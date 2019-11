Castilla-La Mancha vuelve a clamar "no es abuso, es violación" para rechazar la sentencia de Manresa

Cientos de mujeres y hombres han vuelto a llenar las plazas y calles de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha para condenar una nueva sentencia “machista”. En este caso la de la Audiencia Provincial de Barcelona que dictamina abuso, y no agresión sexual, para cinco hombres que violaron a una menor de 14 años en Manresa en el año 2016. En Toledo, Guadalajara, Ciudad Real, Cuenca, Albacete y otras ciudades como Alcázar de San Juan, las plataformas del 8M, colectivos feministas y otras asociaciones se han concentrado con los mismos lemas que ya clamaron en las calles cuando se hizo pública la primera sentencia contra la primera ‘manada’, la de Pamplona.

En Toledo, la Plataforma 8M Toledo ha mostrado su rechazo en la plaza de Zocodover de la capital regional, que se ha desarrollado de manera paralela en más de 40 ciudades del país, Han rechazado la sentencia y han condenado la violación gritando al unísono cánticos como “¡Sola, borracha, quiero llegar a casa!, ¡Con ropa, sin ropa, mi cuerpo no se toca!, ¡Nos tocan a una, nos tocan a todas!, ¡Que no, que no, que no tenemos miedo. Que sí, que sí, que sí tenemos miedo!”.

“Otra vez la justicia nos ha fallado a todas, otra vez la justicia está agrediendo a una mujer con una sentencia tan dispar y tan incomprensible para nosotras”, ha dicho Ana Miranda, representante de la Plataforma 8M Toledo, que ha reclamado cambios en el Código Penal y educación de género para los juristas. Ha lamentado que la sentencia diga “que una menor de 14 años, que estaba inconsciente, fue violada y que en eso no hubo ningún tipo de agresión ni de violencia mientras que absuelve a uno de los agresores que solo se masturbaba, por no prestarle auxilio, y por decir que ellos -los condenados- podrían haberse revuelto contra él y haberle agredido”.

También ha pedido una educación en género para los juristas, “que está haciendo muchísima falta”. “Creo que con esa educación, estos señores habrían visto la violencia donde efectivamente la estaba habiendo que era en esas agresiones contra esa menor de 14 años”.

En Albacete, decenas de personas se han concentrado en la Plaza del Altozano para mostrar igualmente su repulsa a esta decisión judicial. En este emplazamiento, la periodista de albacetecapital.com y de eldiarioclm.es, Diana Calzado, ha leído el manifiesto en el que se la Plataforma 8M se pregunta cómo puede afirmarse que no existió violencia, dados los hechos, “cuando la misma sentencia recoge que se trató de un acto extremadamente intenso y especialmente denigrante". “¿Cómo es posible que aprovecharse de la embriaguez o incapacidad para defenderse actúe como atenuante y no como agravante?”, agrega.

Por ello han reclamado cambios en el Título VIII del Código Penal para que todas estas conductas sean tratados como delitos de agresión sexual “donde lo determinante sea la existencia o no de consentimiento, expresado de forma directa o indirecta y cuya mayor o menor gravedad dependerá de los circunstancias concretas que concurran”.

“Es necesario que toda la sociedad se implique para acabar con las ideas y estructuras que alimentan esta forma de violencia de género: la consideración de que las mujeres son meros objetos de los que se puede disponer prescindiendo de su voluntad, cuya obligación es complacer los deseos masculinos al margen de los propios; la existencia de una doble moral a la hora de enjuiciar la sexualidad de mujeres y hombres que castiga la libertad sexual de las mujeres; o la idea que los hombres tienen, y deben tener, una sexualidad irrefrenable”, resalta el comunicado leído en Albacete.

Estas mismas peticiones y condenas se han repetido en otros escenarios de Castilla-La Mancha, donde las asambleas, plataformas y coordinadoras feministas han reclamado también cambios en la legislación y en la concepción de la libertad sexual de las mujeres.

