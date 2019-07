'El Pionero': Jesús Gil, de delincuente a líder carismático

Jesús Gil, exalcalde de Marbella y expresidente del Atlético de Madrid, es carne de nuestra carne. Es la historia de lo que somos, aunque moleste reconocerlo. Es pasado y presente que hay que evitar. Él fue figura de nuestros mayores males. Un personaje público que debería estudiarse en cualquier clase de historia actual. Político “influyente” del que a día de hoy se pueden establecer paralelismos con partidos con vertiente populista. Gil fue ‘El Pionero’, como indica el mismo título de esta serie de no ficción.

El 7 de julio se estrena en HBO España su primera serie original en nuestro país y no lo puede hacer de otra forma más emblemática: recurriendo a la figura del icónico y carismático Jesús Gil y Gil. Para ello, HBO ha contado con el equipo de ‘Muerte en León’, true crime que analiza el asesinato de Isabel Carrasco, la presidenta de la Diputación de León, compuesto por Enric Bach y Justin Webster. Ahora, este tándem se atreve a contar sin cortapisas la historia de uno de los personajes más controvertidos de nuestro país, desde aquel joven que vendía camiones en Madrid hasta aquel que fundó su propio partido para convertirse en alcalde de Marbella.

Foto: loslunesseriefilos.com

Para quien apenas conozca o desconozca quién es Jesús Gil, él fue una de las figuras que rompió moldes en el mundo de la política, el fútbol y la construcción en España. Un personaje polémico, excéntrico y carismático adorado por los medios de comunicación y por el pueblo. Gil siempre supo vivir al filo de la navaja y fue perseguido durante años por la justicia hasta que el Atlético de Madrid fue intervenido y a él se le inhabilitó como alcalde de Marbella.

Una historia con tantos paralelismos reconocibles en la actualidad que sirve para que ‘El Pionero’ se convierta en un documento audiovisual muy potente e interesante. Populismo, soluciones utópicas, carisma, un mensaje simple y eficaz, mentiras, crisis, corrupción o el hartazgo hacia la clase política… Un caldo de cultivo perfecto para elevar a la categoría de mito y héroe a personajes como Jesús Gil.

Foto: loslunesseriefilos.com

La docuserie está compuesta por cuatro episodios que se estrenan a partir del 7 de julio, a uno semanal, en HBO España. ‘El Pionero’ llega en un momento en el que Europa y, por lo tanto, España, es un hervidero político y lleno de populistas que acechan en todos los países. Tanto es así que ellos copan horas y horas y letras y letras de decenas de medios de comunicación. Sus barbaridades y/o acciones atraen al espectador y lector amasando una relevancia desorbitada como en su época Jesús Gil. Por eso, es muy fácil entrever ese paralelismo en el primer episodio de ‘El Pionero’.

Este primer vistazo sobre deja muy clara la visión de Enric y Justin: la de explorar la figura de Jesús Gil desde varios ángulos y sin cortapisa. Su perspectiva más magnética, embaucadora y carismática, y, por otro lado, su faceta privada, oscura, corrupta y ambiciosa. Todo ello con una narrativa adictiva y potente que, sin duda, hace de este relato documental algo muy interesante. El público llegará a entender y comprender por qué Gil llevó adonde llegó y cuáles fueron los errores que le llevaron a su declive final.

Foto: loslunesseriefilos.com

La serie cuenta con muchos testimonios y entre ellos están los de la familia Gil (hermanos e hijos), futbolistas, amigos, periodistas y rivales políticos, entre otros de la época para acercar al público conocedor o no la figura de Jesús Gil. Un relato documental que me parece básico e interesantísimo a nivel político y social por su vinculación con la actualidad. Gil murió en 2004, pero su manera de hacer política sigue siendo tan efectiva como presente. Él fue un visionario y un pionero en todo lo que se propuso.

‘El Pionero’ apuesta por romper la aliteración de los hechos, al menos en el primer episodio, para buscar una apuesta narrativa más atractiva y ficcional para acercarse y construir el personaje de Jesús Gil, y desde luego es todo un acierto. Además, contar con ciertos testimonios durante el desarrollo de la serie documental lo dota de cierta calidad y relevancia. Por eso, creo que acercarse a este documento y a la figura de Gil es de vital importancia para cualquier tipo de público.

Esta serie de no ficción sorprenderá a muchos y, ciertamente, en este primer vistazo de ‘El Pionero’ me resulta ampliamente satisfactorio porque guardan muy bien equilibro entre ambas facetas de la figura de Jesús Gil. Se estrena el 7 de julio en HBO España y, de verdad, no te la pierdas.