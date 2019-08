Una persona detenida por estafar más de 65.000 euros a una mujer mayor en Tomelloso

La Guardia Civil de Ciudad Real ha detenido a una persona en la localidad de Tomelloso como presunta autora de un delito continuado de estafa durante cuatro años, llegando a estafar más de 65.000 euros. El cuerpo lleva trabajando en el caso desde la denuncia hace unos diez días, en la que se señalaba que las cuentas bancarias de la víctima se encontraban al descubierto.

La víctima había cobrado también la devolución de Hacienda, un total de 3.000 euros, además de una paga doble de otros 2.600 euros. Estas cantidades las habría entregado a la mujer que había recibido dinero de la víctima desde el año 2015. Así es la información con la que los guardias civiles iniciaron la investigación y procedieron a realizar gestiones para esclarecer los hechos denunciados y detener al presunto autor del delito.

De este modo, los agentes supieron que a finales de 2015 una mujer llamó a su casa para pedirle ayuda sobre un supuesto tratamiento médico grave que no le cubría la Seguridad Social, en el que la víctima accedió a ayudarla, aportando todos los meses una cantidad fija de unos 1.300 euros llegando algunos meses a aportar más dinero con parte de la pensión de su hijo en concepto de otros gastos. La cantidad total del dinero estafado ascendería a más de 65.000 euros.

Cuando los investigadores obtuvieron una batería de pruebas suficientes, procedieron a la detención de esta persona que fue sorprendida por los agentes cuando se encontraba en el domicilio de la víctima para cobrar el dinero pactado.

Enfermedad falsa



La persona ahora detenida fingía tener una falsa enfermedad, haciéndose pasar en algunas ocasiones por facultativo médico, en el que tapaba el teléfono con un pañuelo con el objetivo de distorsionar su voz, para dar más credibilidad a lo que estaba ocurriendo y poder pedirle más dinero.

Desde la Guardia Civil explican que una estafa se produce cuando se utilice engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno. También lo comete el que, con ánimo de lucro, y valiéndose de alguna manipulación informática o artificio semejante, consiga la transferencia no consentida de cualquier activo patrimonial en perjuicio de tercero. Así como los que fabriquen, introduzcan, posean o faciliten programas de ordenador específicamente destinados a la comisión de las estafas.

Se considera delito de estafa cuando la cuantía de lo defraudado excede de los 400 euros. Si el valor de lo estafado es inferior a 400 euros, se trata de una falta de estafa. Igualmente, advierten de que los estafadores estudian a sus víctimas, y buscan a las que pueden ser más vulnerables, estos casos suelen darse en la gente mayor, principalmente, y en segundo lugar los desempleados o personas que tiene más necesidades económicas.

"Muchos sienten vergüenza por haber sido engañados y no solo no denuncian, sino que no le cuentan a nadie lo sucedido, quedando la conducta del timador impune. Los timos tradicionales conviven con los nuevos, por lo que hay que estar siempre alerta", afirman desde la Guardia Civil.