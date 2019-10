‘Catalina la Grande’: intimidades y grandezas de la última zarina rusa

La zarina Catalina II de Rusia, más conocida por Catalina la Grande, es el personaje histórico que protagoniza la tercera coproducción de Sky y HBO, tras ‘Chernobyl’ y ‘The Young Pope’. Una serie limitada de cuatro capítulos sobre los dimes y diretes del reinado de una de las mujeres más poderosas de todos los tiempos y que terminaría por convertir a Rusia en una gran potencia europea y mundial.

La miniserie está escrita por Nigel Williams (‘The Name of the Rose’, ‘Elizabeth I’) y dirigida por Philip Martin (‘The Crown’, ‘Birdsong’), ganador del Bafta y del Emmy. La excelsa Helen Mirren da vida a la emblemática zarina rusa y está acompañada por actores de la talla de Jason Clarke, Gina McKee, Georgina Hale, Joseph Quinn y Rory Kinnear, entre otros. ‘Catalina la Grande’ se estrenó al completo el 3 de octubre en Sky España.

La última vez que se plasmó la historia de esta zarina rusa fue en 1995 con la miniserie alemana ‘Catalina la Grande’, protagonizada por la actriz Catherine Zeta-Jones. Aunque han existido muchas más versiones de la controvertida vida y gran reinado de esta monarca tirana que llevó a Rusia a uno de sus máximo apogeos como imperio: ‘Young Catherine’ (1991), ‘Capricho Imperial’ (1934), ‘Catherine of Russia’ (1963) o ‘A Royal Scandal’ (1945), entre otras.

Foto: loslunesseriefilos.com

La escuela británica es experta en desarrollar y ambientar producciones históricas y ‘Catalina la Grande’ no iba a ser diferente; de hecho, es lo primero que llama la atención. Todo se encuentra cuidado y medido al detalle en una de las épocas de más esplendor territorial del Imperio Ruso junto con un reinado con mano de hierro y tiránico que creó grandes tensiones internas -sobre todo, en lo referente al campesinado-. Un retrato sobre la pomposidad y ostentosidad de las altas esferas.

‘Catalina la Grande’ se centra en lo personal, en la esfera privada de la emperatriz. La vida entre bambalinas de una de las mujeres más poderosas del siglo XVIII y última zarina de Rusia. La serie retrata los vericuetos más íntimos de Catalina tanto en sus relaciones sentimentales con diversos hombres -que nunca se preocupó de ocultar-, como su lucha contra el poder de lo preestablecido y contra aquellos que miraban con soberbia y repugnancia que una mujer pudiera ostentar todo el poder.

Foto: loslunesseriefilos.com

Detrás de la figura de Catalina la Grande se esconde la de Helen Mirren, en un papel que le resulta tremendamente cómodo y, de ahí, que esta zarina luzca tan espectacular en la serie. Ella es todo y solo por eso, merece meterse en este micro universo de tan solo cuatro episodios, donde en pequeñas pinceladas se realiza una impresión íntima de lo que pudo rodear a la emperatriz entre consejeros, amantes y nobleza.

Los cuatro episodios guardan algún que otro diálogo reseñable y, en cierta manera, la miniserie consigue hilvanar bien las intrigas y conspiraciones palaciegas con esos voraces amantes que esperaban desnudos entre las sábanas de la habitación la emperatriz. Quizá la miniserie se quede algo corta en extensión porque es cierto que la figura de Catalina la Grande da para mucho más y, a veces, da la sensación que todo ocurre extremadamente rápido. A fin de cuentas, esta zarina es una de las figuras más importante de la historia de Rusia por todo lo que hizo y desarrolló durante su reinado.

Todo lo que rodeó al preciado trono y todos los peligros a los que se enfrentó una Catalina que se aferró a él hasta el lecho de su muerte; eso sí, siempre tuvo tiempo de disfrutar la lujosa y libertaria vida de palacio. Todo a partes iguales: amor y guerra. Así, son los cuatro episodios de ‘Catalina la Grande’ que ya se pueden disfrutar en Sky España.