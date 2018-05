Frente al bullying, #TúCuentas

El 26 de abril de 2017, los grupos parlamentarios del Senado aprobaron la declaración institucional del día 2 de mayo como Día Mundial Contra el Acoso Escolar en España.

El acoso escolar es un tipo de violencia entre iguales que puede ser psicológica, verbal, física o también por medio de las redes sociales y vulnera los derechos de las víctimas produciendo un gran sufrimiento entre los niños, niñas o adolescentes que lo sufren. Toda la sociedad debe estar implicada ya que toda la sociedad debe luchar por su erradicación.

Nos corresponde a las Administraciones Públicas velar y proteger a la infancia y adolescencia y hacer cumplir los derechos fundamentales que los amparan y que están contenidos en la Convención sobre los Derechos de la Infancia de la Organización de las Naciones Unidas. La Asamblea General de la ONU la aprobó el 20 de noviembre de 1989 y España la ratificó al año siguiente. Esta convención, junto con la Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la enseñanza de Naciones Unidas, son la base para garantizar que todos los niños, niñas y jóvenes tengan acceso a ambientes de aprendizaje seguro, inclusivo y sano.

El bullying y el ciberbullying están presentes en los centros educativos, especialmente en los de Educación Secundaria, y cuando ocurre persigue a quien los sufre fuera del ámbito de la comunidad educativa, ocupando e invadiendo su vida, sus lugares de ocio y sus espacios más íntimos.

Las redes sociales suponen un canal de uso generalizado en la educación, siendo fundamental para la participación, el acceso a la información, la creatividad, el ocio, el juego, la comunicación y la libre expresión, sin embargo, su acceso ha derivado en la presencia de un abanico de riesgos. Siendo indudables e incontables sus ventajas, su rápida implantación en nuestras vidas y en la de los hijos e hijas, su falsa apariencia de anonimato y falta de ausencia de responsabilidad, ha favorecido que se conviertan también, en ocasiones, en un instrumento para la discriminación, la homofobia, la violencia sexual y el acoso.

Protección, prevención e intervención

Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha y junto con los profesionales que trabajan con la infancia en todos sus ámbitos y áreas, trabajamos para garantizar la protección, pero también la prevención y la intervención del acoso y del ciberacoso desde un punto de vista interdisciplinar y coordinado. Para determinar las actuaciones conjuntas en los ámbitos social, educativo y sanitario, el 12 de julio de 2016, se suscribió un Acuerdo Marco entre las Consejerías de Bienestar Social, de Educación, Cultura y Deportes y de Sanidad, que incluye entre sus objetivos el de promover actuaciones conjuntas para la prevención y sensibilización en los ámbitos propios del acuerdo, como son los fenómenos del acoso y el ciberacoso en la infancia y en la adolescencia.

Dentro de la colaboración administrativa se busca ofrecer una respuesta integral a esta problemática a través de dos herramientas diferentes pero complementarias. Por un lado, con la puesta en marcha del programa ‘#TúCuentas’ dirigido a prevenir, detectar y atender los casos de acoso y ciberacoso en la infancia y en la adolescencia, sensibilizando de la existencia de esta realidad, consiguiendo la visualización de los casos existentes y concienciando a los espectadores para que adopten un papel activo frente el acoso. Por otro lado, desde el protocolo de actuación ante las situaciones de acoso dentro de la comunidad educativa, con el fin de dar una respuesta rápida, ventajosa y colaborativa a la solución de problema.

Desde la Consejería de Bienestar Social, se dice que “Frente al bullying #TúCuentas, llama al 116111”, ya que “el silencio no es una opción y hoy es un buen día para ayudarte a ti, pero también para ayudar a tus colegas, si lo sufres, si lo estás viendo, frente al bullying #TúCuentas, no estás solo, no estás sola”. Tenemos que mirar de frente a estas situaciones para romper de una vez por todas el círculo del acoso y el ciberacoso. Que no pasemos ni un día más sin trabajar contra el acoso, ni un día más permitiendo que la adolescencia se vuelva gris, ni un día más sin evitarlo y sin poner soluciones.

Por ello, en Castilla-La Mancha trabajamos por la educación como base de la convivencia y trabajamos por la defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia como base del bienestar.