El voto en las municipales para las personas con discapacidad visual: "O vas con alguien de confianza o votas por correo"

El voto secreto de las personas con discapacidad visual grave o ciegas no tienen garantizado el voto en las elecciones municipales de este 26 de mayo. Esto se debe a que no existen papeletas en idioma Braille para estos comicios, pero sí para las elecciones europeas y autonómicas. De este modo, explica el delegado territorial de la ONCE en Castilla-La Mancha, Carlos Hernández, que explica que existen dos opciones: "O vas a votar con alguien de confianza o votas por correo". De cualquier modo, deja de ser un procedimiento secreto.

Este es el caso personal de Hernández, que es "completamente ciego" y que ha participado en cada una de las elecciones desde que tiene 18 años. "Yo tengo que ir con alguien de confianza. Puedes llevarla preparada y la entregas en la mesa. La segunda opción que tenemos, y que también utilizan las personas, es la de votar por correo, porque así lo haces todo desde tu casa", recalca.

Esta situación anómala del sistema electoral, se debe a que el Ministerio del Interior no tiene capacidad para producir ni distribuir las papeletas en este sistema de lecto-escritura táctil para los más de 8.000 municipios españoles con los tiempos que marca la Junta Electoral, según informa Europa Press. Desde la ONCE señalan que el sistema que sí existe en Braille para las elecciones europeas y autonómicas es "bastante mejorable". Este sistema existe desde 2007, cuando se aprobó un Real Decreto para garantizar el voto para las personas con discapacidad visual.

En total, en Castilla-La Mancha son unas 2.600 personas las afiliadas a la ONCE que están en edad de votar. "Es raro que haya gente con discapacidad visual que no esté afiliada a nuestra organización", explica Hernández, por lo que la cifra es la más cercana a la realidad, recalca. "Llevamos proponiendo una solución desde hace doce años, cuando se aprueba la elaboración del 'kit Braille'", señala el delegado territorial.

Las personas con discapacidad visual tienen que solicitar dicho kit a la Administración. La Delegación de Gobierno no ha podido entregar los datos de cuántas personas ciegas o con discapacidad visual votarán, y señalan que estos datos sólo se podrán conocer después de la jornada electoral. "Si se solicita este kit, está garantizada su entrega en la mesa electoral", recalca. De todos modos, Hernández señala que hay gente que no puede leer braille, porque no lo conocen y que es una situación que se debe subsanar.

5.000 personas con discapacidad intelectual

En cuanto a las personas con discapacidad intelectual, según Plena Inclusión Castilla-La Mancha, habrá unos 5.000 votantes en la región. Ellos también se enfrentan a otro tipo de barreras, entre las que se encuentra la dificultad para distinguir las papeletas, entender lo que quieren transmitir los candidatos o, también, encontrar la mesa en la que votar. Así lo demuestra una encuesta de Plena Inclusión, después de que este colectivo pudiese votar por primera vez en las últimas elecciones del 28 de abril.