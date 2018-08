Diez estrenos de series de televisión de la última década que no debes olvidar

La denominada Peak TV lleva unos años siendo parte de nuestra vida. Las cadenas de televisión y los nuevos agentes del mercado audiovisual cada vez apuestan por producir más y más series de televisión. Además, hay que añadir la internacionalización bestial de lo televisivo. Esto no hace más que añadir cientos y cientos de estrenos al año: solo en EEUU más de 500. Se puede definir como una gran burbuja seriéfila.

La tarea de escudriñar el mercado de las series de televisión en busca de algo que destaque se antoja bastante difícil y caótico. De hecho, muchas joyas se quedan enterradas debajo de otras que apenas merecen la pena. La abundancia seriéfila también ha hecho que nuestra mente se vuelva más olvidadiza y, como resultado, muy pocas series consiguen perdurar en la memoria como siempre lo harán ‘The Wire’, ‘Los Soprano’, ‘Mad Men’, ‘A dos metros bajo tierra’, ‘Breaking Bad’ o ‘Juego de Tronos’, entre otras. Incluso se podría afirmar que algunas de ellas no sobrevivirían en la actual Peak TV. Porque igual que se estrellan miles de ficciones nuevas, los productores tienen menos paciencia. A ello se suma que, igual que se ensalza la primera temporada de cualquier serie, algunos ya no vuelven en la segunda.

En este post he decidido echar la vista hacia atrás -sin contar el 2018, ya que aún no ha terminado-, para elegir diez estrenos seriéfilos de cada uno de los años que componen el periodo de 2008 a 2017 y que no debes olvidar. Historias que han triunfando con el paso de los años y otras que siguen en emisión. Dentro de lo dificultoso, he decidido acotarlo a una serie de televisión por año con la particularidad de que se estrenara en ese año en Estados Unidos.

2008. ‘Breaking Bad’

Foto: loslunesseriefilos.com

Creada por Vince Gilligan para el canal AMC en 2008 y, tras cinco temporadas, puso su punto final en 2013. La serie, disfrazada de western contemporáneo, se ambienta en Alburquerque (Nuevo México). El boca a boca y la crítica consiguieron dar suficiente empuje a una ficción que se convertiría cinco años después en una de las mejores de la historia. Muchos dirían que entre las cinco primeras.

‘ Breaking Bad’ navega a través de la historia de Walter White, interpretado brillantemente por Bryan Cranston, un hombre al que tras diagnosticarle cáncer de pulmón inoperable, se llegó a convertir en el gran y mítico Heisenberg. Vince Gilligan consigue construir un relato único y complejo poblado por personajes y situaciones inolvidables.

2009. ‘The Good Wife’

Foto: loslunesseriefilos.com

Creada por Robert y Michelle King para la cadena CBS en 2009 y, tras siete temporadas, puso su punto final en 2016. Un drama legal que con el paso de los años se convirtió en una de las series más imprescindibles de las cadenas en abierto. La habilidad del matrimonio King en los guiones logró destacar no solo por sus protagonistas sino también porque supieron adelantarse a la misma realidad.

La historia de ‘The Good Wife’ sigue la vida de la abogada Alicia Florrick, interpretada por Julianna Margulies, que tras el escándalo sexual y de malversación de fondos de su marido tendrá que rehacer su vida tras la terrible humillación pública.

2010. ‘Justified: La ley de Raylan’

Foto: loslunesseriefilos.com

Creada por Graham Yost en 2010 para la cadena FX, posiblemente sea una de esas series que “menos” ruido ha generado para el público generalista, pero sin duda ‘Justified’ es uno de esos dramas obligatorios de visionar. La historia que camina entre el drama policial y el western moderno está protagonizada por el actor Timothy Olyphant como Raylan Givens.

‘ Justified’, basada en las novelas de Elmore Leonard, sigue la vida de Raylan Givens un Marshall que regresa a su pueblo natal, en Kentucky, donde se enfrentará a diferentes tipos de criminales.

2011. ‘Juego de Tronos’

Foto: loslunesseriefilos.com

Creada por David Benioff y D. B. Weiss en 2011 para HBO y, con una última temporada que se estrenará en 2019, ya está a ser llamada una de las mejores series de la historia de la televisión, al lado de ‘The Wire’, ‘Los Soprano’ o ‘The Shield’. La historia está basada en las novelas de ‘Canción hielo y fuego’ de George R. R. Martin.

‘ Juego de Tronos’, ambientada en Poniente y Essos, sigue los diferentes arcos narrativos de las distintas familias que luchan por sentarse en el ansiado Trono de Hierro: Targaryen, Stark, Lannister y Baratheon, entre otras. En una tónica medieval a la historia no le faltará de nada: traiciones, sangre, honor, orgullo y guerra, entre otras.

