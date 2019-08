El polémico centro de menores no se instalará finalmente en Villanueva de la Torre

El centro de menores que iba a instalarse en la localidad alcarreña de Villanueva de la Torre no lo hará finalmente, debido a que la empresa encargada del proyecto ha decidido renunciar al mismo. Así lo confirman fuentes de la Junta de Comunidades, que han señalado que no se iban cumpliendo los requisitos para instalarse en la localidad. Desde el Gobierno regional han hecho también hincapié en que el centro seguirá funcionando con "normalidad", porque el objetivo "primordial" del Ejecutivo son los menores.

"El centro ha seguido funcionando y hasta que no hubiera otro centro operativo para hacer el traslado, se ha ido prorrogando contrato", finalizan las fuentes del Ejecutivo. De este modo, el que es el único centro de menores de estas características en la provincia de Guadalajara seguirá funcionando en la localidad de Azuqueca de Henares, como ha sido hasta ahora.

El traslado del centro a Villanueva de la Torre suscitó rechazo entre la población, con concentraciones impulsadas por el grupo municipal de Vox. De hecho, la portavoz en el municipio, Ruth Carrera, ha enviado un comunicado dirigiéndose a los vecinos de la localidad y agradeciendo a "todos los villanovenses que de una forma u otra han contribuido a paralizar la puesta en marcha" del centro de menores. La portavoz ha afirmado que el mérito es "solo de los vecinos que han mostrado su valentía y se han opuesto desde el primer momento a la apertura del centro”.

Carrera insistía en los "enormes inconvenientes y problemas" que suponía la apertura del centro en la localidad. El grupo impulsó durante dos semanas movilizaciones contra el centro, tras entrar en el Consistorio en las pasadas elecciones de mayo. Los vecinos de la localidad habían reunido ya a principios de año un millar de firmas para pedir que no se llevase a cabo el traslado, y además acusaban al ayuntamiento, entonces gobernado por Ahora Villanueva, de gestionar el traslado con "opacidad y desinformación".

El PSOE, que ahora gobierna en el pueblo, señalaba en enero de este año que aunque respaldan la labor de este tipo de centros porque "creemos en una sociedad que corrige las desigualdades", no apoyaban la instalación del mismo en la localidad. En este sentido, argumentaban que el municipio carecía de los servicios que necesitan los menores para salir adelante". Así, destacaban, entre otros, que los colegios e institutos no tenían un espacio "adaptado" para las posibles carencias de los alumnos, ni tampoco con profesores especializados. "No existe ninguna política activa, ni plan de juventud por parte del ayuntamiento que dé respuesta a este centro. No hay capacidad de respuesta en temas de seguridad ni plantilla para ello", finiquitaban.