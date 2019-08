‘The Boys’: la cara oculta y más mezquina de los superhéroes

Este verano ha llegado de la mano de Prime Video de Amazon una serie de superhéroes que ha supuesto una pequeña ruptura o soplo de aire fresco a esta gran industria de historias infinitas sobre individuos con poderes extraordinarios. Así que, si todavía no has tenido suficiente con los universos cinematográficos de Marvel y DC, esta semana os presento ‘The Boys’, una auténtica locura irreverente que no dejará indiferente absolutamente a nadie.

El proyecto desarrollado por Eric Kripke (‘Supernatural’) adapta el violento, divertido y excéntrico cómic homónimo de Garth Ennis y Darick Robertson para Amazon Prime Video. Un nuevo universo superheróico que juega con las reglas del género y donde la ambigüedad entre el bien y el mal será totalmente perversa. Un enfoque diferente que busca confrontar con lo preestablecido por la todopoderosa Marvel o DC. No, no se está ante la típica serie de superhéroes porque ‘The Boys’ da un pasito más para destacar entre tanto Capitán América, Thor, Superman, Spider-Man o Iron Man.

Foto: loslunesseriefilos.com

Los superhéroes, tan populares como celebrities, tan influyentes como políticos y tan venerados como dioses, abusan de sus superpoderes en lugar de utilizarlos para hacer el bien. Una batalla entre la gente corriente y los superhéroes tiene lugar cuando 'The Boys', un grupo de personas sin superpoderes, se embarcan en una heroica odisea para desvelar la verdad sobre “Los Siete” y Vought, la todopoderosa corporación multinacional que maneja a los superhéroes y oculta todos sus sucios secretos.

Yo no digo pereza, digo ruptura de lo preestablecido. La serie ‘The Boys’, tras muchos en forma de proyecto “imposible” para televisión o cine, ha desembarcado para ofrecer una cara distinta del hiper conocido e hiper contado mundo de los superhéroes. Una sátira ácida y llena de humor negro sobre el universo de los angelicales, divinos y santificados hombres y mujeres extraordinarios. No, no es oro todo lo que reluce entre Patriota, A-Tren, Profundo, Translúcido o Negro Oscuro, entre otros.

Foto: loslunesseriefilos.com

Este enfoque alternativo, novedoso y arriesgado es lo que hace de ‘The Boys’ una rara avis dentro del género. Una sátira que viene a desmitificar al superhéroe para bajarlos al nivel de las pulsiones más terrenales y humanas. ¿No son acaso humanos con poderes? No se rigen básicamente por los mismos principios que las personas corrientes: fobias, pasiones, errores, ambiciones, anhelos, amor, sexo, avaricia, debilidades o inquietudes, entre otros. La serie expone esto sin cortapisa y sin tapujos.

La serie carga de sexo, violencia y perversión una historia que ataca directamente contra el abuso de poder. Un universo alternativo donde la sociedad se agarra a estos superhéroes como figuras, mitos e ídolos. Sin embargo, detrás de una fachada mediática construida milimétricamente por la Corporación Vought se esconde unos superhéroes llenos de pulsiones, corruptos, caprichosos, mentirosos, ególatras o envidiosos. Detrás de la sonrisa perfecta de Patriota, una sátira ácida del archiconocido Capitán América, se esconden un hombre mezquino y con ansias de poder.

Foto: loslunesseriefilos.com

Estos hombres y mujeres extraordinarios -de moral ambigua-, se convierten en meros productos pervertidos por la maquinaria capitalista. Una metáfora crítica, eficaz y directa contra el poder que aglutina las grandes corporaciones. Puro postureo y apariencias que esconde algo más perverso, oscuro y truculento detrás. Lo que da como resultado una nueva mirada hacia los superhéroes.

En la serie también se narra algo muy interesante: una lucha entre los superhéroes y personas corrientes desde un punto de vista antisistema contra la corrupción y el abuso de poder. The Boys pelean para descubrir la oscura y tenebrosa verdad que se esconde detrás de esta estructura donde Vought y “Los Siete” tienen el absoluto monopolio y poder. Lo que resulta ser una apuesta extremadamente atractiva.

‘The Boys’ es una auténtica locura irreverente y violenta que viene a decir que los superhéroes de moral y ética férrea solo existen en el universo cinematográfico Marvel. Esta atípica historia sobre hombres y mujeres extraordinarios -o no-, donde todos tienen mucho que esconder resulta tremendamente adictiva y divertida. Una absoluta recomendación para aquellos que quieran explorar desde otra perspectiva este mundo de seres humanos con poder.