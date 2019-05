"El problema ahora es que a todo lo que suena 'aflamencao' se le llama flamenco y eso no es verdad"

Tras tres años de silencio, la cantante María Toledo regresa y lo hace con 'Corazonada', su quinto álbum de estudio, compuesto y producido por ella misma. Se define como una mujer familiar y una persona muy abierta musicalmente hablando.

Con cinco discos publicados y cuatro nominaciones a Latin Grammy, esta toledana es la primera mujer que en el mundo del flamenco se acompaña del piano para componer e interpretar sus temas.

¿Que nos vamos a encontrar en su último disco?

'Corazonada' es un disco que llevo grabando tres años y es mi quinto álbum. Es mi trabajo más personal porque lo he compuesto íntegramente. Incluye 13 temas y la canción ‘El rey de los furtivos’ que está en la versión acústica y en la versión ‘Big Band’. En vez de poner 14 temas he puesto 13 más uno porque me gusta el número 13.

¿Qué novedades aparecen en este trabajo con respecto al anterior?



Este disco tiene muchas novedades porque el anterior era de versiones de mi banda sonora de la música del flamenco y ahora es todo nuevo. Por ejemplo van a encontrar dos temas con sinfónica, con músicos venezolanos, que es mi forma de apoyar el talento venezolano y hay algunos temas muy desnudos como uno que se llama ‘Mamá’ que es un canto a la maternidad y al sueño de una mujer de ser madre. También hay una canción que se llama ‘Hermana’ que está dedicada a mi hermana Irene porque ha sido mi apoyo incondicional siempre. Como soy muy familiar se nota en el disco.

¿Por qué el título de ‘Corazonada’?



Porque engloba la palabra corazón que es lo que nunca hay que perder, el corazón en las cosas, y también porque corazonada es un presentimiento y yo lo transformo como que algo bonito va a pasar y no se cuándo ni cómo pero me gusta vivir con esa sensación de que vas caminando y puede pasar algo mágico.



¿Como se plantea la gira este año?

Los conciertos van a seguir siendo con mi piano, por supuesto, con un guitarrista, un bajo y una batería. Empezamos el día 24 ena Tarragona, después vamos a Jerez el 1 de junio y el día 8 vamos a Madrid. A Sevilla vamos el 18 de octubre y a Málaga el 21 de diciembre. Tenemos el año bastante completo.

¿Cómo ha ido evolucionado el flamenco de María Toledo a lo largo de los años

Ahora mismo me encuentro en un punto de creación mas que de recreación porque toda mi vida he estudiado las bases del flamenco, el flamenco más ortodoxo, pero llegó un momento en mi vida en el que me apetecía con ese punto de partida hacer mis propias composiciones.

Lo que compongo son canciones que tienen tintes flamencos, pero en el disco por ejemplo hay unas sevillanas, unos tientos, y hay una canción con ritmo de alegría que para mí son unas alegrías del siglo XXI.

Una vida dedicada al flamenco

¿Cuánto tiempo lleva vinculada al mundo del flamenco?

Desde los 8 años, empecé a cantar con esa edad. Me vino la afición porque a mi padre le gusta mucho el flamenco, y yo en mi casa lo que escuchaba era eso y mi crianza fue en ese tipo de música. Además paralelamente a los estudios hice una cosa que creo que fue positiva que era que yo me cogía mi autobús en Toledo y donde hubiera un concierto flamenco me presentaba fuera en Córdoba o Madrid, por ejemplo y todo eso me fue haciendo un aprendizaje de la calle.



Tenía el aprendizaje académico pero luego lo compaginaba con lo que se ve en las fiestas pero que no se escucha en los discos.





¿Vendrá a Castilla-La Mancha con esta gira?



He estado en Albacete y en Toledo hace poco, ahora voy a firmar discos pero iré seguro a Castilla-La Mancha, seguro que algunas fiestas este verano caen.



¿Es especial tocar en su Comunidad Autónoma?



Cantar en casa es especial pero para mí son especiales todos los sitios, merece el respeto todo el público y cuando canto por ejemplo en Andalucía o en Extremadura se vuelcan mucho con el tipo de música que hago y me siento súper llena igual. Depende de la sensación cuando sales al escenario que te dé el público.

¿Cómo ve el flamenco actual con la llegada de nuevos artistas como Rosalía?



Creo que la gente está viendo que el flamenco engancha a todo el mundo pero es importante no confundir al personal. Lo que está ocurriendo ahora mismo es un momento de confusión. Tenemos que decirle a la gente la verdad, yo les digo la verdad. Lo más importante es que se aclare muy bien lo que se está haciendo antes de etiquetarlo mal. El problema que hay ahora mismo es que a todo lo que suena aflamencao se le llama flamenco y eso no es verdad y por eso se enfada el flamenco de verdad.



Yo soy una persona súper abierta musicalmente entonces no tengo prejuicios, me siento libre y no me siento presionada por el qué dirán, o por si algo es algo más o menos flamenco. Desde ese punto de vista nunca me he sentido atacada y siempre me han apoyado.



Ahora corren tiempos de mucha apertura en el flamenco, lo cual es maravilloso, pero no quiero que corra el riesgo de equivocarnos porque el flamenco clásico sigue estando. Mi concepto es defender la libertad creadora.