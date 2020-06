La "nueva normalidad" para los campamentos de verano de Castilla-La Mancha

Con la llegada de la “nueva normalidad” muchos padres y madres han tenido que reincorporarse a sus puestos de trabajo de forma presencial, lo que ha hecho más complicada aún la conciliación laboral y familiar. Si no ha sido tarea fácil durante el confinamiento, ahora para muchas familias resulta casi una misión imposible, y tienen que recurrir a los abuelos, población de riesgo ante la COVID-19, para que puedan atender a los más pequeños.

Algunas familias tenían la esperanza puesta en los campamentos de verano, pero la incertidumbre de la evolución de la pandemia ha hecho que muchos campamentos se hayan tenido que suspender. Es el caso, por ejemplo, de los organizados por el Gobierno de Castilla-La Mancha, que ya ha anunciado que, por seguridad, no va a celebrar ninguno este verano.

Por su parte, las compañías organizadoras creen que no han tenido suficiente margen para organizarse. Muchas se han visto obligadas a despedirse, en el mejor de los casos, hasta el año que viene.

La Consejería de Sanidad ha publicado una serie de medidas vinculadas a la realización de actividades de tiempo libre dirigidas a la población infantil y juvenil con limites de participación: cuando se lleven a cabo al aire libre se limitará el número de participantes al 75% de la capacidad máxima habitual de la actividad y en el resto de caso se limitará el número al 65%.

En la misma línea el Ministerio de Sanidad ha publicado una serie de recomendaciones entre las que se encuentra priorizar las actividades al aire libre, en "grupos pequeños" y manteniendo la distancia interpersonal de "al menos un metro y medio".

Toledo

La Diputación de Toledo ha decidido suspender los campamentos de verano que se realizan habitualmente durante el mes de julio con el fin de contribuir a evitar la propagación del coronavirus. Ante esto, destinará a iniciativas sociales las cuantías destinadas a estos programas. El Ayuntamiento de Toledo tampoco va a realizar campamentos de verano este año, por seguridad y también tiene previsto destinar ese dinero para ampliar el presupuesto destinado para actividades y ayudas de conciliación para las familias toledanas.

El Ayuntamiento de Talavera de la Reina ha anunciado la suspensión definitiva de los campamentos urbanos durante los meses de julio y agosto, debido a la crisis sanitaria que ha provocado la pandemia de la COVID-19.

Sin embargo algunos ayuntamientos, como el de Quintanar de la Orden han decidido celebrar campamentos este verano, cumpliendo con las medidas sanitarias. Las tres ludotecas de la localidad, en colaboración con el Consistorio, han puesto en marcha diferentes campamentos urbanos ofreciendo una alternativa de ocio a los más pequeños y una solución a las familias que tienen dificultades para dejar a sus hijos mientras trabajan.

En el ámbito privado, el Campamento El Piélago, situado en la Sierra de San Vicente en el termino municipal de Navamorcuende ha adaptado sus instalaciones a todas las medidas y normas que han publicado el Gobierno central y regional. “Tenemos la gran suerte de poder realizar todas nuestra actividades al aire libre lo que nos da una tranquilidad añadid”, explica Jesús Moreno Serrano, responsable del campamento.

Sus instalaciones cuentan con 45 cabañas de madera y con un total de 270 plazas. “Tenemos organizados campamentos infantiles de 6 a 14 años, juveniles de 14 a 17 años y familiares o para amigos de todas las edades, estos siempre en grupos máximo de 25 participantes y con una duración de 3 o 5 días”. Este campamento comienza el 1 de julio y termina el 15 de agosto. Al ser pequeñas actividades este año tienen pocas previsiones de grupos, por lo que no llegarán ni al 20% de años anteriores.

Albacete

El Ayuntamiento de Albacete ha decidido no organizar las Escuelas de Verano ante la “imposibilidad” de garantizar que no se produzcan contagios por la COVID-19 entre la plantilla de trabajadores y el alumnado. En este sentido, el Grupo municipal Unidas Podemos lamenta la decisión adoptada por el equipo de Gobierno municipal porque “siendo conscientes de que nos encontramos en una situación excepcional debido a la pandemia, y que lo primero es garantizar la salud, creemos que se podían haber buscado alternativas”.

La Diputación de Albacete ha optado también por suspender este año los campamentos juveniles que, cada verano, se impulsan desde el Servicio de Deportes de la institución provincial. También la Asociación de Familias de Niños con Cáncer (AFANION) ha tenido que suspender el campamento de verano que se iba a desarrollar entre el 12 y el 18 de julio en Riópar (Albacete).

