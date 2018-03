Los premiados en el Día del Agua piden mayor responsabilidad en su gestión "a todos los niveles"

El Gobierno regional ha entregado los galardones del Día Mundial del Agua de Castilla-La Mancha 2018 a distintas personalidades y entidades por su labor destacada en la defensa y aportación a la gestión sostenible del agua. En esta edición, los premiados han sido el hidrogeólogo Francisco Turrión, la bodega Finca Antigua y la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que en sus intervenciones han destacado la necesidad de abogar por una mayor responsabilidad, a todos los niveles, en la gestión del agua.

Los premios se han entregado en las categorías de Investigación e Innovación, Defensa del Agua y Gestión del Agua. En nombre de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PE), ha recogido el premio la eurodiputada sueca Bodil Valero, que fue parte de la delegación que visitó Toledo y Talavera en febrero de 2016 para conocer ‘in situ’ la realidad de los ríos Tajo y Ebro. Los eurodiputados hicieron un informe en el que “se solicitaba a las autoridades españolas revisar el sistema en que usa el agua porque no es sostenible”. Valero añadió que “nunca había visto nada igual” refiriéndose al estado del trayecto del río Tajo.

"Opinamos que España no cumple con la directiva, como ya lo había dicho la UE", afirmó la europarlamentaria. Por eso, en el informe que elaboraron, “y que fue votado en el PE por todos los partidos políticos, se pedía que España cumpla la legislación”. La parlamentaria se refirió también a los trasvases, asegurando que alguna vez fueron una "infraestructura brillante, pero no vieron las consecuencias. "Ahora con el cambio climático, ante la escasez de agua, hay que tener en cuenta que es un bien común de todos que hay que proteger bien”.

“Es absurdo ver como se trasvasa un bien común de toda una cuenca, a otro lugar, en mi país eso no pasaría nunca. Hay que gestionar el agua donde está y, aquí en España hay muchas posibilidades, como son las desalinizadoras o los pozos”, recalcó Valero, quien también señaló que le hubiera "gustado" que el informe hubiera conseguido "el fin de los trasvases".

El hidrogeólogo Francisco Turrión, premiado en la categoría ‘Investigación e Innovación’ por su trabajo publicado ‘La trama del agua en la cuenca del Segura, diez años después’, ha indicado la necesidad de preservar el medio ambiente y el caudal de los ríos, por eso se ha referido al trasvase Tajo-Segura, asegurando que “hacer que el desarrollo de una cuenca hidrográfica dependa del agua fluvial de la de otra, hasta esquilmar temporalmente este recurso tan vital en su zona de cabecera, me parece no solo un error político sino además, un error técnico”.



Según Turrión, ya desde finales de los años 60 y los 70 “se sabía que el trasvase Tajo-Segura no era necesario, Pues utilizando los recursos naturales renovables de aguas subterráneas de la cuenca del Segura, las nuevas zonas de riego previstas podían ser atendidas con esas aguas”. Además, “cuando se introduce este otro componente de los recursos naturales en dicho balance y lo sumamos al agua desalada prevista obtener, comprobamos que la cuenca del Segura no es deficitaria sino todo lo contrario, pues tiene un superávit anual de 200 hm3/año y sin contar con el agua del trasvase”, ha subrayado.



Por parte de Finca Antigua, que ha sido reconocida en la categoría ‘Gestión del Agua’, han recogido el premio el consejero delegado de la bodega Carlos Martínez Bujanda y el director técnico, Lauren Rosillo, quien ha indicado en sus palabras que “la gestión del agua es tarea de todos”. “Necesitamos una concienciación sobre la importancia de este recurso y un trabajo colectivo para preservarlo, como bien generador de valor y riqueza”, porque ha señalado “el agua es de todos, pero también es de nadie”.