"Hay una serie de privilegios que algunos hombres se resisten a perder. Ahí radica el origen de la violencia de género"

El machismo y la socialización de género marcan en buena medida la carrera cinematográfica de Isabel de Ocampo, tal y como también refleja en su último trabajo: 'Serás hombre', un documental que indaga en las raíces profundas de la violencia de género a través de distintas experiencias de identidad masculina. Un artista, un exproxeneta que ha infligido sufrimiento a miles de mujeres, un profesor, publicistas o numerosos pensadores abordan esta temática en una cinta que, afirma la autora, está más dirigida al público masculino.

"Me estoy encontrando con gente que se echa a llorar porque salen muy removidos y que nos dan las gracias a todo el equipo por haber hecho lo que hemos hecho, a mí eso me conmueve mucho", apunta de Ocampo en una entrevista con este medio con motivo de la proyección que se va a llevar a cabo este jueves, a las 19.00 horas, en el Círculo de Arte de Toledo de este documental, que contará con la presencia de la directora y de representantes de la Asociación Ibérica de Estudios de Traducción e Interpretación (AIETI).

Aunque en esta ocasión el documental no ha sido nominado en la última edición de los Premios Goya, Ocampo si obtuvo este galardón en 2009 con 'Miente' -Mejor cortometraje de ficción- y optó al de Mejor Dirección Novel con su largometraje 'Evelyn', los otros dos trabajos que completan una "trilogía" en torno a una temática tras la que afirma que necesita "cambiar de aires". "Todos estos temas son un poquito duros y hay que escuchar cosas que son muy desesperanzadoras", destaca la autora.

Pregunta: ¿Qué acogida está teniendo 'Serás hombre' desde su estreno ?

Respuesta: Es un tema al que cada uno puede tener una cierta resistencia para ir a verlo pero afortunadamente el público está respondiendo muy bien y sobre todo los hombres. Era el objetivo. Hay mucho público masculino y salen encantados. Los protagonistas son dos personajes extremos que no tienen mucho que ver con cada uno de nosotros, aunque tienen mucho que ver, más de lo que quisiéramos. Es un elemento que te distancia y a la vez te acerca, no te impide la empatía. La verdad es que hay muchos hombres -entre el público-, cada vez vienen más, se lo pasan pipa. Es un documental con mucha testorena.

¿Se puede decir que es un documental más dirigido al público masculino?

Sí, claro que se puede decir, desde el principio estuvo pensada así. Es una película dirigida a los hombres y por eso se abordan temas que a los hombres quizás nunca se les ha permitido plantearse. Tradicionalmente, se les ha reprimido la parte emocional porque si mostrabas sus sentimientos podría ser interpretados como síntoma de debilidad. Hay un trabajo que hacer ahí de reivindicar los sentimientos y el mal llamado lado femenino. Hay hombres que dicen que tienen un lado femenino más desarrollado y yo digo: '¿pero por qué es tu lado más femenino? Es tu dimensión emocional y es tuya'.

Lo emocional se asocia a lo femenino, a las mujeres, y no tiene que ser así, los hombres tienen sus sentimientos como todo el mundo. A los niños hay que educarles en la gestión que tienen que hacer de sus propias emociones y sentimientos y que no sea a través de la violencia, que es como hasta ahora se permitía que los hombres los expresaran. Hay un montón de trabajo por hacer, poco a poco los hombres tienen que reivindicar, son ellos los que tienen que hacerlo, nadie podemos ir decirles cómo se hace eso, tienen que pensar y encontrar sus propias soluciones.

¿Ha recibido comentarios de hombres que hayan interpretado ese mensaje?

Sí, hemos recibido muchísimos comentarios de hombres. En los coloquios, cada vez que la gente toma la palabra generalmente es para darme las gracias, en otras películas te dan la enhorabuena por tu trabajo. Aquí me estoy encontrando con gente que se echa a llorar porque salen muy removidos y que nos dan las gracias a todo el equipo por haber hecho lo que hemos hecho. A mí eso me conmueve mucho.

Muchos señores, sobre todo muy mayores también, me empiezan a contar cosas que dices 'guao, madre mía'... pero nunca es tarde para abrir los ojos o quitarte la venda de los ojos. Siempre hay que confiar en que hoy puedes ser de una manera y mañana puedes cambiar y mejorar. Al fin y a cabo de lo que se trata es de ser más felices, y ya está. Hay que apostar por los discursos que nos unen no por los discursos que nos separan.

¿Cómo indaga el documental en las raíces de la violencia de género?

El origen de todo es un poco preguntarme a mí misma por qué existe la violencia de género. No existe porque las mujeres tengan un problema, existe porque los hombres tienen una socialización y una educación que les transmite la idea ambigua de que la violencia puede ser útil en determinados casos, así como la idea completamente errónea de que las mujeres son de su propiedad y que una vez que una mujer se casa contigo es para siempre y va a estar haciéndote la cena seas como seas, te comportes como te comportes o cometas las infidelidades que sean.

