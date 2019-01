El portavoz del Gobierno regional no cree que la iniciativa de Fraguas sea "el modelo para luchar contra el despoblamiento"

El portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, ha asegurado que no considera que la iniciativa de los repobladores de Fraguas (Guadalajara), condenados a un año y seis meses de prisión por un delito contra la ordenación del territorio y a la demolición de este paraje, "sea el modelo para luchar contra el despoblamiento".

"No son este tipo de iniciativas las que vemos como solución" al despoblamiento "ni al corto ni al medio ni al largo plazo porque tenemos que proteger el medio ambiente", ha sentenciado el portavoz del Gobierno regional, quien opina que no se puede vivir fuera del sistema. "Hay que vivir dentro del sistema y mejorar el sistema en la medida de lo posible".

No obstante, ha vuelto a explicar que si el Gobierno de Castilla-La Mancha hubiera retirado la acusación particular en el proceso de Fraguas, cualquier otra persona podría haber denunciado al Ejecutivo autonómico por "prevaricación" por no haber hecho su trabajo, que es, según ha dejado claro, defender los espacios naturales reservados.

Presupuestos regionales

Por otra parte, Hernando ha declarado que no cree que sea "inteligente" presentar los presupuestos regionales para el ejercicio de 2019, si es con la "incertidumbre" de las cuentas nacionales, algo que ha tachado de "perjudicial". "Este gobierno es el riñón de la región. Cualquier toxicidad o cualquier cosa nociva que venga de fuera, nuestro trabajo como gobierno es saber filtrarla para que al final no llegue al torrente sanguíneo, que es toda la población", ha manifestado.

A preguntas de los medios, ha negado que algunas ofertas públicas de empleo o infraestructuras se puedan ver mermadas o afectadas por la no aprobación del presupuesto. "Bajo ningún concepto. No se contempla como una posibilidad", ha dicho contundente Hernando, quien ha indicado que el presupuesto de 2018 fue elaborado "a prueba de cualquier tipo de toxicidad y de cualquier tipo de vorágine política".

Finalmente, ha lamentado que en los últimos tiempos aprobar un presupuesto tenga "que ser una pelea", cuando toda la vida ha sido prácticamente un trámite. "El presupuesto se ha convertido en una batalla política de haber quién lo aprueba o con quién, y quizás nos hemos olvidado de lo que realmente esconde el presupuesto", ha incidido.

"Afortunadamente", ha dicho, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, "ha estado siempre más centrado en el contenido que en el contenedor", dejando claro que "es más importante los números que se esconden en el presupuesto que los números que se esconden en la votación".