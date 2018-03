Redes sociales, nuevas herramientas que siguen acogiendo "la misma forma de machismo"

Más de 1.700 mujeres pasaron por sus manos. Miguel, apodado ‘el Músico’ es el protagonista del libro ' El Proxeneta' que acaba de publicar Mabel Lozano. En él, la cineasta y actriz cuenta por primera vez la verdadera historia de lo que hay detrás de la prostitución de la mano de un testigo privilegiado, este hombre que confiesa con pelos y señales cómo ha evolucionado el negocio de la prostitución en España y en todo el mundo, desde principios de los años noventa hasta hoy, con el lucro de la trata y secuestro de mujeres de deuda para las que su única salida era la prostitución.

“El proxeneta me buscó a mi, conocía mi trabajo desde hace muchos años, y a través de un policía amigo común de los dos, me quiere contar de lo que yo no hablo, de la voz de los proxenetas y de los esclavistas. Algo de lo que yo no hablo porque no lo conozco aunque ya había intentando entrevistar a alguno de ellos y nunca había tenido la oportunidad”, explica Mabel Lozano.

‘El Músico’ pasó de portero de un club a los diecisiete años, donde conoció a sus dos futuros socios, un camarero y un macarra, "a ser un todopoderoso jefe de la mafia" y dueño de doce de los macroburdeles más importantes de España. Nada más y nada menos que capo de una red organizada y sin escrúpulos con un único objetivo: "exprimir crónicamente a mujeres de todo el mundo, más de 1.700, incluido menores, para que se prostituyeran y les reportaran sumas insospechadas de beneficios".