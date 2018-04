CCOO no dará un paso atrás hasta que no se garantice el presente y el futuro de nuestro sistema público de pensiones

Ante la falta de capacidad de entendimiento, inteligencia y responsabilidad social del Gobierno Central, que no entiende lo que una mayoría social le está exigiendo, y que no es sino un derecho constitucional de los españoles y una obligación de su Gobierno (Art. 50 CE: “Los poderes públicos garantizarán mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas la suficiencia económica de los ciudadanos durante la tercera edad”) ; CCOO no dará un paso atrás en la defensa de un Sistema Público de Pensiones, digno y justo. Y para ello hay que garantizar sus viabilidad y sostenibilidad.

Si en todo esto, alguien cree que, por el anuncio de vergüenza, engañoso e insuficiente del Sr. Montoro, ministro de Hacienda; de una subida de las pensiones mínimas y de viudedad, que persigue dividir a los pensionistas y debilitar el movimiento en defensa de Sistema de Pensiones, CCOO cejará en su obligación y responsabilidad, se equivoca.

Hablar de pensiones no es hablar solo de presente, sino también de futuro. No solo se trata de dar marcha atrás a la revalorización del 0,25% de las actuales pensiones, que es importante, sino también del futuro de las mismas, que deben de ser suficientes, públicas y dignas. Y el ‘factor de sostenibilidad’ ideado por el PP, que entra en vigor el próximo año, es una amenaza y condena segura a las mismas.

Es mentira que las pensiones del presente y del futuro sean insostenibles, es mentira que el sistema público de pensiones sea un lujo que el Estado español no se puede permitir, como pretende hacernos creer este Gobierno. Lo cierto es que detrás de este miserable discurso hay un interés -mucho interés- de la derecha económica y financiera, que ve en nuestras pensiones un gran negocio de futuro y una inagotable fuente de enriquecimiento, proyecto para el que cuenta con el apoyo por la derecha ideológica y política de este país, que nos está gobernando.

Es necesario garantizar la financiación de nuestro sistema público de pensiones. Este es el debate de CCOO, esto es de lo que hay que hablar. Y esto es plenamente posible porque existe riqueza y renta suficiente en este país, pero se requiere voluntad política, decisiones y reformas importantes que fortalezcan la estructura de ingresos y que favorezcan un sociedad más justa e igual.

Derogar la reforma del año 2013, que condena a nuestros pensionistas de hoy y condenará aún más a los del futuro, es clave: cambiar el factor de revalorización del 0,25%, cambiar el factor de sostenibilidad que vincula la cuantía inicial de la pensión a la esperanza media de vida y que convertirá nuestras pensiones en pensiones asistenciales y de miseria, así como establecer y garantizar los mecanismos de financiación y mejora de ingresos al sistema de pensiones son los objetivos de CCOO.

Para ello, y ya lo hemos dicho por activa y por pasiva, se requiere trabajar la estructura de ingresos del sistema:

Acabar con el fraude y la evasión fiscal

Acabar con la economía sumergida

Apostar por un modelo productivo de alto valor añadido basado en el empleo de calidad

Mejorar las cotizaciones, aumentando las bases mínimas, destopando las bases máximas, equiparando la cotización del Régimen Especial de Autónomos al Régimen General.

Mejorar ingresos fiscales, exigiendo el mismo esfuerzo proporcional a las rentas del capital. La Seguridad Social de este país la sustentan las nóminas de trabajadores y trabajadoras. No es cierto que se paguen muchos impuestos, se pagan injustamente, que es diferente.

CCOO hace un llamamiento a participar en la manifestación del próximo domingo 15 de abril a las 12 horas desde la estación del ferrocarril de Cuenca. La lucha y defensa de nuestras pensiones es la lucha y defensa del conjunto de la clase trabajadora: de pensionistas, de trabajadores/as, de jóvenes...

Es una cuestión intergeneracional, un derecho que debemos defender las trabajadoras y los trabajadores y un pilar fundamental del estado Social que el Gobierno tiene la obligación de garantizar.