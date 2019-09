Mejor que dar un punto, hagamos un Plan de Igualdad

El pasado curso académico, la decisión de asignar un punto sobre cien a las solicitudes de contratos pre-doctorales en las que la directora de tesis fuera una mujer, se convirtió en noticia y generó una inefable polémica. La noticia atrajo a las cadenas de televisión y demás medios comunicación, que se afanaron por recoger opiniones críticas contra la medida. Utilizando la tesis de la perversidad (perversity thesis), tan del agrado de la retórica reaccionaria, se llegó a afirmar que esa medida (del punto sobre cien) que perseguía la igualdad, producía desigualdad y discriminación.

Gracias a ese polémico punto, la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) obtuvo un desdichado protagonismo. En vista de lo cual, considero que sería de lo más aconsejable evitar que la UCLM vuelva a ser objeto de una controversia tan lamentable en los medios, como la que tuvo lugar a finales del pasado curso. Para ello lo más recomendable es que hagamos lo que ya hicieron otras universidades, en las que este tipo de problemas no se plantean: debemos dotarnos de un Plan de Igualdad.

La mayoría de las Universidades españolas cuentan, desde hace años, con un Plan de Igualdad, en cumplimiento de la Ley para la Igualdad efectiva entre mujeres y hombres (Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo) y de la Ley de Universidades (Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril). Hay universidades que están poniendo en práctica el cuarto plan, mientras que la Universidad de Castilla- La Mancha todavía no ha elaborado el primer Plan de Igualdad.

Según establece la Ley orgánica para la igualdad efectiva en el artículo 46: “Los planes de igualdad… son un conjunto ordenado de medidas, adoptadas después de realizar un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar… la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres y eliminar la discriminación por razón de sexo” .

La elaboración del Plan de Igualdad requiere un diagnóstico previo de la situación de la igualdad entre mujeres y hombres en la Universidad. Dicho diagnóstico lo podemos confeccionar analizando la base de datos, que dispone la UCLM, sobre la presencia de ambos géneros en los ámbitos que conforman la comunidad universitaria: docencia e investigación, estudiantes y administración y servicios.

El conjunto de medidas que, a partir del diagnóstico, contenga el Plan de Igualdad, contribuye al mismo tiempo a generar una cultura acorde con el principio de igualdad, que debe guiar la actividad universitaria, lo que incluye la eliminación de aquellas conductas y comportamientos que puedan implicar discriminación por razón de sexo.

En hipótesis, es posible que la UCLM esté interesada por la igualdad, como reconoció el rector Miguel Ángel Collado, al inaugurar en el Campus de Cuenca, en abril de 2019, la exposición itinerante 'Catedráticas', instalada con la intención de poner en valor y hacer visible el trabajo de investigación de las catedráticas de la UCLM.

Pero si no tenemos un Plan de Igualdad, no podemos rendir cuentas sobre lo que hacemos, cómo lo hacemos y con qué resultados. Sin las evaluaciones de un Plan de Igualdad, nos faltan evidencias para medir cómo evoluciona la igualdad en la UCLM y no nos es posible diseñar de forma ordenada un conjunto de medidas de mejora.

Por tanto, cualquier decisión que se quiera adoptar para ir logrando más igualdad (como asignar un escueto uno por ciento a las solicitudes de contratos pre-doctorales cuyas tesis sean dirigidas por mujeres), por muy razonable, justa y equitativa que parezca, al no formar parte de las medidas incluidas en un Plan, diseñado y aprobado por la comunidad universitaria, puede provocar una polémica disparatada.

Así que en aras de la igualdad real y efectiva y para evitar el daño en la imagen de la UCLM, desearía que el rector Miguel Ángel Collado y las personas que integran el Consejo de Dirección de la UCLM, sigan el procedimiento debido para que en el menor plazo de tiempo posible, y contando con la participación de toda la comunidad universitaria, elaboremos un diagnóstico y diseñemos el correspondiente Plan de Igualdad de nuestra Universidad de Castilla-La Mancha.

Confiamos en que la elaboración del Plan de Igualdad de la UCLM, constituya una prioridad absoluta este nuevo curso académico porque con él, además de cumplir con la Ley de Igualdad, aprobada hace más de doce años, nuestra Universidad destacaría el papel de las mujeres en todos los ámbitos de la vida universitaria, estaría haciendo gala de un auténtico compromiso con la igualdad real y efectiva y promovería la cultura de la igualdad, para conseguir que la igualdad sea un seña de identidad de la Universidad de Castilla-La Mancha.