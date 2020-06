El presupuesto de la Escuela de Verano de Cuenca irá a ayudas para la conciliación

El Ayuntamiento de Cuenca destinará ayudas a las familias con el objeto de fomentar la conciliación laboral durante este verano, “toda vez que avanza la desescalada y muchos padres y madres se reincorporan a sus puestos de trabajo sin tener a nadie con quien dejar a los menores”, ha señalado el concejal de Educación y Cultura, Miguel Ángel Valero. En este sentido, se está estudiando ya la fórmula jurídica para ver la forma y la cuantía total que se puede destinar a este fin.

La decisión se ha tomado al no poder organizarse la Escuela de Verano, iniciativa que “estaba lista para salir adelante, con las bases hechas ya, pero que según hemos constatado no puede celebrarse como se venía haciendo en años anteriores puesto que no se cumplen los requisitos de seguridad necesarios relacionados con la Covid-19”. Por tanto, la partida que se iba a destinar a esta actividad irá también para la citada partida de subvenciones para conciliación.

El edil ha incidido en que “este equipo de Gobierno está plenamente comprometido con las necesidades de conciliación de las familias, por ello trabaja en la mejor fórmula para poder ayudarlas en esa tarea en unos momentos en que ésta es incluso más complicada que años anteriores”.