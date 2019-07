Un Page que quiere ser rey

Parece mentira que, cuando se trata de mejorar la vida de la gente, PSOE y PP nunca estén de acuerdo, pero cuando se trata de perpetuar prebendas políticas, surge el consenso sin demasiados problemas. Cinco minutos han bastado para eliminar la limitación de mandatos en las Cortes de Castilla-La Mancha.

Para revertir la limitación de mandatos se escudan en informes técnicos. Cuando el Gobierno de José María Barreda (PSOE) aprobó esta norma para Castilla-La Mancha, no hubo ningún impedimento. Sobre este tema, la Constitución Española sigue diciendo exactamente lo mismo que decía en 2011. ¿Qué ha cambiado? Solo hay dos diferencias: si esta limitación no se elimina, Emiliano García-Page no podrá presentarse a la reelección en 2023. La otra diferencia es que el PSOE tenía el viento en contra en 2011 y ahora lo tiene a favor.

Desde Podemos Albacete tenemos muy claro que a la política no se debe venir a perpetuarse. Como decía Bernard Shaw, “los políticos y los pañales hay que cambiarlos con frecuencia y por la misma razón”. En los estatutos de Podemos hay limitación de mandatos, tanto para cargos públicos como para cargos internos.

Mientras no se aborde una reforma constitucional que obligue a regular este asunto, las administraciones que así lo decidan pueden y deben legislar sobre el mismo, ya que la limitación de mandatos ayuda a mejorar la salud y la regeneración democrática.