativa sería lo correcto que es, además, lo que Europa ha pedido al Gobierno español respecto al empleado público. No se pueden producir estos casos de abuso de temporalidad sin que haya consecuencias para la Administración ni indemnización para el trabajador”

Aboga por esta solución para las 700.000 personas afectadas en España que llegan a las 10.000 en Castilla-La Mancha, “solo en el SESCAM”, en lo que tiene que ver con el personal de servicio si se incluye a celadores, pinches de cocina, auxiliares administrativos...además de los informáticos. "Buscaremos más apoyos para tener una fuerza real".

La “trampa”, dice, está en que “el Gobierno regional dice que es cuestión del nacional y que no van a mover un dedo. Es cierto que son parches, porque en realidad lo que hay que cambiar es el Estatuto Básico del Empleado Público y eso ha de hacerlo el Congreso”, reconoce.

Pero mientras, añade, “que no esperen que nos quedemos parados para ver cómo perdemos nuestros puestos de trabajo e irnos a las filas del paro. Tendremos que luchar por lo que pensamos que es justo para la Sanidad y para otras administraciones públicas y conjugarlo con el derecho de otras personas a acceder a un empleo público. Hay sitio para todos si no se destruye empleo público dándolo a las privadas”, sentencia.

Y es que, insiste, “hablamos de fraude de ley, de un ERE y de un proceso de privatización encubiertos además de pérdida de calidad del servicio por la experiencia del personal”. En las próximas semanas abrirán "vías de comunicación con responsables de Recursos Humanos . Como sección sindical que somos ahora están obligados. Explicaremos el por qué de nuestros recursos judiciales y ayudaremos a encontrar soluciones".