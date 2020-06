Puertollano, el hidrógeno y la transición energética

No me canso de insistir en que la promoción económica y el empleo de calidad es el mayor desvelo y dedicación mía como Alcaldesa y todo del Equipo de Gobierno que presido. Lo dije como candidata y lo plasmamos en nuestro programa igual que inspira la coalición que gobierna la ciudad. Insistimos con nuestros primeros presupuestos y en el balance de un año de legislatura, así lo demuestran los datos de mi labor como alcaldesa. Lo hemos dicho en todas las ocasiones y foros en los que hemos participado: la COP 25, el encuentro de inversores Invest in Cities y tantos otros económicos, sociales o culturales. Dentro y fuera de Puertollano.

La crisis del COVID 19 no ha hecho otra cosa que hacernos perseverar e intensificar el esfuerzo en esta dirección y estas semanas tendremos citas importantes como el Foro de Inversión On Line de Invest In Cities ( circunstancias obligan), en el que participarán la Consejera de Promoción Empresarial, el presidente de la Patronal CEOE-CEPYME, Gerardo Cueva y Pablo Gimeno, Presidente de la consultora PGS. Será este viernes 19, a las 12’00 horas, y estáis todos y todas invitados a seguirlo a través de las redes del Ayuntamiento.

Coincide con el principio de los trabajos que nos llevarán a elaborar un Gran Acuerdo para la Recuperación Económica de Puertollano, en el que agentes económicos, sociales, instituciones, y por supuesto toda la ciudadanía, elaboraremos un Plan que reactive la economía de la ciudad.

Mucho se va a hablar de economía en las próximas semanas, de nuestras potencialidades: nuestra trayectoria industrial, nuestro capital humano, su talento y formación, nuestras comunicaciones y todo el conjunto de incentivos que hacen de nuestra ciudad un lugar óptimo para la inversión. Pero como la actualidad y la realidad mandan, déjenme que dedique este escrito a lo que se está revelando como una (otra) autentica fortaleza de la ciudad, que crece al calor de las últimas noticias, tanto locales como nacionales y globales: hablo del hidrogeno.

Puertollano y el hidrogeno

Invito a cualquiera que lea este articulo a poner las palabras “hidrogeno verde” en cualquier buscador de Internet y comprobará que las noticias se suceden diariamente sin cesar en torno a esta fuente de energía. Resumiendo lo que nos toca: en la agenda europea encontramos el Pacto por la Recuperación que empezará a concretarse en breve y en los que se prevé destinar al hidrógeno alrededor de 30.000 millones de euros de inversión durante los próximos diez años. Las más grandes de las empresas energéticas europeas firmaban una carta para reclamar a la UE un mayor apoyo al hidrógeno verde en este gran Pacto. Planes que convergen con los de Alemania, la locomotora de la Unión, que aprobaba su Estrategia del Hidrogeno este mes y que tiene un alcance que rebasa sus fronteras: la estrategia indica específicamente a los países de la Unión del sur de Europa como posibles productores y proveedores a escala continental.

A nivel nacional, la ley de Cambio Climático y Transición Energética española apunta a este combustible como segmento energético clave. En Castilla-La Mancha se aprobaba la primera Ley de Economía Circular de España, cuya Estrategia del mismo nombre está actualmente en elaboración. Todo ello nos sitúa en un contexto muy ventajoso en un proceso que ya está imparablemente en marcha.

Aunque la situación aconseja la mayor de las cautelas, más y cuando en el desarrollo de los acontecimientos intervienen empresas de cuya voluntad depende la decisión última de la inversión, hay una serie de hechos que colocan nuestra ciudad en una situación inmejorable dentro del mapa del hidrogeno que comienza a dibujarse. Veamos: el desarrollo de la tecnología del hidrogeno es veterana en Puertollano cuando en la mayoría de lugares es reciente o simplemente proyectos de futuro. El Centro Nacional del Hidrogeno, el mayor centro de investigación y referencia en nuestro país en la materia, tiene su sede en Puertollano desde su creación y con ella también una de las primeras hidrogeneras de repostaje en toda España.

El pasado marzo, una de las grandes empresas transnacionales españolas de la energía anunciaba, con una repercusión nacional e internacional, su incursión en la producción de hidrogeno verde, con la construcción de la que será una de las mayores plantas de producción de hidrogeno de Europa. Su ubicación será Puertollano y los motivos son, entre otros, la existencia del mencionado Centro Nacional o de otros proyectos vanguardistas de Economía Circular.

Además, esta empresa es precisamente una de las grandes que firma, junto a otras siete, la carta pública dirigida a la Comisión Europea para que redoble su apuesta por esta fuente energética. Lo que se suma a diferentes iniciativas que están adoptando otras grandes empresas para introducir el hidrogeno como elemento de producción y que se desarrollan ya en las grandes empresas situadas en nuestro termino. Por si fuera poco, contamos con elementos estructurales de importancia como la conexión a la red de gasoductos estatal que pueden ser muy útiles a la tecnología del hidrogeno como se ha demostrado recientemente en nuestro país, con la instalación de una pila de hidrogeno en el gasoducto de Barboles-Sobradiel (Zaragoza).

Economía Verde y Circular: Oportunidades de desarrollo económico

Y esto es si hablamos del hidrogeno, pero es que ocurre algo muy similar con otras líneas de producción de energías renovables, con los centros de investigación punteros también para la fotovoltaica (ISFOC) o la biorrefinería ClaMBER, a los que pronto se sumará la Agencia de Innovación de Castilla-La Mancha que por el contexto económico, ambiental y social actual no vendrá sino a sumar valor al cambio de modelo productivo en nuestra ciudad y en la región. A los que añadimos, como ocurre con el hidrogeno, experiencias empresariales pioneras e innovadoras como la del reciclaje de neumáticos o la primera planta hibrida, termosolar más biomasa, entre otras muchas. Sin duda somos el gran “Laboratorio Verde” de la industria en Castilla-La Mancha y un referente en nuestro país.

Todo esto nos abre nuevas oportunidades de desarrollo económico para nuestra ciudad. Vamos a dedicar todos los esfuerzos que sean necesarios para avanzar en esta dirección y estoy convencida que todo este trabajo dará sus frutos.