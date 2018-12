Las cinco peores y las cinco mejores series españolas de 2018

Una lista de las mejores series es siempre algo totalmente subjetivo. La gran mayoría de ocasiones está elaborada con un cóctel de sensaciones y objetividad, ya que cada crítico tiene una manera de ver y apreciar una obra audiovisual. Si la semana pasada un puñado de entendidos en ficciones televisivas me ayudó a construir el ranking de las mejores series de 2018, esta semana me embarco yo solo para elegir las cinco mejores y las cinco peores ficciones españolas de 2018.

Sin embargo, antes de ponerme manos a la obra con los dos rankings, es importante decir que este 2018 ha sido un gran año en cuanto a series de televisión en España. No solo en reconocimiento internacional (Emmy Internacional a ‘La Casa de Papel’ y la nominación de ‘El Fin de la Comedia’ a los mismo premios), sino también por la gran cosecha de ficciones que se han estrenado: ‘Fariña’, ‘ Presunto Culpable’, ‘ La Catedral del Mar’, ‘Sabuesos’, ‘ Félix’, ‘ Matar al Padre’, ‘ La Peste’, ‘El Continental’, ‘ La Otra Mirada’, ‘La Verdad’, ‘ Vivir sin Permiso’, ‘ Vis a Vis’ (4T), ‘Gigantes’, ‘ Paquita Salas’ (2T), ‘Mira lo que has Hecho’, ‘ Pequeñas Coincidencias’, ‘ Élite’, ‘ La Víctima Nº8’ o ‘El Día de Mañana’, entre otras.

Este 2018 había mucho donde elegir tanto para lo bueno como para lo malo. Por eso, a continuación os presento las que han sido para mí las cinco mejores y cinco peores series españolas.

Las cinco peores series españolas de 2018

5ª- ‘La Verdad’

Foto: loslunesseriefilos.com

La verdad, valga la redundancia, es que la serie estrenada por Telecinco, quizás por todo el tiempo que pasó en el cajón, resultó ser un thriller obsoleto y desfasado, de otra época. Una dirección, fotografía, ambientación y un guion de otra época que hacen deshonor a una gran Elena Rivera que prácticamente es lo que mejor que tiene ‘ La Verdad’.

Una historia de intrigas y secretos de manual que no me llegó a causar nada más que inapetencia.

4ª- ‘Apaches’

Foto: loslunesseriefilos.com

Realmente hay poca cosa que decir de ‘ Apaches’, la serie cuyo estreno Antena 3 retrasó hasta el infinito, y no de extrañar. Normal y lógico. La serie no hay por donde cogerla. Un thriller de robos que ha pasado con más pena que gloria por la televisión. Ni os molestéis en verla porque nada funciona. No la salvan ni los nombres que completan el reparto.

3ª- ‘Sabuesos’

Foto: loslunesseriefilos.com

Es inexplicable cómo una serie como ‘Sabuesos’ se estrene hoy en día en el 'prime time' de una televisión pública como RTVE. Lo siento, no lo comprendo. Es difícil describir en cuatro líneas el despropósito. Solo mirad un tráiler de la serie para que comprendáis lo que intento explicar.

Remito su sinopsis: Alberto es un hombre alocado cuyo mayor sueño es convertirse en detective. Para resolver los casos más difíciles, de los cuales es un apasionado, contará con ayuda de un perro parlanchín.

2ª- ‘Fugitiva’

Foto: loslunesseriefilos.com

La serie ‘ Fugitiva’, protagonizada por Paz Vega, tiene todo lo que se puede odiar de algunas de las series españolas de antaño. Un thriller de baratillo con vocación “internacional” que hace aguas desde el minuto uno. Una apuesta nefasta de RTVE para olvidar.

1ª- ‘El Continental’

Foto: loslunesseriefilos.com

‘El Continental’ tenía una pinta acojonante. Sí, acojonante. Un reparto de lujo con prácticamente todo el 'star system' español. La realidad es que en los avances nos engañaron como a tontos. La serie es un absoluto despropósito, un horror, un sufrimiento y una copia mala, barata y zafia de la espléndida ‘Peaky Blinders’. De hecho, a los pocos episodios fue relegada al olvido: al 'late night'.

Las cinco mejores series españolas de 2018

5ª- ‘Arde Madrid'

Foto: loslunesseriefilos.com

La serie creada por Paco León y Anna R. Costa ha sido una grata sorpresa y una buena apuesta de Movistar+ por una comedia diferente. Su hándicap y clave ha estado en mostrar un retrato que se mueve entre la sátira y el drama costumbrista de la época. Muestra y exprime de la forma más absurda posible la moral, ética y valores del franquismo.

La serie no es ni muchos perfecta, pero, sin duda, ‘ Arde Madrid’ es muy disfrutable. Además, ver a Inma Cuesta, Anna Castillo y Debi Mazar es un lujo.

4ª- ‘Mira lo que has hecho'

Foto: loslunesseriefilos.com

Prácticamente sin hacer ruido la serie creada por Berto Romero para Movistar+ se ha ganado a gran parte de la crítica. Eva Ugarte y Berto transmiten química, naturalidad y veracidad a esta historia de padres primerizos que merece muchísimo la pena.

‘ Mira lo que has hecho’ evoluciona muy bien y al final logra adquirir un fantástico equilibrio en lo cómico y en lo dramático que le sienta fenomenal a la historia.

3ª- ‘Gigantes’

Foto: loslunesseriefilos.com

‘ Gigantes’, la serie de Enrique Urbizu protagonizada por Daniel Grao, Isak Férriz y Carlos Librado “Nene”, es un thriller donde los lazos de sangre y la violencia están íntimamente unidos. Un universo decadente y truculento sobre hombres, a cuál más cabrón, que se resisten al paso del tiempo.

2ª- ‘El Día de Mañana'

Foto: loslunesseriefilos.com

‘ El Día de Mañana’, la serie que a priori tenía menos promoción de Movistar+, ha sido la mejor de la promoción de 2018. Un retrato emplazado en Barcelona sobre una España donde el franquismo empezaba a perder fuerza y donde los vientos de cambios ya azotaban las calles del país.

La historia dirigida por Mariano Barroso y escrita por Alejandro Hernández, basada en la novela homónima de Ignacio Martínez de Pisón, está fantásticamente protagonizada por Aura Garrido y Oriol Pla.

1ª- ‘Fariña’

Foto: loslunesseriefilos.com

‘ Fariña’ o la historia de Sito Miñanco se ha ganado con creces estar en lo más alto de este ranking de las mejores series españolas de este 2018. Para mí, es la ficción del año, sin duda. La adaptación del libro homónimo de Nacho Carretero literalmente lo ha petado en televisión.

Durante 10 episodios, ‘Fariña’ ha conseguido mantener pegado al sillón al espectador. Un relato de poder, mafia, contrabando y tejemanejes políticos han cautivado a crítica y público.