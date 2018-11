Tres museos castellano-manchegos suspenden en transparencia

'A través del espejo' es un informe de buen gobierno de los museos de bellas artes y arte contemporáneo del 2017 de María Fernández Sabau y Javier Martín, de la Fundación Compromiso y Transparencia. En él, se estudian los distintos factores que pueden hacer 'transparente' un museo. que van desde su misión, hasta las actividades, pasando por su estructura organizaiva o por la gestión de fondos y su información económica, entre muchas otras características estudiadas. Los autores resaltan en él el "punto de inflexión" que supone el informe, en especial en cuanto a la mejoría de estos datos en relación a otros años.

Quince de los museos estudiados obtuvieron la categoría de 'transparente'. Sin embargo, entre ellos no se cuenta ninguno de Castilla-La Mancha. El Museo del Greco (Toledo), el Museo de Arte Abstracto Español (Cuenca) y el Museo de la Fundación Gregorio Prieto (Valdepeñas) han conseguido todos una puntuación por debajo del 5, y se quedan en la categoría de 'opacos' por no haber cumplido al menos ocho de los indicadores propuestos en el informe. El Museo Gregorio Prieto, de hecho, no cumple ninguno y se convierte así, junto al Museo de Burgos, en el más opaco de los estudiados. Castilla-La Mancha no es, sin embargo, la única región que no cuenta con ningún museo 'transparente': se suma a Aragón, Cantabria, Extremadura, Galicia, La Rioja y Murcia.

Las distintas figuras que se han estudiado en el informe incluyen la misión de los centros, el plan estratégico, las actividades, tanto generales como educativas y la estructura organizativa que hace referencia al director, los directivos y el organigrama. Por otra parte, también se analiza las políticas normativa, informes, y de colección, así como los órganos de gobierno en cuanto se publiquen el nombre, el perfil, el cargo, buen gobierno y actas. También se estudia la información económica (presupuesto, estudios financieros, memoria, auditoría, ingresos y gastos) y los resultados que habla de visitas, presupuestos y los objetivos del museo.

Los principios metodológicos utilizados por el informe tienen en cuenta la visibilidad de la información, y también si son accesibles para el público en general. Además de esto, se ha tenido en cuenta si la información ofrecida es actual, ya que, de lo contrario, "se estima que no hay una disposición real de ser transparente". Para este informe, se tomó en cuenta información del ejercicio 2015-2016 y en cuanto al presupuesto, al 2017. Finalmente, explican que se ha tenido en cuenta la 'integridad', es decir que la información sea "completa y exhaustiva".

Museo Gregorio Prieto en Valdepeñas Turismo Castilla-La Mancha

En el caso del Museo de Arte Abstracto Español, que es de titularidad privada, sólo uno de los parámetros es es evaluado como transparente, en el apartado de actividades, las relacionadas con educación. Éste hace referencia a una de las funciones de los museos, señala el informe, que es la educativa y que ha ido "ganando peso" en este tipo de instituciones en las últimas décadas. En el documento se señala que este tipo de iniciativas deben ser una de las "apuestas permanentes" de los museos. En el caso del Museo del Greco, cuatro indicadores no llegan a ser opacos. Uno de ellos, que se "cumple parcialmente" es el de misión, es decir, cuáles son los fines del centro y también una "cierta reflexión" sobre la contribución del mismo en el contexto local en el que desarolla su actividad. El informe destaca que los museos, en general, se van haciendo eco "progresivamente" de la exigencia de exponer su misión.

El Museo del Greco también aprueba en Gestión de fondos museológicos, en el que se concreta la información que se da en relación a las disposición de las piezas de sus colecciones. Se trata de otro indicador que ha ido mejorando, pasando en el 2017 a cumplirse en cinco centros más. En cuanto al museo toledano, se explica que ha creado una sección en su página web llamada 'Colecciones', que cuenta con las secciones 'El Museo se mueve' y 'Procedimiento de préstamos', en los que se incluye el histórico de las obras que ha prestado el centro y también las condiciones para los préstamos que es parte de su política de colecciones.

El centro también cumple de manera parcial el itinerario que hace referencia a la política de colecciones. Se encuentra entre aquellos que han realizado un "esfuerzo significativo" a la hora de publicar este tipo de régimen. Si bien se encuentra entre aquellos que no hacen pública su colección entera, se ha "valorado el esfuerzo que realizan por mejorar la transparencia y buen gobierno de las colecciones". En general, se trata de documentos que se centran en políticas de préstamos, pero sin tener en cuenta los criterios y procedimientos para la adquisición entrega de las piezas. Finalmente, en el caso del Museo de la fundación Gregorio Prieto, ninguno de los indicadores se cumple.