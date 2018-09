Los agentes medioambientales acusan a la Junta de incumplir la Ley de Empleo Público

Los agentes medioambientales de Castilla-La Mancha han reivindicado este martes frente al Palacio de Fuensalida el "desbloqueo" de la negociación colectiva y "el cumplimiento de la ley", ya que el Gobierno regional "incumple la Ley 4/2011" que creaba un grupo B. Ramón González, coordinador regional del Sector Autonómico de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras ha acusado al Ejecutivo de ser "insumiso", al "no cumplir" con las inspecciones de trabajo y no cumple las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

Por otro lado, González aseguró que no se cumple de manera "sistemática" con las promesas de Emiliano García-Page en el Congreso a los agentes forestales y medio ambientales", si no que "se produce un claro retroceso, no se produce ningún avance y el grupo B no se negocia". "Vamos a terminar la legislatura con la tan afamada orden de incendios que impuso Cospedal y que ponía en peligro nuestro patrimonio natural y medio ambiental", ha lamentado.

Y es que reclama que se siguen "sin cumplir todas las resoluciones de inspección de trabajo y judiciales que instan al Gobierno a mejorar las condiciones de trabajo del cuerpo". Por otra parte, explica que se han seguido "perdiendo efectivos" en el ámbito del cuerpo, lo que incluso incumple un acuerdo firmado en la época de José María Barreda, que prometió llegar a los 700 agentes, "mientras que a día de hoy se sigue sin llegar al medio millar". En este caso, si no se convoca una reunión para "desatascar" la situación, desde CCOO han advertido de que el final de legislatura "será duro".

La vicepresidenta de CSIF Castilla-La Mancha, Victoria Ortiz, ha señalado que se trata de unas reivindicaciones "totalmente justas", ya que les están "exigiendo" para el acceso al cuerpo "una titulación que luego no se les reconoce una vez que están trabajando". "Necesitamos negociar asuntos muy importantes para el colectivo como la segunda actividad porque es un colectivo que físicamente necesita, cuando llega a una determinada edad, hacer otro tipo de actividades", ha dicho.

Ramón González también ha contestado al consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, "agradeciendo" que "haya comprado algunos vehículos y que los agentes no estén corriendo o poniendo en riesgo su vida cada vez que salen a la carretera". Sin embargo, ha apuntado que los V1 se han instalado en "menos de un tercio" de los vehículos del total de su flota, y que por tanto en "más de la mitad de los vehículos hoy siguen sin instalarse los V1".

El consejero respecta la protesta pero "ve avances" con respecto a la anterior legislatura

Por su parte, el consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, ha mostrado su respecto por las protestas en defensa de sus intereses pero ve las cosas de forma diferente. “Vemos avances con respecto a lo que sucedía en la legislatura pasada. Entre el año 2017 y 2018 se han convocado 31 plazas en la oferta pública de empleo de agentes medioambientales en esta legislatura; se están llamando interinos de la bolsa, algo que no ocurría con el anterior Ejecutivo y se están cumpliendo todas las sentencias y se están ejecutando todas y una que habitualmente es motivo de discrepancia con los agentes medioambientales, como es la instalación de los luminosos azules en los vehículos de los agentes".

"No se puede responder a todo ni vamos a conseguir que todos los colectivos estén contentos, pero si hay algún colectivo de los que trabaja en la Consejería de Agricultura se ha visto beneficiado del esfuerzo que se está haciendo en la oferta de empleo público, es el de los agentes medioambientales", ha indicado.