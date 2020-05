La portavoz regional destaca que hay "diez veces menos" hospitalizados que "en los peores momentos" de la pandemia

"Sigue siendo un número demasiado alto, porque las personas no somos un número", reflexionaba la portavoz de la Junta de Comunidades, Blanca Fernández, tras anunciar que este sábado son 13 los fallecidos registrados con COVID-19. A la vez, también se suma un total de 6320 altas epidemiológicas, desde que se iniciase la crisis y también 24 personas menos en los hospitales de la región. "Por tanto, están ingresadas por COVID-19 en los hospitales un total de 370 personas", señaló.

Un número "muy alejado" de los vividos "en los peores momentos" de la pandemia, cuando llegó a haber más de 3.000 personas en los hospitalizados. Ahora, recalcó, hay "diez veces menos hospitalizados que en los peores momentos". Blanca Fernández también resaltó que hay 74 nuevos casos diagnosticados, tras haberse realizado 1740 pruebas del tipo PCR.

"La capacidad de diagnóstico aumenta por el refuerzo de las enfermeras", recordó la portavoz regional, que pidió a la población que si tienen síntomas, acudan al centro de salud. De este modo, insistió, se puede realizar un diagnóstico rápido, así como el rastreo de los contactos que se haya podido tener. "A partir de estos días tenemos una capacidad de realizar más de 5.000 PCR diarias", repitió la portavoz.

El diagnóstico "precoz" a manos de las rastreadoras será una de las herramientas contra el virus, pero no la única, advirtió Fernández. "No nos podemos relajar. Apenas un 5% de la población está inmunizada y no se sabe por cuanto tiempo", recalcó. En Castilla-La Mancha, explicó, los porcentajes llegan al 11-12%, por lo que "prácticamente el 90% de la población no está inmunizada".

En este sentido, hizo un llamamiento a usar la prevención, el higiene y la distancia social como los "peores enemigos" contra el coronavirus. En cuanto al equipo de "enfermeras rastreadoras", quiso destacar que se trata del mismo número que hay en comunidades con mucha más población como Madrid o Andalucía, y muy superior si se compara a otras como Castilla y León.

En definitiva, señaló que lo importante es acudir al médico de cabecera, tanto por llamada telefónica, como físicamente", para poder efectuar la detección precoz. También, recordó que los traslados a las segundas residencias, si bien permitido, "no es aconsejable". "Tenemos que recordar a las ciudadanas de Madrid que tengan lazos con Castilla-La Mancha que se abstengan de realizar desplazamientos, en cuanto no sea imprescindible. Hay que intentar ser muy responsables", concluyó.