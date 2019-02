Más de 70.000 personas han votado en Europa contra las subvenciones a la ganadería industrial

"¡No a las subvenciones a la ganadería y la agricultura industriales!", se llama la campaña que ha iniciado el movimiento 'We move Europe'. Se trata de una plataforma que quiere conformar una comunidad para que se promuevan "mejores" decisiones en Europa. Se trata de una propuesta que viene impulsada por la Coordinadora Estatal Stop Macrogranjas, después del encuentro celebrado en Bruselas el pasado noviembre junto al europarlamentario Florent Marcellesi del grupo de Los Verdes/Alianza Libre Europea.

El objetivo de la campaña es conseguir 100.000 firmas, y ya han logrado reunir más de 75.000 rúbricas. La campaña está en funcionamiento mientras en el Parlamento Europeo se debate también la situación de la Política Agraria Común, a la que Los Verdes/ALE y Equo han presentado cerca de un centenar de enmiendas.

Esta semana se ha votado este asunto en la Comisión de Medio Ambiente para aumentar la protección ambiental y de bienestar animal en la futura Política Agrícola Común (PAC) y posteriormente, también habrá de hacerse en la de Agricultura. En concreto, la Comisión de Medio Ambiente ha solicitado, entre otras cosas, un máximo de densidad de población del ganado, según informa Equo.

"Hemos dicho no a una PAC insostenible que subvenciona la ganadería industrial, que paga por hectárea y que fomenta la intensificación", ha dicho el eurodiputado Florent Marcellesi, quien ha instado a los eurodiputados de la Comisión de Agricultura a que tengan en cuenta la votación de Medio Ambiente cuando voten sobre la reforma de la PAC y les ha pedido "que no cedan a los deseos de la gran agroindustria. La Política Agrícola Común debería beneficiar a todos los ciudadanos, no a los grandes productores industriales”.

La Comisión de Medio Ambiente también votó "a favor de bloquear los subsidios nacionales para grandes instalaciones ganaderas que no respetan los principios básicos de bienestar animal", según ha explicado Greenpeace.

En la campaña que se ha llevado a cabo se recuerda cómo se mantiene a los animales en condiciones "intolerables" y con medicación "masiva" lo que "aumenta la propagación de la resistencia microbiana", también entre la población. "Nuestro sistema de producción agrícola y ganadera industrial, subsidiado y orientado a la exportación no contribuye a un medio ambiente saludable ni a un medio de visa sostenible y saludable", explican en la campaña. Desde We Move Europe también recalcan que se está perdiendo biodiversidad, debido a las prácticas de ganadería y agricultura industrial, porque se observa la "desaparición" de más de la mitad de las aves de las tierras de cultivo desde 1980, así como la disminución de agentes polinizadores como mariposas y abejas.

¡No más subvenciones a la ganadería industrial y a las macrogranjas! Destinemos el dinero de todxs a promover una agricultura sostenible, saludable, que promueva el desarrollo del mundo rural y evite el maltrato animal. Firma la petición de @wemoveEU 👇https://t.co/tuVGGjnZ3v — Florent Marcellesi (@fmarcellesi) 13 de febrero de 2019

En cuanto a la PAC, explican que la Política Agrícola común alcanza "casi el 40% del presupuesto anual" de la Unión Europea, y que la "mayor parte" de ese dinero se destina a subsidiar cultivos o ganadería industrial. "Ahora es el momento de que el Parlamento reaccione ante la propuesta de la Comisión", explican en la propuesta, señalando que se pueden aportar nuevas ideas y cambios sobre "aspectos cruciales" de la propuesta de la Comisión. "Esto puede cambiar la situación y permitir que se gaste más dinero en una ganadería y agricultura en armonía con la naturaleza", aseguran.

Por eso recalcan la necesidad de conseguir firmas, y recuerdan que en 2017, la Comisión Europea organizó una encuesta en la que el 80% de los participantes pidió una "transformación fundamental" de la PAC. "Pero la Comisión ignoró las demandas de la ciudadanía y optó en gran medida por favorecer a los mismos, las poderosas empresas, como de costumbre". Pero, explican, es posible que es posible que la PAC contribuya a conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero para ello "los eurodiputados deben escuchar a la ciudadanía".

Las demandas son claras: que se vote para destinar "al menos" 30.000 millones de euros al año a medidas que "respeten la naturaleza y que cumplan con los objetivos de biodiversidad, clima, suelo y agua". Además, piden que se vote para cambiar el destino de los fondos empleados en "subsidiar la carne y los productos lácteos que sirven para financiar la ganadería industrial que no respeta la ley, alimenta la producción animal intensiva y daña nuestra salud y nuestro medio ambiente".