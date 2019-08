Cinco series desde la pasión del fútbol hasta el miedo más terrorífico

En pleno agosto y mucha gente agotando sus últimos días de vacaciones en la playa o en la montaña, hoy traigo cinco series de diferente índole por si no sabéis cuál empezar o ver. Tocando todo tipo de géneros: desde las despiadadas calles del San Francisco del siglo XIX, pasando por el deporte rey o comprobar cómo la política es un deporte de riesgo en Corea del Sur.

'Warrior’

Foto: loslunesseriefilos.com

‘Warrior’, que se puede ver HBO España, hará felices aquellos fans de ‘Banshee’, ya que detrás de ella están sus creadores. La serie se ambienta a finales del siglo XIX en San Francisco, California, en la época de las Guerras Tong, y sigue la historia de Ah Sam (Andrew Koji), un inmigrante y un prodigio de las artes marciales que desembarca en la ciudad. Allí se convertirá en uno de los asesinos más letales del tong.

Este héroe, escrito y forjado a la vieja usanza, se moverá en una ciudad repleta de corrupción, sangre, lucha y mafia. ‘Warrior’ no deja de ser una serie muy entretenida, explícita y repleta de acción. La historia no dará ningún tipo de tregua al espectador y, por lo tanto, resulta una buena recomendación para desconectar y disfrutar de buenas peleas.

‘Home Ground'

Foto: loslunesseriefilos.com

El gran florecimiento del fútbol femenino a escala mundial, pero sobre todo, la llegada de esta serie a España gracias a Filmin, hace que vuelva a reiterar mi absoluta recomendación por ‘Home Ground’ (‘Heimebane’). Un serión que, sin duda, será una auténtica delicia para los amantes del deporte rey. Posiblemente, sea una de las mejores ficciones deportivas que se ha hecho últimamente.

La historia sigue a Helena Mikkelsen (Ane Dahl Torp), la primera mujer entrenadora en la Eliteserien, y su periplo en el recién ascendido Varg IL. Una serie que consigue elaborar un relato inteligente y complejo, y también transmitir a la perfección toda la idiosincrasia del fútbol. Imprime a todos los espectadores la pasión y tensión de este deporte colectivo.

‘Euphoria'

Foto: loslunesseriefilos.com

‘Euphoria’, cuyo reparto de juvenil encabeza la actriz Zendaya (‘Spider-Man: Lejos de Casa’), ha levantado ciertas ampollas en Estados Unidos por su representación cruda de la adolescencia: drogas, amor, amistad, alcohol y sexo. Sam Levinson (‘Nación Salvaje’), su creador, rompe tabúes y explora las diversas adicciones y problemas a través de un grupo de jóvenes sobrepasados por sus circunstancias.

Sin embargo, la ficción dista mucho de ser la típica serie adolescente, de verdad. ‘Euphoria’ tiene algo muy especial tanto en lo textual como en lo formal. La historia goza de unos personajes muy bien cimentados y que crecen en cada capítulo y que, de alguna manera, son absorbidos por las circunstancias de sus problemas. A nivel formal, la ficción construye una atmósfera distintiva, propia, onírica, real y a la vez surrealista.

Todo es una grata sorpresa en ‘Euphoria’: desde su nivel técnico y textual hasta personajes como Jules, Rue o Kat. Se puede ver a través de HBO España.

‘Chief of Staff'

Foto: loslunesseriefilos.com

La corrupción política y las cloacas del estado quedan destapadas en esta adrenalínica serie política que viene desde Corea del Sur. Se trata de ‘Chief of Staff’ y se puede ver a través de Netflix. Supone una visión de la política muy distinta a la que hay en España.

La historia se centra en Jang Tae-Joon, jefe de gabinete de Song Hee-Seop, uno de los diputados más poderosos de Corea del Sur. Jang, un hombre hecho a sí mismo y ambicioso, quiere escalar en la pirámide utilizando todos los medios -buenos, malos o sucios-, que estén a su alcance.

Si eres de los que piensas que la política no es un deporte de riesgo, ‘Chief of Staff’ te hará cambiar de opinión. No le falta de nada a la serie: traiciones, mentiras, venganza y peleas.

‘The Guest’

Foto: loslunesseriefilos.com

‘The Guest’ es impactante, truculenta, sangrienta y terrorífica como el buen cine de terror surcoreano y, desde luego, no apta para personas sensibles y miedosas. Su alto ritmo y tensión golpean sin parar a aquellas personas que se atrevan a dar al play. Una mezcla perfecta entre terror psicológico y paranormal con altas dosis de violencia.

La historia seguirá a Yoon Hwa Pyung, Choi Yoon y Kang Gil Young, unidos por un pasado traumático. Lucharán contra el espíritu maligno Park Il Doo, que salta de cuerpo en cuerpo provocando una destrucción sanguinaria a su paso.