Isabel de Ocampo

Como a ellos les han educado en esa doble moral, cuando se encuentran con que su esposa o pareja quiere romper la relación, se les cortocircuita el cerebro. A algunos, porque hay otros muchos hombres que no tienen problemas en aprender a gestionar esa situación tan dolorosa, pero hay quienes quieren perpetuar un sistema en el que tienen muchos privilegios, y perder los privilegios no es fácil.

En mi opinión, hay una parte que es producto de una educación en el patriarcado y otra en la que el hombre es responsable, en la que existe la voluntad de cambiar. Si no quieres cambiar es porque no te da la gana. Los discursos igualitarios están ahí, si no quieres escucharlos es porque no te da la gana.

¿Es conveniente dar voz a hombres que se hayan arrepentido de este tipo de acciones y puedan ayudar a otros a no cometerlos?

Claro, por eso en mi documental solo hablan hombres y esto me ha balanceado algunos problemas y obstáculos, pero es que yo creo que es el turno de ellos, hay que hacerles hablar y reflexionar.

En este sentido, uno de los personajes es un exproxeneta que durante toda su vida estuvo explotando mujeres. Lo hacía de una manera consciente por un lado e inconsciente por otro. Simplemente pensaba que las mujeres estaban ahí para que él ganara dinero, no se paró a pensar que son seres humanos. Hay una frase de Simone de Beauvoir que dice algo así como que el feminismo es transmitir la radical idea de que una mujer es un ser humano.

Parece increíble, pero hay hombres, por ejemplo los puteros, los que consumen prostitución, que para ejercer su poder como cliente de la prostitución tienen que haber metido previamente en su cabeza la idea de que ese ser que está ahí está a su disposición y no tiene los mismos problemas que ellos. No se paran a pensar que los problemas que tiene esa mujer, como puede ser dar de comer a sus hijos, ni de lejos son comparables a su necesidad sexual, que es otra de las ideas que el patriarcado les ha transmitido, que la necesidad sexual masculina es tan potente y obligatoria que si no la satisfaces te va a explotar la cabeza. Esa serie de privilegios son los que algunos hombres se resisten a perder y ahí radica el origen de la violencia de género.

En un titular de otra entrevista también con motivo de este documental señalaba que "los hombres están en crisis, lo quieran reconocer o no".

Bueno ese es un titular muy amarillista que granjeó muchísimos comentarios en la parte de los comentarios chungos. Eso hay que relativizarlo, no se puede afirmar que todos los hombres están en crisis lo quieran reconocer o no. No sé si lo dije y si lo dije desde luego sería con algún matiz. Lo que sí que hay es una crisis en el rol masculino, no a nivel individual de los hombres.

El rol, antiguamente era el de protector, proveedor... si a ti te han dicho que tu obligación es proveer a a tu familia y resulta que no es necesario puesto que las mujeres también trabajan y proveen, o si te han dicho que tienes que proteger a tu familia pero descubrimos que las mujeres no necesitan ser protegidas por ti... Sabemos protegernos nosotras solitas perfectamente, tu deber no es defenderme de nadie sino respetarme, y ya está.

Lo que hay es una crisis en el rol masculino que el patriarcado les ha transmitido a los hombres y que les hacía sentirse útiles. Las mujeres no necesitamos que nos protejan ni que nos mantengan, ya nos mantenemos nosotras, somos autosuficientes. Lo que necesitamos es compañeros de vida en igualdad de condiciones, que asuman los cuidados de los hijos, pero de verdad, no que colaboren en casa sino que sean capaces de compartir esa carga mental que consiste no solamente en fregar.

Los hombres no han conquistado el terreno privado, que era como el monopolio de la mujer sobre las que el patriarcado decía que 'con su instinto han nacido para eso'. Claro que puede haber algo de biológico pero es que el instinto paternal también existe y está demostrándose, hay padres que asumen el cuidado de sus bebés y no hay ningún problema.

Su trayectoria está marcada por abordar este tipo de temática feminista y sobre la violencia de género, ¿va a continuar en esa línea o se abre también a probar nuevos caminos?

He hecho como una trilogía y ya necesito un poco cambiar de aires. Obviamente es un tema que me llama mucho y siento que puedo aportar porque he reflexionado mucho sobre ello, pero creo que ya sí que necesito un cambio. Ahora que todo el mundo habla de ello, yo que empecé hace 10 años, siento que he conseguido que la gente hable de ello y creo que voy a cerrar el capítulo de la violencia de género y voy a buscar nuevas vías para hablar de temas que me gustan.

Ahora necesito un poco una comedia. Todos estos temas son un poquito duros y hay que escuchar cosas que son muy desesperanzadoras. El tema de la trata ha sido muy duro. En 2005 hice un corto que se llama 'Espermatozoide' y que aborda la educación sexual, me apetece volver a reírme un poco.