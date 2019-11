IU propone sumar 48 millones de euros a los presupuestos para gratuidad de libros o transporte escolar

Izquierda Unida de Castilla-La Mancha ha presentado en las Cortes regionales, pese a no tener representación parlamentaria, una propuesta de 82 enmiendas al Proyecto de Ley de Presupuestos que se está tramitando en la Cámara regional por valor de 82 millones de euros y que abarcan todos los departamentos de Gobierno. La responsable de Política Municipal de la formación de izquierdas en la Comunidad Autónoma, Nuria Muñoz, ha explicado que las líneas maestras de estas enmiendas van encaminadas sobre todo a "fomentar el empleo y la economía social".

Así, ha concretado que 12 millones de euros se presentan al capítulo de Medio Ambiente para fomentar energías renovables; 48 millones en Educación para fomentar la gratuidad de libros, el transporte escolar o "una educación de excelencia" en la universidad regional, además de para renovar "edificios obsoletos"; y otros nueve millones de euros para eliminar puntos negros y acercar el transporte público a la sociedad.

En Sanidad presentan enmiendas por valor de 103 millones de euros, sobre todo destinados a la eliminación total de listas de espera y para que sea la Administración regional quien asuma el transporte sanitario y deje de privatizarlo. Quieren, igualmente, modernizar centros sanitarios y que se "modernicen" aquellos más deteriorados.

Dentro del área de Bienestar Social, IU quiere con sus enmiendas "dar un impulso" a los mayores, con más centros y viviendas tuteladas, además de apuntalar la escuela pública para niños de entre 0 y 3 años de edad.

Planes de empleo para los jóvenes y políticas contra la despoblación son otras de las medidas planteadas vía enmienda por la formación de izquierdas. "Son todas totalmente asumibles y esperemos que las tengan en cuenta", ha confiado Muñoz.

Desvincular Igualdad de la portavocía

Por su parte, la responsable del Área de Mujer de IU en la región, Isabel Álvarez, ha propuesto que las políticas de Igualdad del Gobierno autonómico tengan una Consejería propia y se desvincule de la Portavocía gubernamental, ya que el hecho de que estén las dos competencias juntas bajo el mandato de Blanca Fernández "es un demérito más que una ventaja". Igualmente, argumentó que Igualdad "no tiene una estructura", debido a que gran parte de su presupuesto va a gastos de personal.





Por último, el coordinador general de la formación, Juan Ramón Crespo, ha lamentado que el 25 por ciento del total del presupuesto vaya a pagar deuda. "Justo en un momento en que las noticias dicen que los bancos no nos van a devolver 51.000 millones de euros", ha criticado.

Ha abundado además en que hay partidas que no se incrementan en demasía como Educación, Agricultura o Fomento. "Es una región que no apuesta por un modelo, no se sabe a dónde vamos y se apuesta más por pagar a la banca que por favorecer el empleo", ha zanjado.