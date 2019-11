Ya sabemos quién ha perdido las elecciones

En el tercer aniversario de la gran manifestación del 11 del 11 de aquel año 2017 nos preguntamos cuántos problemas podrían solucionarse si con ese gasto de 540 millones de euros que con dinero público se han sufragado estas cuatro últimas elecciones innecesarias, se hubiese invertido (aunque sea una mínima parte) en la recuperación de Talavera de la Reina y sus tan despobladas comarcas que sufren lo denominado ‘España Vaciada’.

Desde SOS Talavera y Comarca no lo sabemos y la verdad es que al ser una asociación ciudadana de carácter transversal y completamente apartidista nos importa poco, tal vez por lo único que nos importaría (que no es poco), es por tener un interlocutor válido en Madrid para llamarle a la puerta y preguntarle ¿Qué hay de lo mío?

Lo que sí tenemos claro es quién ha perdido, y damos algunas pistas. La repetición de elecciones ha supuesto que el Gobierno en funciones tenga que echar mano del Fondo de Contingencia (al no estar previstas, igual que las anteriores). Para hacer frente a los gastos de esta maquinaria electoral, nos ha supuesto un gasto de 140 millones de euros. Si a estos le añadimos otros 40 millones que irán a subvencionar a partidos políticos por «lo bien que lo han hecho» (21.167,64 euros por diputado o senador obtenido, por ejemplo…), nos salen según los expertos en más de 180 millones euros que, eso sí, saldrán del bolsillo del contribuyente. Cada español tendrá que sacar de su cartera 5 euros para pagar este “fiestón electoral”, fiesta a la que nadie quería asistir, pero los que la organizan no solo nos han invitado a ella, si no que con creces nos la están haciendo pagar. Pero la cuenta suma y sigue.

En cuatro años nos han obligado a bailar en fiestones de este tipo, gastándose 540 millones de euros de las arcas del Estado, ósea de todos ¿Han escuchado bien? 540 millones de euros ¿Quién ha perdido en las elecciones? Ya lo saben.

Todo esto viene porque sus señorías, les encanta jugar a ser políticos apostando con el dinero ajeno, cada vez manejan más las administraciones y poderes a su antojo, eso sí se aseguran de tener bien los bolsillos antes de convocar nuevas elecciones o se lo suben nada más acabar. Lo preocupante de todo esto, es la terrible degradación democrática a la que estamos siendo testigos ¿Por qué las elecciones no salen de los 40 millones que les damos en subvenciones? ¿Por qué somos de los países que más políticos tiene? ¿No creéis que va siendo la hora de eliminar prebendas, beneficios, sueldos, dietas, etc…para ajustarlas a la media del españolito de a pie?

A fecha de hoy, estos pájaros no hacen más que ver la paja en el ojo ajeno, parece que solo hablan con su espejito mágico, y con las orejeras puestas quieren el mejor trozo de pastel, cueste lo que cueste (a los demás claro). Nos viene a la memoria como allá por el 1.800 uno de nuestros ilustres pintores D. Francisco de Goya, plasmaba sobre lienzo una de las principales idiosincrasias del pueblo español, además de rabiosa actualidad ‘Duelo a Garrotazos’ lo llamó. Haciendo uso de una buena dosis de imaginación, cuanto nos gustaría que estos dos hombres (seguro que de bien), se dejasen de curtir el lomo para levantarse y fundirse en abrazo; para caminar después juntos en paz en el camino de la vida y, si en necesario, enseñar la garrota en algo a quien pueda ser la fuente común de sus males. Como símil, desde SOS Talavera y Comarca entendemos que debemos levantar todas nuestras recias garrotas, para decirles a la fuente de nuestros males, que cojan la linde de una vez… Nos permitimos soñar, además es gratis.

El desdoblamiento de la antigua N-V para que Talavera de la Reina se vaya adaptando al siglo XXI, supondrá un gasto publico entre administraciones de aproximadamente 8 millones de euros, dicen que es mucho ¿Cuantos kilómetros podemos desdoblar con 180 millones de euros? ¿Y con 540 millones? Los aceleradores lineales que Amancio Ortega ha donado a la Sanidad pública para combatir la lacra del cáncer cuestan 2 millones de euros. Podríamos haber comprado 90 aceleradores lineales, así a Talavera le tocaría uno con seguridad, en vez de quedarse los dos de gratis el Hospital de Toledo.

¿Cuántas unidades de ictus, hemodiálisis, hemodinámica, anestesistas pediátricos, UVIs móviles podríamos poner en el Hospital General Nuestra Señora del Prado para que pudiera disponer de ello Talavera de la Reina y los 183.000 habitantes de su área sanitaria?

Si con 250.000 euros de la Diputación nos va arreglar un trocito de muralla, cuánto patrimonio podríamos poner en valor en Talavera y en todos los pueblos de nuestra comarca ¿os imagináis? Cuánto costaría desdoblar y electrificar nuestra vía de tren convencional hasta Madrid ¿Se puede vivir con una pensión de viudedad que apenas 500 euros? con 540 millones cuanto podríamos subirlas. Cuánto personal de asistencia podríamos contratar para asistir a nuestros ancianos en sus casas, cuántas residencias de ancianos podríamos construir… En general, cuántos servicios se podrían dar a todos los ciudadanos si en vez de irse en la maquinaria electoral se dedicasen a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, que nos los merecemos.

Esperemos que esta vez sea la vencida. Si no, habrá que levantar la garrota al cielo para ponerlos en la linde.