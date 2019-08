Pero, ¿dónde nos hemos dejado nuestra humanidad?

En estos días de vacaciones veraniegas contemplamos con asombro todas las penalidades que las personas que viajan en el barco Open Arms están pasado a las puertas de nuestra rica Europa.

Empezando por la actitud incomprensible de un personaje llamado Matteo Salvini , ministro del Interior italiano, que con una sobredosis de xenofobia, bloquea el atraque del barco en la isla de Lampedusa, donde se encuentra apenas a media milla de sus costas, sin importarle la situación de estrés, desesperación, y hastío de seres humanos, entre los que se encuentran menores, ahora desembarcados porque así lo ha dicho un juez. Un personaje que se permite bromear con que hay que llevarlos a Ibiza a las discotecas u otro tipo de “razonamientos” chabacanos y sin ninguna gracia.

Es cierto que Salvini ha puesto el listón muy bajo en lo que se refiere a la sensibilidad humana para con este y otros temas; pero no es menos cierto que la actitud de la Unión Europea, incluyendo al Gobierno español, está siendo también decepcionante.

Bajo la premisa de negociar una respuesta conjunta a este tema, se dilata en el tiempo un desembarco que se tendría que haber producido el primer día en condiciones de seguridad y dignidad; pero no, se alargan los plazos y las negociaciones, sin pensar que lo que va a bordo son seres humanos, con historias de desgarros personales, persecuciones, violaciones, etc. Pero con un añadido, el de ser pobres, y por extensión, parece que sus vidas importan menos.

Solo así se explica las dudas y titubeos del Gobierno español, el mirar para otro lado de la Unión Europea y las declaraciones un tanto vergonzosas de Marcos de Quinto, de Ciudadanos, o de Antonio González Terol en el PP. Por supuesto obviaré las realizadas por la formación ultraderechista Vox.

Da igual que al mar los lancen las mafias, da igual que se lancen solos, da lo mismo, porque estamos hablando de seres humanos que huyen y que pueden morir ahogados en el Mediterráneo, ese mismo mar en el que vamos a tostarnos en verano. La lógica humana, la mínima racionalidad nos dice que esos rescates no los debería estar haciendo una o dos ONG, sino que debería ser la mismísima Unión Europea quien tuviese un dispositivo de rescate, acorde con la calidad de la democracia que decimos tener en nuestro viejo continente.

Y si, actuar en las causas del problema desde ya. ¿De verdad la rica Europa no tiene nada que ver con la pobreza y miseria del continente africano? ¿De verdad Occidente no tiene ninguna responsabilidad con el mantenimiento de dictadores y sátrapas en el poder en muchos de esos países a cambio de unos buenos negocios? Se me ocurre Guinea Ecuatorial con Teodoro Obiang como presidente/dictador, y con Europa haciendo negocios por un lado y mirando para otro lado cuando en ese país se produce la vulneración de los derechos humanos.

Me produce sonrojo al mismo tiempo la postura de ciudadanos anónimos y no tan anónimos que no dudan en exhibirse en las redes sociales con la frase hecha de que “nos llevemos a las personas rescatadas a nuestras casas” para abrir boca, y acto seguido dar rienda suelta a toda clase de diatribas racistas, sesgadas y en definitiva muy tristes.

Europa ha sido y es un continente capaz de ser protagonista del gran avance de nuestro mundo, pero también de lo peor de la historia de la civilización. Aún queda reciente la Segunda Guerra Mundial, llena de atrocidades, y con testigos vivos aún. ¿No hemos aprendido nada de nuestro pasado reciente? ¿Puede un continente tan avanzado ser tan inoperante, torpe e insensible en un tema como esta crisis humanitaria?

Y, ¿qué le pasa a nuestra sociedad? ¿Por qué en lugar de surgir una indignación colectiva, vemos muchas veces, no solo esa indiferencia, sino esa relativización del dolor y desesperación de unas personas con un único delito, que es el de ser pobres?

¿Está tan enferma nuestra sociedad? ¿Qué está fallando?

¿Buscamos las causas? ¿Nos arremangamos? ¿Empezamos ya?