‘Mayans MC’: una historia muy lejos de los años buenos de SAMCRO

‘Sons of Anarchy’ cerró su época en 2014 entre fans incondicionales y otros que decidieron abandonarla un tiempo por el gran desgaste que sufría la serie. Sin embargo, hay que reconocer que los ‘Hijos de la Anarquía’ marcaron una época en la televisión. Ahora, cuatro años después, su universo se sigue expandiendo con ‘Mayans MC’.

Kurt Sutter, ayudado por Elgin James (‘Lowriders’), se pone de nuevo al mando creativo de los guiones para alejarse de SAMCRO, cuartel general de Jax Teller (Charlie Hunnam) y Cía en Charming, y recalar en la frontera con México, el territorio natural de los Mayans. Nuevo lugar, nuevas reglas. Eso sí, sin olvidar que el espectador se encuentra en el universo de ‘Sons of Anarchy’. Por lo que las dosis de nostalgia están más que servida en la historia.

Foto: loslunesseriefilos.com

La historia de ‘Mayans MC’ se emplaza unos años después de los sucesos finales de ‘Sons of Anarchy’, aunque esta vez se centra en Ezekiel “EZ” Reyes (J.D. Pardo). Que por errores del pasado acabó en la cárcel y que, tras un trato con la DEA, terminaría ingresando en los Mayans. Una banda motera que opera en la frontera entre México y California.

Sin embargo, los Mayans se encuentran en una época muy movida ya que el cártel con el que trabajan, liderado por Galindo (Danny Pino), está siendo desafiado por ‘Los olvidados’.

Foto: loslunesseriefilos.com

Sutter, tras el fracaso de ‘The Bastard Executioner’, utiliza a los senderos de la nostalgia para intentar enganchar de nuevo a los fans de ‘Sons of Anarchy’; de hecho, no son pocos los guiños y personajes de ‘SoA’ que aparecen durante esta primera temporada. El creador sabe que esto es clave para intentar anclar a esa audiencia y, esto, en un pequeño punto lo consigue. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce en una historia en la que vuelve a utilizar/abusar de los mismos mecanismos narrativos que su predecesora.

A pesar de los pesares, ‘Mayans MC’, es un spin-off menor porque, básicamente, no llegará al nivel que tuvo durante buena parte de su recorrido ‘Sons of Anarchy’ y, también, porque se le exige ser algo más, cosa que, no creo que suceda. Eso sí, el espectador tendrá su ración de peleas, tiroteos, sangre, motos y muerte con un más que eminente tono culebronesco esta será su serie.

Foto: loslunesseriefilos.com

Sin embargo, hay algo que realmente pesa de verdad en ‘Mayans MC’ y, creo, que en esto estará de acuerdo mucha gente: la gran parte de sus protagonistas carecen de carisma y total falta de magnetismo. Sí, las comparaciones son odiosas, pero en ‘SoA’ eso lo transmitían gran parte de su elenco, en este caso nadie. Quizás, es una total falta de bagaje en el reparto o es que simplemente los personajes no terminan de cuajar.

‘Mayans MC’ focaliza la historia en otro contexto diferente, pero repite conflictos, tramas y dilemas que en ‘SoA’; eso sí, peor desarrollados en inicio. No se produce nada novedoso en el horizonte; de hecho, se atisba una verdadera falta de ambición junto con una nostalgia como única bandera para atraer aquellos que se quedaron con más ganas de motos, chupas de cuero y drogas, pero sin los niveles de calidad de aquellos años buenos de SAMCRO. La serie se puede ver a través de HBO España.