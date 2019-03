Por qué en eldiario.es Castilla-La Mancha no hacemos huelga

Al igual que en la histórica convocatoria del 8M del 2018, este año en la redacción de eldiario.es Castilla-La Mancha no haremos huelga. Pero tampoco trabajaremos como si fuera un día normal. Sólo cubriremos la información relacionada con la huelga feminista, de la que hemos informado con mucha amplitud en los últimos días, cumpliendo así con la reivindicación de 'sin nosotras, se para el mundo' de la mejor manera que podemos.



Como periodistas tenemos una responsabilidad social que no podemos ignorar. Nuestra profesión ayuda a quienes se han dejado la piel durante el último año en preparar un acontecimiento que quiere remover a nuestra sociedad desde los cimientos, acabar con la desigualdad y seguir avanzando en este sentido. Pero es que, además, nuestra redacción es femenina en su práctica totalidad; la única excepción es nuestro compañero Fidel Manjavacas.



Ciertamente, se trata de una situación muy singular en las redacciones de todo el mundo. La huelga feminista es importante y si no trabajase ninguna periodista este viernes, las acciones de protesta y sororidad que se han organizado a lo largo de toda la región no se publicarían o lo harían de manera desfasada y con pocos recursos. Por eso, un año más, creemos que es más importante nuestro trabajo que hacer huelga. Porque las mujeres necesitamos un cambio y el periodismo es fundamental en este cambio.



También por eso os esperamos en la plaza del Ayuntamiento de Toledo a las 12:00 de la mañana, donde las compañeras periodistas leeremos el manifiesto #LasComunicadorasParamos, en la que denunciamos la situación injusta en la que nos encontramos las mujeres respecto a los hombres en los medios de comunicación. Necesitamos más directoras, más jefas de dirección, más tertulianas. Las mujeres necesitamos tener la voz que nos merecemos.