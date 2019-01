“Estamos ante la teoría negacionista y contraria a que las mujeres seamos iguales a los hombres”

Este domingo, el programa de Radio Castilla-La Mancha, ‘Solidarios’, presentado por la periodista albaceteña Loli Ríos ha dedicado buena parte de su contenido a analizar las movilizaciones feministas del 15 de enero. Es “un movimiento político porque tiene que ver con los derechos de la mitad de la población”, decía la periodista, y que esta semana han sacado a miles de mujeres a la calle en España y en nueve ciudades de Castilla-La Mancha.

Recordaba como el movimiento surgió en solidaridad con los movimientos feministas en Andalucía “amenazadas por el discurso que Vox está introduciendo en el debate público”. El programa ha querido “ponerse del lado de las medidas que protegen a las mujeres de maltratadores, violadores o asesinos y la defensa contra los ataques de la extrema derecha que se basa en bulos, medias verdades manipuladas y en un discurso demagogo y burdo”.

Verónica García, presidenta de la Red Feminista de Albacete explicaba que el motivo de las movilizaciones tiene que ver con que “no podemos consentir dar ni un paso atrás en igualdad, en derechos y para gritar alto y fuerte que nos tendrán enfrente si nos quieren pisotear, si nos quieren insultar o ningunear”.

La periodista planteaba estas movilizaciones pueden identificarse con la ‘Kale Borroka’, con el terrorismo callejero tal y como ha llegado a asegurar el ya diputado en el Parlamento andaluz Francisco Serrano, miembro de Vox.

“Este señor, por denominarle con educación, cosa que él no tiene, confunde de manera torticera ese momento tan duro de la historia de España como fue la violencia etarra con unas protestas sinceras, de mujeres y hombres, que solo perseguimos la igualdad de los dos sexos”.

Verónica García lo calificaba de “insulto muy grave hacia personas de bien, como él diría en su lenguaje”, por parte del que fuera juez , condenado por prevaricación tras alterar el turno de custodia de un menor para que asistiese a una procesión de la Semana Santa de Sevilla, y que ahora ejerce como abogado tras rechazarse su reingreso en la carrera judicial.

En Vox piden la derogación de la Ley Integral contra la Violencia de Género argumentando que va en contra de los hombres. Durante el programa se planteaba si es cierto que los hombres están desprotegidos a causa de esta normativa. “Por supuesto que no”, asegura la jurista Elena de la Vara, quien cree que se está utilizando “una falacia” para recordar que “los hombres maltratados están protegidos en el Código Penal como cualquier otra persona”, mientras que, respecto a las mujeres, “lo que se hace es reconocer que existe un tipo de violencia política, que es estructural, y que por ello necesita medidas específicas” que, precisamente se recogen en la Ley Integral contra la Violencia de Género, creando “un sistema especializado” que, en su opinión, es necesario tanto a nivel judicial como social o educativo.

El “argumento falaz” de las denuncias falsas

De la Vara abordó también la cuestión, argumentada por Vox, y que apunta a la existencia de denuncias falsas por parte de las mujeres, para recordar que los datos del Consejo General del Poder Judicial reflejan que solo se producen en el 0,01% de los casos.

“Es un argumento falaz y malintencionado porque delitos de denuncias falsas los hay en todos los sitios”, señalaba la jurista para lamentar que se hable siempre de “las malas mujeres pero no se hace hincapié en cuestiones sobre las que sí se han pronunciado los tribunales y que aluden a las contradenuncias falsas que hacen los maltratadores para anular la denuncia de la víctima”.

También aludía a “la gran cantidad de casos en los que los maltratadores se quedan sin condena porque la única prueba es la declaración de la víctima”. De hecho, se comentaba en el programa quienes argumentan contra la veracidad de las denuncias incluyen las sentencias absolutorias de estos casos. “Las denuncias absolutorias no significan una denuncia falsa”, recordaba Elena de la Vara.

“Hay que lanzar el mensaje de que es necesario denunciar y también que es necesaria esta ley para las mujeres que son víctimas”, 97 en 2018 según los datos de feminicios.net donde no se contabilizan los casos relacionados por ejemplo con los menores.

El reduccionismo de la violencia machista por parte de Pablo Casado

Se incidía también en mensajes lanzados por el líder del PP, Pablo Casado, quien días atrás hablaba de “violencia doméstica”, evitando el término “violencia machista”.

“Lo que hace Pablo Casado es mezclar cosas. Dentro de los tipos de violencia de género hay varios delitos. No existe un delito de violencia de género como tal sino que dentro de la violencia de género se da la violencia doméstica, pero hay otros tipos recogidos en el Convenio de Estambul, ratificado por España y que tiene que entrar en vigor. Ahí se recoge el tema de la prostitución o casos como el de Laura Luelmo…Es decir, cualquier delito que se produzca sobre una mujer por el hecho de serlo. Eso es la violencia de género y no solo dentro de la pareja”.

De la Vara criticó el reduccionismo de Pablo Casado y la “negación del problema social en la que la responsabilidad la tienen los hombres y eso no gusta. Detrás de esto lo que hay es una actitud puramente misógina”. Una argumento que compartía la periodista de eldiario.es en Castilla-La Mancha, Lourdes Cifuentes: “Estamos ante la teoría involucionista, negacionista y contraria a que las mujeres seamos iguales a los hombres”.

Cifuentes explicaba también cómo están calando estos mensajes en la sociedad española. “Se extienden a través de las fake news, información que no es real y que no contempla datos reales. Se comparten en redes sociales y se convierte en algo que la gente se cree y defiende frente a verdades”.

La periodista lamentaba que no se contraste la información por parte de aquellas personas que comparten bulos así como “los insultos” recibidos por los periodistas (las periodistas en particular) en su labor informativa.

“Oyes a los líderes políticos intentar confundir a la gente con los términos. Es algo que se hace a conciencia, a sabiendas de que no es lo mismo violencia de género que violencia doméstica, pero la gente al final no sabe cuál es la diferencia. Culpar a otro que no es como yo es muy fácil. El problema de la violencia y la desigualdad está insertado en la sociedad. La responsabilidad es de todos y nos cuesta mucho asumirlo”.

El próximo 25 de enero, la Red Feminista de Albacete volverá a salir a la calle, en la plaza del Altozano, para protestar como cada mes contra la violencia machista.