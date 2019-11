Carta abierta al presidente de Castilla-La Mancha

Estimado Sr. presidente D. Emiliano García-Page:

Lamentamos tener que dirigirnos a usted para reconvenirle sobre las políticas que viene realizando sobre Despoblación y sobre todo sobre el enfoque futuro de estas. Bien sabemos que tiene a gala ser hijo de la Capital Imperial y haber vivido la mayor parte de su vida en ella, no es ningún demérito ‘per se’, pero por eso mismo es desconocedor de la vida rural y los problemas cotidianos que tienen que enfrentar diariamente sus gentes. También sabemos que el presidente no tiene que saber de todos los asuntos y temas, por eso nuestras instituciones contemplan la existencia de Asesores, bien pagados, por cierto.

En este punto, queremos hacerle ver algo que comprenderá perfectamente por ser político. Ayer 10N tuvimos elecciones generales, los resultados de la Comunidad Autónoma arrojan unos datos para preocupar a cualquiera, más del 30% de los votos no fue a ningún partido y del 70% restante casi el 22% fue a parar a un partido que abandera la supresión de las autonomías. Si miramos los resultados de la cabecera de Comarca del Campo de Montiel, por poner un ejemplo, los datos son todavía más preocupantes la suma de nulo, blanco y abstención supera el 35% y los que votan la opción por suprimir la Autonomía siguen siendo un 20%, por tanto, queremos hacerle ver que hay un 48% de personas con derecho a voto descontentas con la Institución que usted dirige.

Podríamos haber hecho como otras plataformas y haber entrado en campaña, simplemente negando el voto a los partidos que niegan nuestros derechos, opción bien fácil y barata. Creemos que en Democracia hay ciertas líneas rojas que bajo ningún concepto hay que cruzar por la salud de la misma Democracia, pero también es cierto que los ciudadanos deben ser tratados con el mimo respeto.

No creemos que sea tratarnos con respeto las maniobras que, desde la Vicepresidencia de la Junta, cargo nombrado por usted, y por tanto usted es responsable directo de todo lo que haga o diga el Sr. Guijarro, lo mismo que el Sr. Alique y así sucesivamente.

La última ocurrencia desde la Junta de Comunidades que usted preside es llamar a los sindicatos y a los empresarios para escenificar un gran acuerdo y aparentar que se hace algo con alharacas y grandes aspavientos. Pues bien señor presidente, esas organizaciones en su ‘Castilla La Mancha Despoblada’ no representan ni a la boina de las bellotas, seguro que son respetadas incluso útiles en Toledo u otras capitales incluso en grandes poblaciones, pero por aquí ni están ni se les espera. Sí seguro que pueden argumentar que tienen afiliados…¡Claro hombre!, para estar al tanto de los sueldos del Convenio y de los concursos de traslados para salir pitando de la Comarca, etc., etc. Puede ahorrarse -ahorrarnos- la contraprestación que lleva aparejada la firma de este tipo de acuerdos con esas organizaciones en forma de dietas, liberados, etc., pues no los reconocemos los ciudadanos rurales como interlocutores válidos y lo consideramos una medida demagógica y populista que viene a enfangar más, si cabe, el problema que tenemos entre manos.

Mañana día 12 de noviembre, sin falta, le vamos a comunicar oficialmente a través del Registro, para que conste de manera oficial, nuestras propuestas en positivo para abordar el problema común de la Despoblación que nos atañe.

Si alguna de estas propuestas le supone dudas o algún tipo de aclaración no dude en girarnos una visita, en la seguridad de que será bien recibido pues se le recibirá como “amigo y paisano”, y si fuese necesario y se acercase la hora no tendremos inconveniente en invitarle a unas “gachas”, comida propia en estas fechas y en estas lindes.

Por el momento agradecerle su tiempo y mandarle un afectuoso saludo Sr. presidente.