Cómo está el patio

Es lugar común pasarse media vida deseando tener tiempo y cuando lo tenemos no saber qué hacer con él. Esto sucede especialmente en vacaciones. Supongo que por eso llenamos nuestras agendas de actividades, para que el tiempo libre no nos sorprenda sin nada qué hacer, y llegue la inquietud con un: entonces qué. Entonces toca mirar, ver, escuchar, sentir a los que nos rodean. A algunos nos da por sacar la cabeza de nuestro patio particular, y abruma lo que se percibe. Es en todo caso un buen momento para enfrentarse a la realidad.

Estos días de vacaciones me han traído ráfagas de esta sensación, que he disipado por el camino fácil, peli y algo de tele, espacios de ocio que los tiempos de maternidad no dejan disfrutar con mucha frecuencia. Debe ser que es cierto eso de que la cabra tira al monte, porque ambos medios me han llevado al mismo lugar: la convicción de que algo muy gordo está podrido en la sociedad. Es curioso porque enfrentando la película con las entrevistas televisivas que veía confirmaba aquello de que la realidad supera la ficción. Y esta confirmación ha dejado resonancias en mi cabeza que quería compartir en este negro sobre blanco.

La película, 'Sin techo, sin comida', que para quien no la haya visto resulta extraordinariamente recomendable, la señalaría como obligatoria para formar parte de cualquier equipo de gobierno, político o económico, para empaparse en hora y media de un poco de la realidad del país, la que está delante de las cifras, aunque no son pocos los que quieren situarla detrás. Rocío, la protagonista, sobrevive tras dos años en paro, manteniendo a su hijo de unos 10 años y con el peso de un alquiler que no puede pagar desde hace ocho meses.

Recuerdo perfectamente la dedicatoria de la actriz cuando recibió un Goya por su trabajo: se lo dedico a todas las 'Rocíos' que hay, que son muchas. Recuerdo que pensé: tengo que ver la película, puede merecer la pena. Ahí se quedó, en intención, hasta que estos días libres me han dado un respiro y he podido disfrutar de su papelazo, tan bien llevado que cualquiera con dos ojos y lacrimal hace uso de él, no solo por empatía con la protagonista en sí, sino porque lo que cuenta es la experiencia de miles de personas en esta España precarizada y repleta de pozos rellenos de miseria.

Uno de esos pozos lo ilustraba un joven universitario al que entrevistaban en un programa televisivo, sí de esos que me he tragado estos días. Hablaba de la situación que vivía, bastante normalizada entre sus compañeros, para quienes suspender una asignatura puede ser un verdadero drama porque no hay dinero en casa para una segunda matrícula, cuyo precio ya encarecido hace unos años, con la repetición se duplica. También mencionaba cómo tomarse un ‘maxibon’ se había convertido en un producto de semilujo. Chocaba especialmente el discurso coherente con el que exponía sus ideas, un chico con más de dos dedos de frente vamos, y el presente y futuro negros que se le plantaban en la cara, y que asumía porque “es lo que hay”.

Es lo que hay para un grandísimo segmento de la población, aunque no para el global del país. Solo que no hay apenas mecanismos de compensación que pongan en práctica una solidaridad de renta de gran calado. No queda otra, es lo que hay. Es la gran derrota social, la asunción de una precariedad vital perpetua, sin más salida que la de sobrevivir. Cómo hemos llegado a esto viene bien tenerlo claro para salvar las causas principales, pero pensar cómo salimos parece más acuciante.

Pues sí. Esta ha sido mi reflexión tras una peli y un poco de tele. Y tras el limbo de tiempo libre, ¿me vuelvo a mi patio particular?