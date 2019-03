Carta abierta de Paisanos de Sancho a los ayuntamientos de la Comarca de Campo de Montiel

Queridos/as alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas: Nos dirigimos a vosotros y vosotras para manifestaros nuestro agradecimiento por haber mantenido vivos nuestros pueblos una legislatura más, por vuestros desvelos para seguir haciendo cada día un poco más habitables los municipios, por vuestro esfuerzo para seguir progresando en el bienestar de los vecinos, hijos y amigos de los núcleos de población que configuran nuestra tierra.

Sin embargo, vosotros y vosotras lo sabéis mejor que nadie: estamos entrando en la paradoja de que nunca los pueblos han estado tan bien equipados, acondicionados y, por qué no decirlo, bellos y acogedores y, sin embargo, jamás en la historia conocida han estado tan vacíos. Evidentemente, ninguno de los habitadores del territorio tenemos una responsabilidad directa en esta situación actual, pero sí que somos responsables de que de aquí en adelante esta situación continúe o no.

El próximo 31 de marzo tendrá lugar en Madrid lo que se espera sea uno de los acontecimientos más importantes para la España en vías de despoblación en las últimas cuatro décadas, una manifestación que bajo la denominación de la Revuelta de la España Vaciada, reúne ya a más de treinta plataformas de espacios como el nuestro, procedentes de provincias y comarcas como Teruel, Soria, Jaén, Aranda de Duero, la Ribera Sacra, Cuenca, Talavera, Ávila, La Otra Guadalajara, Cameros, Peñafiel, Zamora, Béjar, Pirineo navarro, etc.

En este movimiento se encuentra también Paisanos de Sancho que, en este contexto, quisiéramos que se viera como lo que es: un mero instrumento que tiene la Comarca de Campo de Montiel para hacerse oír, señalar y denunciar todas aquellas carencias que están a la vista de todos.

Desde Paisanos de Sancho entendemos que el desarrollo y la recuperación de población debe pivotar sobre unos pilares básicos: agua, suelo, energía e infraestructuras de comunicación.

Un agua que es necesaria para el desarrollo agrícola e industrial y fundamental para elevar el número de empleos y el producto interior bruto de la comarca, además queremos un agua barata, que no hipoteque por décadas a los agricultores como en otras zonas de España, construyendo moles de hormigón innecesarias, sino agua barata de las que predican esas Empresas rentables, y bien vistas desde la Administración, que con un simple sondeo entubado y grupo de presión pone a disposición de la Comarca millones de litros de agua. Agua, que por otra parte, la Empresa Minera Quantum nos demostró su existencia con un cien por cien de certeza.

¿Y qué decir del suelo?...Nuestros suelos están en riesgo por diversas causas: escasa diversidad ecológica, riesgo futuro de desertificación y contaminados, aunque posiblemente no llegamos al porcentaje de la media nacional, que ronda el 80%, aunque tampoco lo sabemos. Nuestros agricultores no lo hacen por maldad sino por desconocimiento. Aunque hay otra manera de cultivar no existe esa transferencia de conocimientos y seguimos con el paradigma de la “revolución verde”, ya superado incluso por la FAO.

La carencia de un proyecto de transición energética en la comarca, no sólo que pone en peligro el sistema actualmente en funcionamiento sino que proyecta un escenario “sin futuro”.

No es que históricamente nos han escatimado la Autovía, veinte veces prometida, sino que algunos estarán contemplando llamarla ya no del IV sino del V Centenario. Nuestras aspiraciones son más humildes y ecológicamente más sostenibles, y por la mitad de precio veríamos con buenos ojos, por poner un ejemplo, un Enlace Ferroviario Tomelloso-Albacete, que vertebraría toda la Comarca, no pedimos muchos aspavientos ni grandes estaciones sino simples “apeaderos” de un simple Cercanías…y eso sí, un Puerto seco en el tramo ferroviario para sacar nuestros productos, de manera barata y sostenible, hacia el Corredor Atlántico y al Corredor Mediterráneo.

Aunque estas son nuestras reivindicaciones básicas, no por ello dejamos de coincidir con las reivindicaciones del resto de movimientos, aun siendo diferentes en unos y otros casos, poseen el común denominador de una idea: para que un territorio progrese, es necesario que haya de qué comer en él. Que se multipliquen las oportunidades laborales, que se incrementen los servicios, que se pueda disfrutar de más y mejores vías de comunicación, acordes con el tiempo en el que vivimos. En suma, que nadie, si no lo desea, tenga que irse de su tierra para realizarse personal y/o profesionalmente. Que tener trabajo en esta tierra no sea un privilegio sino un derecho. Esta manifestación no está ideada para ir contra nadie, sino, por primera vez en la historia reciente, a favor de una España olvidada, una España de raíces rurales en su mayor parte, que quiere decir basta de perder población, personas que son el activo más valioso que poseemos, y el que realmente hace que nuestras sociedades, nuestros pueblos, sean o no sean.

Por eso, os pedimos que animéis a vuestros vecinos y vecinas, para que, si así lo desean, puedan estar, junto a vosotros y vosotras, en una manifestación cuyos convocantes están siendo extremadamente cuidadosos en que, lejos de tener tintes partidistas, sea una afirmación, un empoderamiento popular y masivo de la España Vaciada. Asimismo, os rogaríamos, si estáis de acuerdo y tenéis oportunidad de reunir Pleno antes de la manifestación, aprobar una moción de apoyo a esta iniciativa que, como decimos, no solo es una cuestión del Campo de Montiel, sino un clamor popular de toda la España Vaciada. Sin otro particular, y reiterando nuestro agradecimiento, recibid un fuerte abrazo.