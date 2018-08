'En mi libertad está tu respeto', la campaña de Valdepeñas contra las agresiones sexuales

El Ayuntamiento de Valdepeñas ha presentado vídeo como parte de su campaña de sensibilización y prevención contra las agresiones sexistas coincidiendo con la proximidad de la celebración de la LXV Fiestas de la Vendimia y el Vino, que se celebrarán del 30 de agosto al 8 de septiembre. “Para que podamos cada uno y cada una ser libres necesitamos el respeto de los que nos rodean, y eso es lo que pedimos en esta campaña”, ha subrayado la teniente de alcalde de Servicios Sociales y Sanidad, Vanessa Irla.

El eslogan de la campaña, ‘En mi libertad está tu respeto’, pide que no existan las agresiones no sólo durante las fiestas sino también durante todo el año. "Tenemos que tener claro que cuando una persona dice no, y que cuando no dice sí, el silencio también es no", recalcó Irla.

El vídeo es creación del youtuber valdepeñero Shadi Abdellatif Lagrate, y muestra a una joven durante diferentes momentos del día, preparándose para salir de fiesta, y cómo resulta agredida en la calle. En el vídeo se explica igualmente que este tipo de agresiones se han incrementado en España hasta en un 28% durante el 2018. La concejal valdepeñera recalcaba que son “datos espeluznantes”, por lo que se apuestan por campañas de prevención y sensibilización que también se encuentran reflejadas en el II Plan de Igualdad de Valdepeñas.

Por su parte, el teniente de alcalde de Cultura, Turismo, Educación y Festejos, Manuel López Rodríguez, resaltaba el papel fundamental de los padres en la educación de los jóvenes. En este sentido apuntó que “tenemos que concienciar a los padres y a las madres, que esa es una tarea muy importante. Que trabajemos también los padres y las madres, porque en el colegio nos enseñan matemáticas y los padres educamos en valores, aparte de que las diferentes administraciones con campañas en este sentido”. El objetivo de la campaña es que el vídeo se viralice para llegar al "mayor número de personas posible".