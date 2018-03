‘Bron Broen’ (‘El Puente’): ese extraordinario 'nordic noir' que deberías estar viendo

El humorista, guionista y actor Berto Romero a sus 43 años ya ha hecho prácticamente de todo en televisión, cine y teatro. Esta vez se anima como creador, guionista y protagonista de ‘Mira lo que has hecho’, la nueva comedia de Movistar+ que estrenará su primera temporada completa el próximo 23 de febrero.

La serie producida por El Terrat para Movistar+ vuelve a retomar el formato “autobiográfico” bastante común que muestra los quehaceres diarios de un cómico: ‘El Fin de la Comedia’, ‘Louis CK’, ‘Curb Your Enthusiasm’ o ‘Master of None’, entre otras. Todas ellas hacen un recorrido ficcional por las vivencias de sus protagonistas para mostrar a través de sus ojos distintos aspectos de la sociedad y de las relaciones interpersonales. ‘Mira lo que has hecho’ tiene como leit motiv la paternidad primeriza y los cambios que plantea en la sociedad actual.

La actriz Eva Ugarte co-protagoniza junto con Berto Romero esta primera temporada de seis episodios de ‘Mira lo que has hecho’. Él también la guioniza, pero, a los mandos de la dirección se encuentra Carlos Therón (‘Es por tu bien’). Con una duración de unos 20 minutos por episodio esta comedia con tintes dramáticos se convierte en algo muy ameno y entretenido.