2012. ‘Veep’

Foto: loslunesseriefilos.com

Creada por Armando Iannucci para la cadena HBO en 2012 y, tras siete temporadas, pondrá su punto final el próximo año. Esta multipremiada sátira política está protagonizada por la gran Julia Louis-Dreyfus en el papel de Selina Meyer.

‘Veep’ es una de las comedias políticas imprescindible de los últimos años. Sigue los vericuetos de la incompetente política Selina Meyer en su carrera como vicepresidenta del gobierno.

2013. ‘Rick and Morty’

Foto: loslunesseriefilos.com

Creada por Justin Roiland y Dan Harmon en 2013 para el canal Adult Swim y que, actualmente, no tiene fecha de estreno para su cuarta temporada, ha sido uno de los bombazos de la animación para adultos de estos últimos años. ¿Quién no es fan de las aventuras de Rick y su nieto Morty?

El guion de ‘ Rick and Morty’, lleno de originalidad y creatividad, ha conseguido la aclamación unánime de la crítica y del público. Los viajes interestelares y desventuras de Rick, un científico loco, y su nieto, Morty, son desternillantes e hilarantes. Sin embargo, la familia de Morty también tiene un papel clave en todo este embrollo galáctico.

2014. 'The Leftovers'

Foto: loslunesseriefilos.com

Creada por Tom Perrotta y Damon Lindelof para el canal HBO en 2015 y, tras tres temporadas, puso su punto final en 2017. Basada en la novela homónima de Perrotta y tras un comienzo titubeante -un salto de fe, diría más de alguno-, consigue consolidarse como una de las series más enigmáticas, intimistas y sofisticadas de los últimos años. Una gozada para todos los sentidos. La serie está protagonizada por Justin Theroux, Carrie Coon, Amy Brenneman, Christopher Eccleston o Liv Tyler, entre otros.

La historia de ‘ The Leftovers’ comienza con la desaparición, sin ningún tipo de explicación, del 2% de la población mundial. A partir de ahí todo será posible en una serie entre los que muchos eligen recordar y otros olvidar.

2015. ‘Mr. Robot’

Foto: loslunesseriefilos.com

Creada por Sam Esmail en 2015 para el canal USA Network, se encuentra en plena producción de su cuarta temporada. La serie está protagonizada por Rami Malek, en el papel de Elliot Alderson, un brillante hacker que padece un grave trastorno psicológico. La primera temporada fue un rotundo y auténtico éxito para toda la crítica. Millones de personas cayeron rendidas ante un thriller cibernético con una premisa intrigante y provocadora.

‘ Mr. Robot’ sigue la vida de Elliot Anderson, un brillante programador con problemas para las relaciones sociales, que por la mañana trabaja en un departamento de seguridad y, por la noche, se pone la capa de justiciero cibernético.

2016. ‘Stranger Things’

Foto: loslunesseriefilos.com

Creada y dirigida por los hermanos Matt y Ross Duffer para Netflix, se encuentra actualmente en la producción de la tercera temporada. La nostalgia encontró su punto más álgido en esta historia protagonizada por cuatro niños, llena de referencias de películas y literatura de los años 80. Una historia de aventuras muy entretenida con un toque de oscuridad que enganchó a millones de personas y que, seguramente, fue una de las ficciones más comentadas del año.

En el pequeño pueblo de Hawkins, Indiana, desaparece en extrañas circunstancias un niño. Entonces, sus amigos y familiares empiezan una búsqueda desesperada junto al sheriff. Según avanza la investigación todo se va volviendo más enigmático y extraordinario.

2017. ‘Mindhunter’

Foto: loslunesseriefilos.com

Creada por Joe Penhall para Netflix en 2017 y en plena producción de la segunda temporada. Basada en el libro ‘Mind Hunter: Inside FBI's Elite Serial Crime Unit’ de Mark Olshaker y John E. Douglas puso más de moda que nunca los asesinos en serie. Protagonizada por Jonathan Groff, Holt McCallany y Anna Torv, explora los albores de la psicología criminalística.

¿Un asesino nace o se hace? La historia de ‘ Mindhunter’ navegará por las mentes más truculentas y turbulentas de alguno de los más temidos asesinos en serie.

--*--

* Bonustrack.- Segundos estrenos de series de televisión que no deberías olvidar: 'Fringe', 'Louie', 'Park and Recreation', 'Girls', 'Rectify', 'Treme, 'The Americans', 'Halt and Catch Fire', 'The Expanse', 'The Sinner', 'The Deuce' o ' The Good Fight'.