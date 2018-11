“No más obstáculos ni prejuicios” en las denuncias de las mujeres que sufren violencia sexual

La violencia sexual es una grave violación de derechos humanos. Es esta la premisa con la que Amnistía Internacional pone en marcha una campaña de acciones sociales y de calle en toda España para luchar contra este delito y que, según datos de la Macroencuesta de Violencia contra las Mujeres, afecta al 13,7% de todas nosotras desde los 15 años. Se trata de una campaña a nivel estatal que comienza en la Facultad de Letras de Ciudad Real, pero que contará con actos en todo el país para denunciar, entre otras cosas, la ausencia de iniciativas públicas en este sentido junto con la carencia de datos desagregados, lo que impide conocer la dimensión del problema.

Del conjunto de tratados ratificados por el Estado español, y de las recomendaciones (generales y específicas) emitidas por los Comités de Naciones Unidas que vigilan su aplicación, se derivan algunas cuestiones fundamentales como la obligación de actuar contra la violencia sexual "como una de las manifestaciones más habituales y ocultas de la violencia de género".

Es el motivo por el que desde esta organización van a solicitar durante todo el mes de noviembre que se pongan en marcha más campañas de prevención, más servicios especializados y sobre todo el perfeccionamiento profesional de las personas que atienden a mujeres y niñas víctimas de este tipo de violencia. El objetivo es no se encuentren un camino “lleno de obstáculos para aquellas que deciden denunciar”, a lo que se suele unir la “persistencia de prejuicios discriminatorios que ponen en duda la credibilidad de sus testimonios”.

"No podemos acostumbrarnos a vivir normalizando la violencia sexual"

Con todo ello, Amnistía Internacional lanza la campaña #NomásPiedras en un intento de visibilizar esos obstáculos. "No podemos acostumbrarnos a vivir normalizando la violencia sexual. Por eso, salimos a la calle junto a miles de mujeres y hombres que ya no consienten que este tipo de agresiones se sigan produciendo y no se garanticen los derechos de quienes han sido agredidas", afirman desde la organización.

Además, la Sección Española de esta organización internacional ha llevado a cabo una investigación sobre violencia sexual que supone aportar más datos al debate que ahora existe sobre estos delitos en España. Incluirá también un informe que se presentará en noviembre, donde también se analizará si existen normas que incluyan la violencia sexual, protocolos de coordinación interinstitucional, guías de actuación en casos de violencia sexual, campañas de prevención y sensibilización, centros de crisis o centros de atencion especializada.

Ante todo, parten de la premisa de que el Estado español no cumple con sus obligaciones internacionales de prevención, sanción y reparación integral de las víctimas de violencia sexual. Además, existen “graves prejuicios y situaciones de revictimización” sobre las mujeres que deciden iniciar un proceso de denuncia. Amnistía Internacional ya ha denunciado en diversas ocasiones la falta de recolección de datos sobre violencia sexual de forma desagregada por sexo, edad y nacionalidad, lo que impide conocer la dimensión del problema, así como la falta de formación y especialización de las personas profesionales implicadas en todos los ámbitos, (policial, sanitario o judicial).

Violencias contra la mujer Amnistía Internacional

Tanto es así que con su informe mostrará los “serios obstáculos, desafortunadamente casi invisibles para la sociedad”, a los que se enfrentan las víctimas en ciertos ámbitos especializados, ya que, "en demasiadas ocasiones, sufren revictimización y la violencia institucional".

Además, Amnistía Internacional se está poniendo en contacto con organizaciones feministas, del ámbito sanitario, del trabajo social, sindicales, para que se adhieran al Manifiesto "No Consiento". Hay un documento para adhesiones individuales y otro para organizaciones. En el caso de Castilla-La Mancha, está siendo una de las regiones más activas, con la cuarta parte de los apoyos de toda España. Se han adherido el Colegio Oficial de Trabajo Social, la Facultad de Enfermería de Cuenca, CCOO Albacete, el Área de Mujeres de Intersindical Castilla-La Mancha, la Asociación de Mujeres Empresarias de Albacete y el conjunto de la FEDA (Confederación de Empresario de Albacete), entre otros muchos.

En el arranque de la campaña, durante la jornada de hoy, de 11.00 a 14.00 horas, el grupo local de Amnistía Internacional en Ciudad Real instalará una mesa informativa y un "recorrido" de piedras que simbolizará esos obstáculos diversos que tienen que recorrer las víctimas para obtener justicia en España. Con ello, quiere invitar no solo a los universitarios, sino a cuantas personas quieran y puedan acercarse para hacer el recorrido lleno de obstáculos, basado en un caso real, “que hacen las mujeres que han sufrido agresiones sexuales y reclaman sus derechos".

Otros de los actos que se celebrarán en Castila-La Mancha serán el 17 de noviembre en Valdepeñas, el día 24 en Albacete y el día 25, que es el Día Internacional de lucha contra la violencia machista, en Talavera de la Reina. También habrá acciones en Toledo y Guadalajara, cuya fecha aún está por confirmar.