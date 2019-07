Cinco miniseries ideales para tus vacaciones

El verano es una fantástica época para disfrutar de cualquier serie de televisión debajo del chorro del aire acondicionado o con tu tablet debajo de una sombrilla mientras te tomas una caipiriña. Si eres amante de las historias cortas ya que te abruman y agobian las ficciones con muchos episodios. Aquí te preparo una selección de cinco miniseries para que las veas durante tus vacaciones.

1. ’The Victim’

Foto: loslunesseriefilos.com

‘The Victim’, la serie de la factoría británica escrita y creada por Rob Williams ('Killing Eve’) y dirigida por Niall MacCormick (‘The Durrells’), se puede ver a través de Filmin. Una miniserie intensa y compleja de tan solo cuatro capítulos te atrapará.

Anna Dean, quince años después del asesinato de su hijo, es acusada de revelar a través de internet la identidad del asesino, y de conspirar para asesinarlo. En el otro lado de la moneda, se encuentra Craig Myers, un hombre de familia que recibe la paliza tras ser identificado en las redes como un asesino de niños. La historia se centrará en el juicio del caso, junto a sus repercusiones para la familia de Myers y la búsqueda de la verdad de Anna.

Este drama judicial se desarrollará durante cuatro capítulos: los tres primeros, más centrados en el juicio y la investigación; y, el último, la conclusión del mismo y las encrucijadas morales de la víctima (Craig), del acusador (Anna) y viceversa. Todo depende desde qué óptica focalice la narración. Ya que las motivaciones y demás son muy diferentes.

La serie tiene una tónica in crescendo, un guión muy bien cimentado -menos por el excesivo uso del flashback-, una ambientación de lujo y un buen reparto.

2. ’Así nos ven’

Foto: loslunesseriefilos.com

‘Así nos ven’ (‘When They See Us’), la miniserie de cuatro capítulos de Netflix, es una de las historias que, junto a ‘Chernobyl’, han pegado más fuerte en este 2019, y de ahí, las múltiples nominaciones en los Emmys 2019. Está creada, coescrita y dirigida por Ava DuVernay para Netflix.

La serie basada en una historia real de uno de los casos de racismo y corrupción más flagrante de los Estados Unidos. Durante el desarrollo se explora como cinco adolescentes negros de Harlem se ven atrapados en una pesadilla cuando se les acusa injustamente de un ataque y violación brutal en Central Park.

La narración de ‘Así nos ven’ consigue amplificar con aún más fuerza la historia y todo lo que subyace de ella. Una crítica bestial y sin cortapisa a un sistema policial y de justicia de Estados Unidos podrido de racismo. En un momento, donde este tipo de relatos son muy necesario, ‘When They See Us’, viene en tan solo cuatro capítulos a instalarse en lo más profundo de tu conciencia.

3. ’Press’

Foto: loslunesseriefilos.com

‘Press’, es el drama periodístico creado por Mike Bartlett (‘Doctor Foster’) para la BBC, que se puede ver a través de Filmin. Una historia de seis episodios que sumergirá al espectador en los dimes y diretes de dos redacciones con dos modelos de periodismo antagónicos.

En el mundo de la prensa escrita, marcada por un presente a merced de la era digital y del ciclo informativo de 24 horas y un futuro incierto. La serie enfrenta a dos diarios ficticios, el progresista 'The Herald' y el tabloide sensacionalista 'The Post'. Ambos abordan las mismas informaciones, pero desde miradas muy distintas, en su disputa por el favor de los lectores.

La serie “nace” como una manera de analizar dos formas de entender el periodismo: desde la ética y código deontológico de la profesión, el tratamiento de la información y el futuro del sector. Sin embargo, en mi opinión, la miniserie peca de ser maniquea, simple y de tener una visión un tanto desfasada; aun así, es una historia cuanto menos interesante para cualquier persona del mundillo periodístico.

4. 'The Virtues'

Foto: loslunesseriefilos.com

‘The Virtues’ es una miniserie británica de cuatro episodios escrita por Shane Meadows (‘This is England’) y Jack Thorne (‘This is England’). Los dos autores se vuelven a juntar para narrar una historia compleja, dura y desgarradora que transpira realidad. Sin duda, una pequeña gran joya del universo televisivo.

Joseph (Stephen Graham), vive obsesionado con un trauma del pasado que durante décadas ha intentado olvidar bañándose en alcohol y drogas. Cansado de una vida a la deriva, decide regresar a su hogar para enfrentarse a sus recuerdos de infancia, ligados a los servicios sociales que se hicieron cargo de su tutela. Destrozado mental y físicamente, se reúne con Anna, su hermana que no ve desde que era niño, para empezar a trabajar en la empresa del marido de esta -Michael-. Allí, conocerá a la hermana de Michael, con la que establecerá un vínculo y experiencia liberadora.

Esta miniserie británica que se puede ver a través de Filmin es un drama descarnado con muchas aristas. Reseñar el grandísimo papel de Stephen Graham y Niamh Algar. Una obra de carácter intimista que golpeará al espectador muy duramente cuando menos se lo espere.

5. ’Fleabag’

Foto: loslunesseriefilos.com

‘Fleabag’ no es una miniserie -al uso-, pero como si lo fuera. La serie, creada por la gran Phoebe Waller-Bridge, ha finalizado con dos temporadas, de 12 capítulos en total, cuya duración por episodio ronda la media hora. Así, dada su corta duración y su gran calidad es merecedora de estar en esta lista de recomendaciones de miniseries.

La historia sigue la vida de un joven londinense de 30 años directa y descarada que pasa por una crisis vital tras perder a su mejor amiga. Ella tiene una actitud muy peculiar con la vida: es inconformista, deslenguada y rebelde. Además, sin reparos desafía al espectador que quiera plantearse realiza un juicio moral sobre sus acciones y comportamientos.

La ruptura de la denominada cuarta pared y la evolución de la propia la serie ha logrado poner en el mapa -con todos los honores-, a Phoebe Waller-Bridge como creadora, y de ahí, a capitanear ‘Killing Eve’. La segunda temporada de ‘Fleabag’ ha sido el broche de oro final para una historia protagonizada por la propia Phoebe que encandila a todo aquel que empieza a ver la serie. Se puede ver a través de Prime Video de Amazon.