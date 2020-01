El mensaje de García-Page tras la investidura: "Mis mejores deseos para que el Gobierno de España acierte"

A las 18.00 horas del día de la segunda sesión de investidura de Pedro Sánchez, Emiliano García-Page se pronunció al respecto, muy brevemente, a través de un tweet. En él, transmite sus "mejores deseos de futuro" para el Gobierno de España, y le augura que "acierte" en su trabajo. Además, ofrece su "colaboración" para trabajar "conjuntamente en beneficio de los ciudadanos".

Pero García-Page también ha hablado de una nación, España, en cuyos intereses generales, así como los de la comunidad autónoma, se ha comprometido a trabajar.

Mis mejores deseos de futuro para que el #Gobierno de #España acierte. Y mi colaboración para que las dos administraciones trabajemos conjuntamente en beneficio de los ciudadanos y de los intereses generales de la nación y de la comunidad autónoma. — Emiliano García-Page (@garciapage) January 7, 2020

Tanto Ciudadanos como el PP hicieron presión pública a Emiliano García-Page para que ordenase a los diputados del PSOE en Castilla-La Mancha votar 'no' en la investidura de Pedro Sánchez. Inés Arrimadas aseguró que había llamado al presidente de la Junta de Comunidades y él le contestó, de forma pública, que su "convicción" era que no "convenía" que el Gobierno "dependiese" de independentistas.

Sin embargo, Page respondía también a Arrimadas que ayudase a evitar dicho acuerdo con el apoyo de los diez diputados de Ciudadanos, "como ya hizo PSOE en 2016 y como debiera hacer PP". El PP, por su parte, llevó a un centenar de cargos públicos de la región para exigirle a Page que los diputados de la región votasen en contra de la investidura "de la vergüenza".

Al conocerse el acuerdo con ERC, García-Page envió un mensaje a través de los canales institucionales de la Junta, en el que advertía de que "no se pueden hacer consultas territoriales por separado". "Como presidente, siempre defenderé la igualdad de todos los castellano-manchegos y entre todos los españoles, no solo en lo concerniente a los derechos económicos y sociales sino también en los políticos", recalcaba en el comunicado. Igualmente, Page bromeó con que no quería "vaselina" para Reyes Magos, en referencia al acuerdo con ERC que entonces aún no se cerraba.