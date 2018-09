‘Inside No 9’: la gran comedia negra de culto británica que deberías ver

Merece reseñar esta semana una serie que se estrenó allá en 2014 y que, por sorprendente que pueda parecer, no ha llegado a España hasta este mismo año. ‘Inside No 9’, la comedia negra de culto británica, aterriza por fin en nuestro país de la mano de Filmin. Una antología donde se encuentra el humor y la parodia más afilada e ingeniosa cargada de sorpresas que, literalmente, dejarán a cualquiera con la mandíbula desencajada al terminar cada uno de sus episodios.

Para los seriéfilos menos avezados no les sonará el nombre de sus creadores: Steve Pemberton y Reece Shearsmith. Ellos son los responsables de series británicas tan icónicas, especiales y buenas como ‘The League Of Gentlemen’ y ‘Psychoville’. Quien haya tenido la oportunidad de haber visto alguno de estos dos trabajos, ya sabe a qué nivel juegan Steve y Reece. Un humor 100% británico y 100% negro. ‘Inside No 9’, creada para la cadena BBC, tiene actualmente cuatro temporadas que irán llegando a España durante estos días.

El juego de ‘Inside No 9’ es el siguiente: primero, cada temporada tiene seis episodios; segundo, cada capítulo tiene una historia única y cerrada con personajes distintos; tercero, el número 9 siempre es importante en cada relato; cuarto, Steve Pemberton y Reece Shearsmith escriben y protagonizan cada historieta; quinto, todo está cargado de excelentísimo humor negro británico; y, sexto, cada “cuento” estará emplazado en un solo lugar donde ocurrirán cosas “extremas”, sorpresivas y giros de guion por doquier.

Foto: loslunesseriefilos.com

‘Inside No 9’ es una serie muy, muy especial donde el humor negro, en muchos de sus relatos, raya lo dramático y cruel. Steve y Reece no tienen ningún problema en parodiar -o reírse- la cultura popular británica, leyendas urbanas, costumbres british, juegos populares, idiosincrasias cotidianas, rumores o cuentos populares, entre otros. Cada capítulo tiene su punto de excéntrico y siniestro. El mejor punto: enfrentarte a los episodios sin saber de qué van porque te aseguro que se disfrutan aún más.

En el formato de 30 minutos por capítulo se concentra en cada una de esas historias una creatividad, ingenio y artesanía digna de admiración; donde no puedes dar nada por sentado. La sorpresa se esconde a la vuelta de la esquina; e, incluso, se atreven con un capítulo sin diálogos. Sin embargo, en ‘Inside No 9’ en todos los episodios se abre una pequeña caja de pandora y, el espectador, es testigo de todo lo que va a pasar.

Los diálogos de ‘Inside No 9’ son sumamente inteligente, afilados e hilarantes con un tono truculento. Steve y Reece componen una trama a veces tan compleja como sumamente impredecible. Los trucos narrativos, las pistas y los giros de guion son la guinda del pastel a unos relatos que tienen un componente macabro; a la vez, ambos creadores juegan y experimentan con diferentes ambientaciones, tonos y géneros. Capaces de ir de moverse como peces en el agua en ambos extremos de lo cómico a lo dramático; eso sí, siempre bañado con el exquisito y punzante humor británico.

Foto: loslunesseriefilos.com

Como curiosidad dentro de los directores que han dirigido alguno de los episodios de ‘Inside No 9’, se encuentra el catalán Guillem Morales (‘ La Casa de las Miniaturas’, ‘Los ojos de Julia’) con siete episodios -hasta el momento-. “Es una de las mejores series de televisión escritas y producidas jamás en Reino Unido, creado por dos genios que son Steve Pemberton y Reece Shearsmith. Alguno de sus episodios han hecho historia en la televisión británica”, afirma Guillem.

Otra clave de la calidad de ‘Inside No 9’ reside en su reparto y sus diferentes cameos con actores de la talla de Oona Chaplin, Derek Jacobi, Gemma Arterton, Luke Pasqualino, Dennis Lawson o Conleth Hill, entre otros.

‘Inside No 9’ hará las delicias a los amantes del humor británico, pero, también animo a todo el mundo a darle una oportunidad a esta serie británica. Creativa, truculenta y sorpresiva que, os lo prometo, no os dejará indiferentes. Las dos primeras temporadas se encuentra ya en Filmin y, dentro de pocos días, ya estarán disponibles las cuatro temporadas de esta magnífica comedia 100% británica.