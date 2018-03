¿Levantamos la mirada? ¿Qué futuro queremos para Castilla-La Mancha?

Era bien entrada la noche cuando concluyó el último pase de aquella jornada inicial dedicada al cine expresionista alemán. Dejé el Real Cinema. Pensé en que esa sala se había inaugurado en 1920, el mismo año en que se estrenó El Gabinete del Doctor Caligari. Salí a la plaza consagrada a la reina castiza que había sido sometida al escarnio del esperpento de Valle Inclán. Me dejé llevar por las elucubraciones y comencé a andar, de la manera acostumbrada, sin voluntad de alcanzar punto fijo ni con mis pasos ni con mis pensamientos. Tomé por la plaza de Santa Ana hasta la calle Núñez de Arce, desde donde llegué a la de Álvarez Gato…No pude por menos que recordar a Max Estrella en Luces de bohemia: “Los héroes clásicos reflejados en los espejos cóncavos dan el Esperpento. El sentido trágico de la vida española sólo puede darse con una estética sistemáticamente deformada”.

Pensé que la matemática torsión de las normas clásicas de Valle Inclán significó más que la plasmación, en espejos cóncavos, de la realidad española de su tiempo. Pensé que el esperpento de Valle había asumido y superado la crítica, comprometida, del regeneracionismo noventayochista para mostrar los estados de conciencia del hombre de comienzos de siglo, con los desarraigos y las incertidumbres de la crisis del sujeto. Y pensé que antes que Valle, lo había hecho Quevedo, y aún antes, El Greco, que había puesto en imágenes dislocadas, en ensoñaciones extravagantes, los pensamientos agónicos que inspiraba la oscuridad de la Contrarreforma.

Las luces del alba rompían ya sobre Madrid. Había estado paseando durante toda la noche. Los perfiles parecían difusos. Las calles eran planos inclinados, y, sobre ellas, los edificios cambiaban su lógica verticalidad por una orientación diagonal que les hacía quedar alineados en irregular escorzo. Estaba en la calle de Alfonso XII. Me asomé por la de Alberto Bosch y divisé la fachada del Museo del Prado. El cansancio acumulado acabó con la escasa lucidez que me quedaba. Anduve aún un poco más y me detuve en la calle Ruiz de Alarcón. En las fachadas la iglesia de San Jerónimo el Real y de la Real Academia Española, creí ver las vaporosas figuras del Greco. Pensé que El Greco no pinta figuras, sino ideas. “Pintor demoníaco”, me dije. Y, con ello, la realidad se me mostró tan confusa que no supe si era Madrid lo que veía, o era Dresde, o Berlín. Como tantas veces, imaginé un regreso, sin saber muy bien adónde. Me dirigí por la calle de Felipe IV. Contemplé la estatua de la reina regente y la sumé a la cohorte de figuras bufas que caminaban de la mano, en mi mente, como en una farsa de las danzas de la muerte. Un poco más adelante, encontré otra estatua, la de Francisco de Goya, que, junto con algunas evocaciones de sus aguafuertes, terminaron por completar la turbadora imagen que se me había creado entre el pensamiento y el sueño. Me adentré en El Retiro. La niebla era muy espesa. Me volví y las agujas de las torres de San Jerónimo el Real se me confundieron con las de Nuestra Señora de Tyn de Praga. Concluí en la glorieta del Ángel Caído… Y fue allí, a seiscientos sesenta y seis metros sobre el nivel del mar, a una distancia inextinguible del mundo de las hadas, donde la niebla me invadió, también, el recuerdo…Ignoro la razón por la que el siguiente episodio que conservo en la memoria es de mí mismo, de nuevo, en el Real Cinema, asistiendo al pase de la segunda jornada que la sala dedicaba al cine expresionista alemán.