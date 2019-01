Ante las últimas declaraciones del señor Francisco Núñez respecto a unas supuestas ayudas que va a dar la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha si el Partido Popular gobierna la comunidad autónoma, a las familias de niñ@s oncologic@s, queremos recordarle que durante cuatro años de desgobierno del Partido Popular, con Cospedal a la cabeza y con el Núñez a su lado, en la comunidad solo tuvieron tiempo para derivar pacientes, concertar con clínicas privadas, cierre de plantas, quirófanos y urgencias, tapiados de plantas para imposibilitar la apertura por orden judicial, despido de personal sanitario y no sanitario, saturaciones de urgencias y demás ocurrencias, que solo llevaron al desmantelamiento de la sanidad pública de la región. Tenemos que recordarle que durante esos cuatro, el señor Núñez justificó todos y cada uno de los despropósitos de su mentora con la única intención de ser lo que es ahora.

Como vemos que la memoria le falla en este tema concreto le recordaremos cómo actuó su partido en esta materia, para refrescarle la memoria y para demostrarle que lo único que saben hacer es mentir a la ciudadanía y jugar con un tema tan sensible como el tema de la Oncología Pediátrica:

– Durante cuatro años se estuvo despidiendo a profesionales oncológicos y personal sanitario de las unidades especializadas de Toledo y Albacete, reduciendo con ello recursos materiales y personales con un único fin: la derivación de estos pacientes a fundaciones de Madrid y Alicante.

– Durante cuatro años, por desgracia, los pacientes aumentaban y se iban derivando a otras comunidades con el consiguiente aumento del gasto de las familias y la consiguiente merma económica, sin ninguna ayuda por parte de la Junta para sufragar los gastos y con la indecencia de no darles la opción de quedarse cerca de sus domicilios.

– Durante cuatro años, al partido al que pertenece este señor, ni le importó ni le interesó esta situación como así fue expresado por don Arturo García Tizón a las puertas del pleno de la Ciudad de Toledo.

– Durante cuatro años su partido abandonó a esas familias que ahora en periodo electoral le preocupan tanto, no se reunió con ellos, ni con las asociaciones que les defendían en ningún momento y mucho menos escuchó como se demostró en el pleno de la Ciudad de Toledo cuando sus nueve concejales entre ellos, el secretario del SESCAM en ese momento, la candidata actual a la Alcaldía de la Ciudad, Claudia Alonso, abandonaron a esos padres y madres despidiéndose de ellos con una frase infame: “No me importa, no me interesa”.

– Durante cuatro años, esas familias no recibían ninguna ayuda hasta que las recibía desde la Administración central, ¿Por qué durante esos cuatro años no se les ocurrió dales una ayuda a modo de compensación? Fácil respuesta: porque ni le importó ni le interesó.

– Durante cuatro años, ¿por qué tenían esas familias que pagar todos esos materiales sanitarios que no están en las recetas del SESCAM, pero que eran necesarios y que sufragaban las familias y que la Junta no les daba una ayuda para evitar la merma económica? Fácil respuesta: porque ni le importó ni le interesó.

Por todo ello. la Asamblea en Defensa de la Sanidad Pública de Toledo le exige al Sr. Núñez que deje de mercadear con la salud, que deje de intentar ganar votos a costa de una enfermedad tan dura, injusta y cruel. Tenga respeto por todas esas familias que durante cuatro años fueron abandonadas por su partido y sobre todo que no les dé esperanzas con algo que nunca hará. Durante cuatro años tuvo tiempo suficiente para hacerlo y solo hicieron daño a las familias, l@s niñ@s, l@s profesionales y al sistema sanitario.

¡Basta ya! Estamos hartos de que la salud sea moneda de cambio en las elecciones