FOTO: Ayuntamiento de Valdepeñas

Sin embargo, el centro de ocio infantil ‘Mandarina garden’ va a ofrecer un ‘Summer Camp’ para facilitar la conciliación a los padres. Entre las actividades del campamento urbano destacan las sesiones para mini-yoguis, las clases de arte, los talleres de cocina creativa y los cuentacuentos. Todas sus instalaciones se han adaptado a la situación actual

Cuenca

El Ayuntamiento de Cuenca destinará ayudas a las familias con el objeto de fomentar la conciliación laboral durante este verano. La decisión se ha tomado al no poder organizarse la 'Escuela de Verano'. La Diputación de Cuenca, tal y como recoge Las Noticias de Cuenca también ha decidido suspender sus campamentos infantiles y juveniles, por ejemplo, en el Albergue Fuente de las Tablas y en Los Palancares,.

La suspensión de los campamentos no lleva consigo expresamente que la actividad no vaya a regresar al albergue de Fuente de las Tablas. De hecho, el equipo de Gobierno está estudiando en la actualidad la posibilidad de atender la demanda de grupos particulares. También la Asociación Sana Food, que gestiona las instalaciones del campamento de Los Palancares, aún no ha tirado la toalla y no descarta que a partir de la segunda quincena de julio se puedan admitir grupos particulares, aunque reconoce que no hay nada claro al respecto.

El Campamento Summer & Adventure Camp Alto Tajo, que organiza la empresa Alea en el Albergue Boletus de Beteta ha decidido mantener la actividad, si bien ha optado por retrasar su inicio de finales de junio a principios de julio. Eso sí, afrontan la aventura al 50% de aforo y con un gran esfuerzo para cumplir con las medidas sanitarias. Además, no se quedarán solo en el campamento y mantienen el curso de monitores para 25 personas a partir del 6 de julio.

Ciudad Real

El Ayuntamiento de Ciudad Real pondrá en marcha un año más durante el verano una programación de actividad lúdicas y educativas dirigidas a niños y niñas de la ciudad bajo la denominación de ‘Verano Municipal 2020’. Entre las novedades, estas actividades amplían su duración, del 6 de julio al 26 de agosto en el caso de las escuelas municipales, y se adaptarán al protocolo de desinfección de instalaciones y de adaptación de las actividades según las normas sanitarias.

La alcaldesa de Alcázar de San Juan, Rosa Melchor, ha adelantado que la programación cultural de la localidad sufrirá cambios debido a la pandemia pero que la actividad "continuará en calles y plazas”. Continuará el campamento urbano en el Colegio Jesús Ruiz, pero con importantes novedades, entre ellas, se desdoblará para que haya menos niños por grupos. También se organizarán campus deportivos, así como otras actividades tomando especial importancia las medidas sanitarias recomendadas para evitar propagar el virus.

FOTO: Diputacion de Cuenca / Las Noticias de Cuenca

El Ayuntamiento de Valdepeñas ha lanzado dos actividades gratuitas para la época estival dirigidas a niños y adolescentes, con las que se pretende dar a conocer la historia de Valdepeñas y el arte que atesora la ciudad. Para los niños y niñas de entre 6 y 10 años se desarrollará la actividad ‘Mirar, pintar y jugar en el Museo Municipal’, que se desarrollará los lunes y miércoles durante julio y agosto. Por otro lado, para adolescentes de entre 10 y 14 años se desarrollará los martes y jueves ‘Historia de Valdepeñas’.

Guadalajara

La Diputación de Guadalajara tampoco tiene previsto realizar actividades para niños y niñas de cara al verano al igual que el Ayuntamiento. Sin embargo, muchas localidades han decidido realizar actividades en los meses de verano cumpliendo con las medidas de seguridad.

Por ejemplo Azuqueca de Henares ha puesto en marcha ‘el programa Azuconcilia' que ofrece diferentes actividades lúdicas, deportivas y culturales, excursiones, campañas de sensibilización y un programa de refuerzo escolar que sirva de puente de cara al nuevo curso escolar. La localidad de Marchamalo también prestará servicio de campamento urbano, pero en un formato diferente al de todos los años.

El equipo de Gobierno de Pozo de Guadalajara trabaja en la organización de un campamento de verano con las mayores garantías sanitarias y el Ayuntamiento de Cabanillas del Campo ha decidido que este verano no organizará el campamento urbano, que se venia desarrollando en el Colegio 'San Blas’, basándose en la dificultad real para controlar las interacciones sociales que realizan los niños de corta edad.