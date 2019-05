"No es que haya carencias, es que no hay nada" sobre las mujeres en la historia

“La perspectiva de género no es solo una herramienta del presente, también debe ser utilizada de forma transversal en ámbitos como la historia. De esta forma, visibillizamos a mujeres que se salieron un poco de la norma”, nos explican desde la Asociación Feminista Milenrama.

Este sábado, a partir de las 19 horas, el colectivo de Socuéllamos (Ciudad Real) ha organizado, junto a la Asociación de Historia de esta localidad, la charla ‘La mujer socuellamina en la Historia’ que será impartida por la educadora Remedios San Andrés.

Las personas asistentes podrán conocer curiosidades como “la primera inscripción de nacimiento en el pueblo, cuyo nombre fue de mujer ”, detallan desde Milenrama. Junto a ella, aparecerán nombres como el de Isabel Rodríguez, la primera mujer que fundó una capellanía; la matrona doña Flora; la actriz Cándida López; mujeres moriscas o la mujer que vivió más años, un total de 109 años y 3 meses “exactos”. “La mujer más antigua sobre la que hablaré data de 1490 y después haré un recorrido hasta los años 70 ya que considero que las mujeres a partir de ahí fuimos escalando más puestos”, explica Remedios San Andrés, maestra encargada de impartir esta charla.

“A mi me llaman la atención tanto las más significativas, como actrices, modelos o incluso una pianista. Pero también las mujeres que iban al río a lavar o que trasquilaban sus ovejas, todas sus historias son importantes”, añade San Andrés.

Doña Flora, matrona Asociación de Historia de Socuéllamos

Junto al pasado se colará el presente con un coloquio posterior a la charla que contará con la intervención de tres locutoras socuellaminas. “Se trata de Esperanza Navarro, Mercedes Moreno y Elisa Delgado quienes nos acompañarán para hablar de su experiencia como mujeres trabajadoras”.

Desde Milenrama, consideran que la aportación de esta tres profesionales supone una forma de “interactuar con el presente”. Por su parte, San Andrés busca difundir cómo las locutoras “hacían participar a la mujer a través de la radio. Me contaron que crearon programas específicos para motivar la participación de las mujeres y conocer su perspectiva sobre temas de actualidad. De esta forma visibilizaron la opinión de las mujeres.”

Desde la Asociación Feminista, no tienen constancia de la región haya organizado ninguna actividad como esta por lo que su andadura podría ser el comienzo de iniciativas similares. “Nuestro objetivo es visibilizar a las mujeres que han roto techos de cristal, independientemente de dónde o cómo. Es difícil encontrarlas porque antiguamente la labor importante era la de los hombres. La mujer suele aparecer poco y estamos seguras de que hay muchas más pero no se reconocían y por lo tanto no se registraban”, comentan las Milenrama.

Angelina Bretón Asociación de Historia de Socuéllamos

“En la historia nunca se ha hablado de ellas”

Amante de la historia y maestra de profesión, Remedios San Andrés fue una de las fundadoras de la Asociación de Historia de Socuéllamos. Desde su trabajo en este colectivo, San Andrés se dio cuenta de cómo “la mujer estaba siempre ahí pero, tanto a nivel de Socuéllamos, de todos los pueblos de alrededor e incluso del país, no se ha estudiado nada el papel de la mujer en la historia”.

La socuellamina apunta la importancia de las mujeres que afloraron pero también de los roles cotidianos que asumían las mujeres. “Yo me tengo que quitar el sombrero delante de esas mujeres que se quedaban en casa, por ejemplo en la guerra: solas, a cargo de unos cinco hijos”, asegura San Andrés.

“Se ha sacado a alguna mujer que ha destacado un poco más pero para todos los roles y papeles que ha desempeñado la mujer en la historia no hay nada. Jamás se ha hablado de ellas. Para nada”, añade.

La importancia de reconocer que, tal y como explica San Andrés, “no es que haya carencias, es que no hay nada”, radica en la apuesta por soluciones. “Quisiera que la charla de este sábado fuera un germen,el inicio de un futuro libro sobre la historia de la mujer socuellamina porque cuando te pones a buscar encuentras a mujeres muy importantes que no caben en una charla.”

Las iniciativas de Remedios San Andrés comenzaron incluso antes de la creación de la Asociación Feminista de su pueblo. “El año pasado hice un libro de efemérides en el que por cada día del año destacaba la historia de alguna mujer socuellamina. Fue así como descubrí a muchas mujeres y empecé a indagar más”, nos cuenta la maestra.

El boca a boca, según San Andrés, es actualmente una de las fuentes más útiles para conocer el papel de las mujeres en el pasado y la importancia de su legado para el presente. “Yo conocí a Cándida López gracias a una cena. Fue a casa de unos amigos y hablando de todo un poco me contó la historia de su prima, cantante y actriz de referencia. Él conservaba recortes de periódicos sobre ella”.