Los partidos se preparan para la reforma del Estatuto: así son las primeras propuestas de Ciudadanos y PSOE

El Gobierno regional de Castilla-La Mancha ha convocado la primera reunión para sacar adelante la tan anunciada reforma del Estatuto de Autonomía de la región, una reivindicación que los partidos comparten pero que se quedó en meras intenciones durante la anterior legislatura. A la misma han sido invitados los tres partidos con presencia en las Cortes regionales, y dos de ellos, PSOE y Ciudadanos, han hecho públicas sus primeras propuestas.

El diputado de Ciudadanos en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Muñoz Zapata, ha defendido que la intención de la formación centrista en la reunión será "ir con la buena voluntad que se va cuando Ciudadanos es llamado a reuniones de este tipo por temas de financiación autonómica, temas de agua o de despoblación, siempre con una vocación constructiva".

Zapata ha criticado que el Gobierno socialista quiera darle una "patada" a la iniciativa privada y la economía de mercado en el Estatuto de Autonomía. Por eso, entre sus apuestas, está la de "garantizar y proteger la iniciativa privada como la principal generadora de empleo". "Son las empresas de esta región las que tienen que generar empleo, no los ayuntamientos y por eso creemos que el Estatuto de Autonomía tiene que garantizar esa iniciativa privada como la principal fuente de oportunidades de empleo y de riqueza y con esta base nos gustaría que se creara la arquitectura del Estatuto de Autonomía", aseguró.

Entre otros, desde Ciudadanos quieren que la región garantice derechos como el acceso a internet. "Los castellanomanchegos dependiendo de donde vivan tienen acceso a internet, pero otros no, y eso choca con el principio de igualdad que esta garantizado en la Constitución y que debe salvaguardar el futuro Estatuto de Autonomía". Igualmente, han considerado las medidas de regeneración democrática como una "condición imprescindible" en "cualquier democracia que se preste moderna y solvente" y por eso han pedido que se eliminen los aforamientos.

Finalmente, han reclamado que el sistema de Financiación Local "castiga mucho a los Ayuntamientos", a pesar de que "este sistema no tiene suficientes recursos para prestar todos los servicios y al final los ayuntamientos dependen siempre de la subvención de la Diputación provincial o de la de la comunidad autónoma". Esto se podría "evitar" si "hacemos que los ayuntamientos no tengan que ser dependientes de subvenciones si no que tengan recursos suficientes para prestar los servicios que tienen que dar a sus vecinos".

"Un Estatuto de Autonomía para la Castilla-La Mancha del siglo XXI"

El presidente del grupo socialista, Fernando Mora, ha enviado un artículo de opinión titulado 'Un Estatuto de Autonomía para la Castilla-La Mancha del siglo XXI', en el que señala algunas de las medidas que llevarán al encuentro. Los socialistas han identificado, entre otros, retos como las políticas de igualdad y la necesidad de acabar con la "lacra de la violencia de género". Coinciden, además, en la importancia de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación "que están convulsionando y revolucionando las sociedades, y que supone mayor conectividad, mayor interacción, mayor información".

Por otro lado, han señalado que se debe dar un impulso "decidido" a la Innovación, Desarrollo e investigación (I+D+i), que consideran "fuente de desarrollo económico y social y creación de empleo de calidad", al igual que el cambio de modelo energético, que tiene como ventaja una "situación privilegiada" de la región.

"Dar vida y oportunidades a las zonas despobladas. Debemos convertirlo en oportunidad aprovechando lo positivo y creativo que nos ofrecen las nuevas tecnologías o el modelo energético alternativo en los núcleos rurales", afirma Mora, que añade a ello la lucha contra el cambio climático y por la preservación del medio ambiente. Junto a ellos, también ha reclamado el agua como "un patrimonio a defender, preservando los cauces y cursos de los ríos, un recurso esencial para progresar, optimizando los aprovechamientos agrícolas y propiciando nuestro desarrollo económico".

"Es obvio que el nuevo texto cumplirá sus objetivos si hacemos de él un instrumento para cambiar la vida de las personas, para garantizar su libertad y su seguridad frente a la adversidad, para profundizar en los valores humanistas de la democracia, el pluralismo, el diálogo, la tolerancia y el respeto. Pero para hacerlo posible es imprescindible que sea un texto consensuado con el conjunto de la sociedad civil, con las fuerzas políticas y con las organizaciones económicas y sociales", concluía.