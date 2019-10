Carta abierta al consejero de Desarrollo Sostenible

Señor consejero,

Es 2 de octubre y la temperatura ronda los 30 grados en Cuenca. En todos los mapas de predicciones futuras de Naciones Unidas, España aparece marcada en el color rojo más intenso. Los ecosistemas globales que soportan la vida en la tierra están colapsando en cadena. Las predicciones científicas se han mostrado demasiado conservadoras hasta el momento, las cosas van a peor de lo que pensaba Naciones Unidas.

En Cuenca acabamos de terminar de celebrar San Mateo.

Debe saber que el documento de Emergencia Climática aprobada por su gobierno es absolutamente insuficiente. La razón es muy clara: se intenta incentivar medidas de una economía verde, pero no hay ninguna medida para desmontar los sistemas de la región contaminantes y responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero. Tanto en el sector de la industria, como en el del consumo particular.

No sirve de nada instalar placas solares si a la vez no se paran los principales elementos productores de gases de efecto invernadero. Si hubieran preguntado a los colectivos ecologistas antes de redactar el documento se lo hubieran dicho. Una Emergencia Climática, no se debería aprobar unilateralmente por la vía rápida.

Siente delante suyo a su hija o hijo. Explíquele que su gobierno sigue subvencionando una economía de macrogranjas en la que el pienso de los cerdos se trae de América Latina, después de deforestar el Amazonas, en contenedores de barcos que queman toneladas de combustibles. Que van a los estómagos del medio millón de cerdos que ya hay en nuestra provincia, (y que tienen previsto multiplicar por no sabemos qué número). Que producen toneladas de gases peores que el CO2, malgastan nuestras aguas y contaminan nuestros ríos y suelos. Y después...dos de cada tres cerdos son exportados a otras partes del planeta.

Siéntele, y a la vez que le dice que ha firmado una Ley de Economía Circular, explíquele que siguen manteniendo como proyectos prioritarios de transporte crear más autovías. Entre Cuenca y Teruel, dos pequeñas ciudades de cincuenta mil habitantes. ¿No les bastó con el aeropuerto de Ciudad Real?

Claro, para la economía circular de la que ustedes hablan, haría falta que China no hubiese dejado de comprarnos la basura. Entonces no necesitaríamos un mega vertedero en nuestras tierras. O quizás sea mejor así. Porque tendremos la oportunidad de responsabilizarnos de nuestros propios desechos.

En el tercer párrafo de su declaración de Emergencia Climática, ustedes dicen que Castilla-La Mancha, respecto al 2005, redujo las emisiones en más de un treinta por ciento. Esa reducción coincide con los años de la crisis inmobiliaria. Cuando explotó la burbuja se paró el consumo y la industria. Y con ello se paró la economía. La gráfica de emisiones vuelve a crecer después del 2014. España es, en términos netos, el país de la Unión Europea que más emisiones ha producido desde 1995.

¿Cómo pueden llegar a retorcer las palabras con fines partidistas en el documento más importante que han firmado en sus vidas? ¿Cómo pueden mancillar el único salvavidas que les queda a nuestras hijas en este naufragio?

Es tragicómico que en ese apropiarse de los hechos, se encuentre la única solución al problema oculta en una mentira. La única oportunidad que nos queda es reducir el consumo radicalmente. Pero sí, hay que sacrificar fábricas, autopistas, eliminar el uso del coche, empezar a hablar de redistribuir riqueza y empleo.... ¡Maldita sea, cómo quieren que se lo digamos ya!: hay que tomar medidas inmediatas y contundentes. ¡Cierren esas granjas, limiten el uso del transporte privado, obliguen a los supermercados a vender a granel! ¡Échenle imaginación, busquen asesoramiento en quienes llevan décadas advirtiendo sobre los riesgos del cambio climático y proponiendo soluciones, pero muévanse ya!

Pero no de la misma manera como ocurrió durante los años de crisis. Esta vez de forma equitativa. No queremos crear más mega ricos que dirigen macrogranjas a partir de las subvenciones de sus planes de fomento.